Дважды бабушка Светлана Бондарчук демонстрирует неприлично стройные ноги в мини-шортах

50-летняя экс-модель Светлана Бондарчук прогулялась в районе Патриарших прудов и поделилась фотографией в микроблоге.

Светлана Бондарчук

Кто поверит, что Светлана Бондарчук разменяла шестой десяток и что она уже дважды бабушка? На снимке, который появился в Инстаграме бывшей супруги Федора Бондарчука 27 августа, она выглядит студенткой. Кадр, как признается фотограф Герман Ларкин, случайный — по дороге за кофе он щелкнул Светлану на телефон.

В этот день главный редактор журнала Hello! была одета в серый оверсайз-жакет и настолько короткие джинсовые шорты, что их практически не было видно из-под жакета. Образ дополнили рюкзак Louis Vuitton и необычные казаки с открытой пяткой.

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Подписчики Светланы с восхищением прокомментировали фото, отметив ее невероятно стройные и длинные ноги.

1 2 3 ... 9 Светлана Бондарчук в свои 50 выглядит максимум на 35

Не смогла промолчать и Ляйсан Утяшева, написав: «Какая тоненькая и молоденькая. Умничка!!».