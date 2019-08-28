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Дважды бабушка Светлана Бондарчук демонстрирует неприлично стройные ноги в мини-шортах

50-летняя экс-модель Светлана Бондарчук прогулялась в районе Патриарших прудов и поделилась фотографией в микроблоге.
Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук

Кто поверит, что Светлана Бондарчук разменяла шестой десяток и что она уже дважды бабушка? На снимке, который появился в Инстаграме бывшей супруги Федора Бондарчука 27 августа, она выглядит студенткой. Кадр, как признается фотограф Герман Ларкин, случайный — по дороге за кофе он щелкнул Светлану на телефон.

В этот день главный редактор журнала Hello! была одета в серый оверсайз-жакет и настолько короткие джинсовые шорты, что их практически не было видно из-под жакета. Образ дополнили рюкзак Louis Vuitton и необычные казаки с открытой пяткой. 

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко

Подписчики Светланы с восхищением прокомментировали фото, отметив ее невероятно стройные и длинные ноги. 

Не смогла промолчать и Ляйсан Утяшева, написав: «Какая тоненькая и молоденькая. Умничка!!».

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28 августа 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @a030aa, @germanlarkin, @liasanutiasheva/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Светлана Бондарчук

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3 комментария Добавить комментарий
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  • И кому нравятся эти голые ноги женщины 55 лет??Геронтофилов мало

  • Нормальные ноги. А Утяшева в гостях у Кабаевой с детьми?

  • Гость

    И кому нравятся эти голые ноги женщины 55 лет??Геронтофилов мало

    не понимают, что женские ноги привлекают только лет до 40, пока женщина фертильна...дальше уже они никаких эмоций не вызывают...прекрасно, когда женшина стпойная и ухоженная, но такая длина поатьев за гранью

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Гость 2019-08-21 13:36:00
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