«Если бы я была вещью, то пальто или шубой-чебурашкой»: Виктория Боня о своем стиле, любимых брендах и украшении-талисмане, подаренном Смерфитом

Woman.ru запускает новую рубрику «Модный разговор», в которой наши любимые звезды рассказывают о своем стиле от А до Я. Открывает наш проект неотразимая Виктория Боня.

Виктория Боня — первая героиня рубрики «Модный разговор»

Если вы любите моду, следите за трендами, с пристрастием изучаете наряды звезд, то наша новая рубрика «Модный разговор» для вас. Как часто вы задавались вопросами «Любопытно, что за бренд?», «Сколько стоит?», разглядывая образы популярных селебов? У нас такой интерес возникает регулярно, поэтому мы решили запустить гид по стилю от отечественных модниц.

Из нашей фэшн-анкеты вы узнаете, где одеваются звезды, сколько стоят их любимые наряды, чьим стилем они вдохновляются и какие предметы своего гардероба ни за что не променяют на другие.

Первой героиней нашего цикла материалов стала Виктория Боня. Каждый ее выход в свет продуман, интересен и вызывает мощный резонанс. Она неизменно женственна, элегантна и выглядит на миллион — не меньше!

Если бы вы были предметом одежды, то каким?

Виктория Боня: Наверное, я была бы чем-то теплым, согревающим, чем-то необходимым людям. Вряд ли это пара джинсов, блузка или платье, скорее теплое пальто или шуба-чебурашка — то, что нужно в холодную погоду.

Образ, которым вы гордитесь?

В. Б.: Вообще каждый выход на красную ковровую дорожку — это кропотливая работа. И мне есть чем гордиться. Прежде всего, речь о моих образах с Каннского кинофестиваля. В 2017 году я вышла на красную дорожку в нюдово-черном «русалочьем» платье бренда Vicedomini. У меня был потрясающий макияж, прическа, и завершали образ украшения Chopard. Также хочу отметить аутфит 2018 года: на премьеру фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» я пришла в пышном платье португальского бренда Joao Rolo Couture. Кстати, короткой стрижкой я обзавелась тогда прямо во время фестиваля.

Стиль кого из известных людей вам нравится?



В. Б.: Конечно, это Виктория Бекхэм. Ее стиль я нахожу весьма интересным, и какие-то слова-описания тут излишни.

На чем из одежды, обуви, аксессуаров или даже нижнего белья вы готовы экономить, а на чем — категорически нет?

В. Б.: Если мне нравится вещь, если это именно то, что мне нужно, то непременно куплю. Вообще слово «экономить» — это не про меня. Я никогда не думаю о том, что нужно где-то себя ограничить, отказать в удовольствии получить желаемое. Я не экономлю ни на себе, ни на своих близких. Мне нравится проявлять щедрость. На мой взгляд, если душа щедрая, то и человек щедрый, а если душа скупая…

Самая дорогая и, соответственно, дешевая вещь из вашего гардероба?

В. Б.: Конкретный наряд ни в одном, ни в другом случае я не назову. Просто не помню. Самое дорогое в моем гардеробе, наверное, платье из какой-нибудь кутюрной коллекции стоимостью десятки тысяч долларов. А самое дешевое — это футболки из масс-маркета, которые мне понравились, и я их купила. Стоят они около 20-30 долларов (1500-2000 рублей, — прим. Woman.ru).

Какие бренды из сегмента масс-маркет предпочитаете?

В. Б.: Мне нравятся Topshop, Zara. Правда, в магазинах Zara я бываю все реже, так как качество одежды перестало меня устраивать. На мой взгляд, раньше было лучше, сейчас же нитки торчат… Качество для меня очень важно, я обращаю внимание на самые незначительные детали. Именно поэтому я создала свою линию одежды, которая по ценам может сравниться с вышеупомянутым масс-маркет-брендом, а качество вещей при этом на высшем уровне. Взять те же джинсы, которые мы выпустили в прошлом году: стоят они 4 тысячи рублей, при этом садятся идеально, подчеркивают фигуру и скрывают все недостатки.

Ваша последняя модная покупка?

В. Б.: Я так много всего покупаю, что даже не успеваю все упомнить (смеется). У меня есть байер (агент, совершающий закупки модной одежды, — прим. Woman.ru), которому я говорю: «Мне нравится первое, второе, третье», и мне все привозят. Так я приобретаю наряды из текущих коллекций модных Домов, причем с хорошими скидками. Последнюю покупку не назову, потому что, как правило, это не одна вещь, а сразу десять-двадцать.

Какой предмет одежды преобладает в вашем гардеробе?

В. Б.: Как ни странно, это что-то удобное — джинсы, спортивные костюмы, свитеры, кофты. Также в моем гардеробе много верхней одежды и, конечно, туфель. В большинстве своем туфли у меня двух брендов — «лабутены» и Jimmy Choo. Хотя преобладают все-таки «лабутены»: все модели классические и все пошиты на заказ, потому что из той кожи, что мне нравится, эти лодочки не шьют.

Есть ли любимые российские модные бренды?

В. Б.: Я обожаю наряды Милы Юраковой — она очень талантливый дизайнер. Именно она одевала меня на «Cosmopolitan. Видеоверсия», а также недавний коктейль в честь запуска моей ювелирной коллекции совместно с Roberto Bravo. Ее наряды очень крутые, качественные, стильные.

Есть ли вещь, которую вы, возможно, купили бы, но не делаете этого, потому что считаете ее необоснованно дорогой?

В. Б.: Думаю, таких нет. Есть вещи, которые я купила и ни разу не надела. Меня мой друг даже называет Плюшкиным. Я покупаю вещи, сумки, обувь, и они у меня просто лежат полгода-год. Так, в сентябре прошлого года я приобрела сапоги Gucci, и вот уже март, а я их ни разу не надела. Это уже не новая коллекция, и я не знаю, почему так происходит. Или, например, однажды я приобрела юбку Dior за почти 8 тысяч евро (около 600 тысяч рублей, — прим. Woman.ru), но она просто пролежала в ожидании своего часа, а потом… вообще исчезла. Кстати, со мной часто такое случается: у моих вещей просто вырастают ноги (смеется). Сегодня я понимаю, что та юбка была все-таки неоправданно дорогой покупкой. Но в этом вся я. А такого, чтобы хотеть и не купить, со мной не случается. Как я говорила, если мне что-то очень нравится, я отдам любые деньги.

Вещь из вашего гардероба, которую вы носите чаще всего?

В. Б.: Это, скорее, не одна вещь, а несколько. Часто так бывает: я просто врастаю во что-то одно и никак не могу снять. Например, так нередко случается с сумками. Я могу не менять этот аксессуар целую неделю! Потом буквально заставляю себя взять другую. У меня много сумок, но они могут подолгу лежать без дела, потому что мне просто лень их менять. Если говорить о брендах, на каждый день я предпочитаю сумки Kelly от Hermes. Раньше мне нравились Birkin, казались очень удобными, но сегодня это Kelly. Очень люблю. Я бы скупила все цвета, но, как вы знаете, это невозможно, поэтому покупаю раз в год по сумке. Пожалуй, еще из брендов отмечу Bvlgari.

Можете ли вы надеть какой-то предмет из мужского гардероба?

В. Б.: Конечно! Очень часто я покупаю мужские футболки и ношу их. Мне так нравится.



Есть ли у вас аксессуар-талисман?

В. Б.: Это не совсем талисман… У меня есть кольцо с сапфиром, которое Алекс (Смерфит, — прим. Woman.ru) подарил мне на рождение нашей дочери Анджелины. И это украшение для меня особенное, оно ценнее всех остальных.

Есть ли в вашем гардеробе вещь, подаренная кем-то из родственников или перешедшая вам по наследству?

В. Б.: Сегодня такой вещи в моем гардеробе нет, но, например, раньше я все время носила одежду, которая переходила мне «по наследству» от старшей сестры. Особенно запомнилась одна вещь. Когда я приехала в Москву, моя сестра ходила в длинном кожаном плаще серо-синего цвета, у него был еще капюшон с мехом такого же дымчатого оттенка. Он был очень дорогой и очень мне нравился, и я все ждала, когда сестра его поносит, чтобы потом забрать себе. Так и вышло: она проходила в нем два месяца, потом оно перешло мне «по наследству». Это была последняя вещь, которая была получена мной от сестры.

Если ваш гардероб сократить до трех вещей, какие это будут вещи?

В. Б.: Майка и джинсы бренда Victoria Bonya, конечно, и кроссовки Fendi или Louis Vuitton. Я за комфорт.

Ваш рецепт идеального гардероба?

1 2 3 ... 10 Виктория Боня уверена: секрет стильной девушки — наличие базового гардероба



В. Б.: Наличие базовых вещей. Именно поэтому изначально я создавала коллекции именно базового гардероба. Это белая и черная футболки, джинсы, маленькое черное платье и еще одно — более нарядное для каких-то праздничных мероприятий.