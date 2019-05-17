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Бархатное мини и сумка из крокодила: Виктория Боня демонстрирует Каннам люкс

За последние годы ни один Каннский кинофестиваль не обходится без Виктории Бони. Российская знаменитость делает все, чтобы не потеряться на фоне мировых звезд.

Вечером 16 мая в Каннах прошла традиционная вечеринка мороженого Magnum. В этом году главной приглашенной гостьей стала Рита Ора. Мы же в первую очередь обратили внимание на другую именитую персону — Викторию Боню.  

На мероприятии 39-летняя знаменитость появилась во всеоружии — бархатное  короткое платье, остроносые туфли на шпильках, миниатюрная сумка Kelly из крокодиловой кожи, бриллианты, драматичный макияж.

«Как вам мой образ?» — спросила у своих подписчиков Виктория, опубликовав в Инстаграме видео. 

  • Виктория Боня
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    Виктория Боня гордится своими длинными стройными ногами и с гордостью их демонстрирует
    Смотреть галерею

Интернет-пользователи только и ждали этого вопроса. Одни высказали свое восхищение выходом звезды, другие нашли, к чему придраться, отметив и синяк на правой ноге Виктории, и отклеившийся пластырь. Ну с кем не бывает?

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17 мая 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram, Getty Images
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Виктория Боня

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • На 6 и 7 фото красиво выглядит. Но этот выход, в черном платье ужасен. Оно тяжелое какое-то, возраста ей добавило + вся какая-то жилистая, сухая.

  • Не хочу никого обидеть, просто хочу узнать чем она занимается? В качестве кого блещет на красной дорожке в Каннах. Не актриса, не певица, кто?

  • Что у Бони за страшная ссадина на правой ноге? Какой-то кровоподтек... тоналкой бы чтоли замазала, какая уже разница что она делает и что на ней одето, когда ноги неухоженные.

  • Какая-то нездоровая страсть к постоянному оголению.

  • Я думаю после этих фото Боня перестанет гордится своими стройными но уже увядающими ногами.Всему своё время-время мини нужно отдать молодым.

  • не понравилось

  • К чему это цирк с тушью.Совсем баба рихнулась в Европе

  • зачем оголять ноги, если выглядят не лучшим образом? трухлявые и в синяках? ужасно в этом году.

  • Я ее в движении не видела, как бы помягче выразиться... 40 лет, а ума нет.

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