Айза Анохина купила сумку за 1,5 миллиона рублей, но счастливее не стала

Айза Анохина любит баловать себя дорогими подарками. Вот и недавно бизнесвумен похвасталась фолловерам, что купила одну из самых известных сумок мира.

Айза Анохина

34-летняя Айза Анохина — настоящая карьеристка. Наравне с бизнесом молодая мама пробует себя в музыке и снимается сразу в нескольких теле- и интернет-проектах.

Знаменитость не отказывается от любой возможности заработать — все потому, что она очень любит баловать себя и семью дорогими покупками

На днях Айза призналась фолловерам, что давно мечтает приобрести легендарную сумку Birkin от Hermes, но пока не может себе ее позволить, ведь самая дешевая модель стоит около 10 тысяч долларов.

Впрочем, всего через 5 дней после этого Анохина похвасталась в своем микроблоге, что уже приобрела роскошный аксессуар, отдав за него примерно 1,5 миллиона (!) рублей.

«Счастливее я от этого не стала, но гештальт закрыла», — призналась бизнесвумен.

Вероятно, молодая женщина еще не до конца осознала, что исполнилось одно из ее самых заветных желаний. Впрочем, Айза не упустила возможности и поиронизировать над своей покупкой. «Сейчас уеду обратно на Бали, а сумка останется пылиться в московской квартире», — сказала она в инстаграм-историях.

Поклонники поздравили звезду с обновкой и удивились тому, как быстро у нее получилось заработать такую крупную сумму. Однако нашлись и те, кто осудил Анохину за подобные траты. «Люди квартиры за такие деньги покупают, а вы радуетесь какой-то странной сумке», — прокомментировал один из пользователей Сети.