Айза Анохина купила сумку за 1,5 миллиона рублей, но счастливее не стала

34-летняя Айза Анохина — настоящая карьеристка. Наравне с бизнесом молодая мама пробует себя в музыке и снимается сразу в нескольких теле- и интернет-проектах.
На днях Айза призналась фолловерам, что давно мечтает приобрести легендарную сумку Birkin от Hermes, но пока не может себе ее позволить, ведь самая дешевая модель стоит около 10 тысяч долларов.
Впрочем, всего через 5 дней после этого Анохина похвасталась в своем микроблоге, что уже приобрела роскошный аксессуар, отдав за него примерно 1,5 миллиона (!) рублей.
Вероятно, молодая женщина еще не до конца осознала, что исполнилось одно из ее самых заветных желаний. Впрочем, Айза не упустила возможности и поиронизировать над своей покупкой. «Сейчас уеду обратно на Бали, а сумка останется пылиться в московской квартире», — сказала она в инстаграм-историях.
Поклонники поздравили звезду с обновкой и удивились тому, как быстро у нее получилось заработать такую крупную сумму. Однако нашлись и те, кто осудил Анохину за подобные траты. «Люди квартиры за такие деньги покупают, а вы радуетесь какой-то странной сумке», — прокомментировал один из пользователей Сети.