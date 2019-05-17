Бархатное мини и сумка из крокодила: Виктория Боня демонстрирует Каннам люкс

За последние годы ни один Каннский кинофестиваль не обходится без Виктории Бони. Российская знаменитость делает все, чтобы не потеряться на фоне мировых звезд.

Вечером 16 мая в Каннах прошла традиционная вечеринка мороженого Magnum. В этом году главной приглашенной гостьей стала Рита Ора. Мы же в первую очередь обратили внимание на другую именитую персону — Викторию Боню.

На мероприятии 39-летняя знаменитость появилась во всеоружии — бархатное короткое платье, остроносые туфли на шпильках, миниатюрная сумка Kelly из крокодиловой кожи, бриллианты, драматичный макияж.

«Как вам мой образ?» — спросила у своих подписчиков Виктория, опубликовав в Инстаграме видео.

1 2 3 ... 9 Виктория Боня гордится своими длинными стройными ногами и с гордостью их демонстрирует

Интернет-пользователи только и ждали этого вопроса. Одни высказали свое восхищение выходом звезды, другие нашли, к чему придраться, отметив и синяк на правой ноге Виктории, и отклеившийся пластырь. Ну с кем не бывает?