Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Айза Анохина купила сумку за 1,5 миллиона рублей, но счастливее не стала

Айза Анохина любит баловать себя дорогими подарками. Вот и недавно бизнесвумен похвасталась фолловерам, что купила одну из самых известных сумок мира. 
Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Айза Анохина

34-летняя Айза Анохина — настоящая карьеристка. Наравне с бизнесом молодая мама пробует себя в музыке и снимается сразу в нескольких теле- и интернет-проектах. 

Знаменитость не отказывается от любой возможности заработать — все потому, что она очень любит баловать себя и семью дорогими покупками

На днях Айза призналась фолловерам, что давно мечтает приобрести легендарную сумку Birkin от Hermes, но пока не может себе ее позволить, ведь самая дешевая модель стоит около 10 тысяч долларов. 

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
 

Впрочем, всего через 5 дней после этого Анохина похвасталась в своем микроблоге, что уже приобрела роскошный аксессуар, отдав за него примерно 1,5 миллиона (!) рублей.

«Счастливее я от этого не стала, но гештальт закрыла», — призналась бизнесвумен. 

Вероятно, молодая женщина еще не до конца осознала, что исполнилось одно из ее самых заветных желаний. Впрочем, Айза не упустила возможности и поиронизировать над своей покупкой. «Сейчас уеду обратно на Бали, а сумка останется пылиться в московской квартире», — сказала она в инстаграм-историях.

Поклонники поздравили звезду с обновкой и удивились тому, как быстро у нее получилось заработать такую крупную сумму. Однако нашлись и те, кто осудил Анохину за подобные траты. «Люди квартиры за такие деньги покупают, а вы радуетесь какой-то странной сумке», — прокомментировал один из пользователей Сети. 

Перейти к обсуждению


24 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-07-17 12:24:00
295
Ужас, стыд какой, позор на весь мир. Зачем к ней лезть? Люди взрослые, сами разберутся. Гага как личность, несомненно, интереснее, но дело сейчас не в этом. Какое вообще людям дело до чужих отношений?
Место встречи: российские звезды теперь тоже атакуют Леди Гагу в Инстаграме
94 Комментариев
Гость 2019-07-17 14:57:00
263
Так сделал бы вазэктомию. Он не знает откуда дети берутся? И че бы обеспеченным двоих не иметь, денег хватит, или на тот свет собрался забирать...Столько вопросов, вроде разумный состоявшийся человек, а разборки как у Малахова в передачах.
Создатель шоу «Холостяк» избил беременную жену, когда та отказалась сделать аборт
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.