Рождение Венеры: Карди Би с трудом шла по красной дорожке в эксцентричном наряде

26-летняя Карди Би часто эпатирует публику, выходя в свет в необычных аутфитах. Знаменитость не изменила себе и на церемонии вручения музыкальной премии «Грэмми», прошедшей в Лос-Анджелесе.

1 2 3 4 Наряд Карди Би стал, пожалуй, самым запоминающимся на «Грэмми-2019»

Хип-хоп-исполнительница Карди Би стала самой яркой гостьей на церемонии награждения «Грэмми-2019», которая состоялась в США 10 февраля. Артистка появилась на мероприятии в винтажном платье-бюстье Thierry Mugler.

Из-за необычного кроя в области талии аутфит певицы многим напомнил своего рода морскую раковину.

Карди дополнила наряда бусами из жемчуга и длинными нежно-розовыми перчатками.



К слову, знаменитости было непросто перемещаться в этом платье. Во-первых, из-за массивной конструкции оно явно было тяжелым. Во-вторых, юбка из плотной бархатной ткани оказалась довольно узкой. Именно поэтому Карди на красной дорожке сопровождал ее муж, рэпер Offset, с которым она, судя по всему, наконец помирилась.



Однако помощью любимого мужчины знаменитость не ограничилась: ее сопровождали еще несколько человек. Им приходилось следить за тем, чтобы звезда не упала. К счастью, обошлось без неприятных инцидентов.