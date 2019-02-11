Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Рождение Венеры: Карди Би с трудом шла по красной дорожке в эксцентричном наряде

26-летняя Карди Би часто эпатирует публику, выходя в свет в необычных аутфитах. Знаменитость не изменила себе и на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», прошедшей в Лос-Анджелесе.

Хип-хоп-исполнительница Карди Би стала самой яркой гостьей на церемонии награждения «Грэмми-2019», которая состоялась в США 10 февраля. Артистка появилась на мероприятии в винтажном платье-бюстье Thierry Mugler.

Из-за необычного кроя в области талии аутфит певицы многим напомнил своего рода морскую раковину.

Карди дополнила наряда бусами из жемчуга и длинными нежно-розовыми перчатками.

К слову, знаменитости было непросто перемещаться в этом платье. Во-первых, из-за массивной конструкции оно явно было тяжелым. Во-вторых, юбка из плотной бархатной ткани оказалась довольно узкой. Именно поэтому Карди на красной дорожке сопровождал ее муж, рэпер Offset, с которым она, судя по всему, наконец помирилась.

Однако помощью любимого мужчины знаменитость не ограничилась: ее сопровождали еще несколько человек. Им приходилось следить за тем, чтобы звезда не упала. К счастью, обошлось без неприятных инцидентов.  

Перейти к обсуждению 1


11 февраля 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Ахахах

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: мода

Все темы: 2 497

Новое за неделю

13 новых тем

Популярное за неделю

13 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.