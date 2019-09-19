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Грубые сапоги и нежное кружево: Ирина Шейк прошлась, как каравелла, в откровенном образе по Милану

Ирина Шейк не устает удивлять поклонников своей красотой! Сейчас топ-модель активно работает на Неделе моды в Милане, в перерывах «выгуливая» эффектные наряды. 
Ирина Шейк
Ирина Шейк

В минувший вторник в Милане началась очередная Неделя моды. Одной из самых ярких представительниц отечественного моделинга в фэшн-столице, по традиции, стала Ирина Шейк. 

Топ-модель уже успела выйти на подиум в рамках показа новой коллекции итальянской марки Bottega Veneta.

Ирина успевает привлечь к себе внимание общественности не только на дефиле, но и во время обычных появлений на улицах города. 

Ирина Шейк
 

Так, сегодня днем папарации успели запечатлеть Шейк во время прогулки по Милану. 

Несмотря на total-black-образ и большие солнцезащитные очки, знаменитость буквально покорила всех окружающих. 

Ирина была одета весьма в необычный и уж очень откровенный наряд. Модель надела облегающее платье-рубашку и будто намеренно не застегнула большинство пуговиц на нем. Так Шейк показала не только полностью показала стройные ноги, но и продемонстрировала свое кружевное белье. В последнее время молодая женщина делает это все чаще и чаще, не правда ли?

К слову, интернет-пользователи обратили внимание не только на точеную фигуру звезды. Многим показался весьма странным выбор обуви Шейк. Грубые, будто из резины, ботинки сделали образ модели менее глянцевым. Впрочем, перед новыми показами Ирине стоит беречь свои ноги и носить комфортную обувь — надеть тесные, не разношенные туфли на высоких каблуках за ближайшие дни она успеет еще не раз!

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19 сентября 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
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Ирина Шейк

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