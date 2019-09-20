Как мешок: самое неудачное платье разом лишило Меланию Трамп ее длинной шеи, тонкой талии и упругой груди

Интернет-пользователи часто критикуют стиль Мелании Трамп. На днях первая леди снова получила множество нелестных отзывов касаемо наряда, в котором появилась на публичном мероприятии.

Дональд и Мелания Трамп

У первой леди США Мелании Трамп довольно-таки много хейтеров. Однако стоит заметить, что чаще всего знаменитость обсуждают в негативном ключе не с позиции ее деятельности или высокого положения в обществе, а из-за ее гардероба.

Буквально каждый выход Мелании в свет тщательно изучается пользователями Сети на предмет несовершенств.

Иногда ситуация доходит до абсурда. Так, в день памяти событий 11 сентября 2001 года Трамп раскритиковали за швы на одежде, якобы похожие на башню и приближающийся к ней самолет.

19 сентября супруга президента США стала почетной участницей торжественного открытия монумента в Вашингтоне. На встрече с публикой женщина появилась в белоснежном платье Prada с глухим воротником.

Мелания любит надевать наряды с высокой, иногда весьма необычной горловиной.

Судя по всему, на этот раз первой леди было несколько некомфортно в одежде. Складывается ощущение, что из-за плотной ткани вещь сильно врезалась в горло Трамп, из-за чего она сутулилась.

Вообще, верх платья неудачно сел на фигуру Мелании — особенно в области бюста. Ткань сильно провисала на груди знаменитости, создавая впечатление, что ей то ли велика эта вещь, то ли первая леди не надела под одежду бюстгальтер, что очень маловероятно при ее высоком статусе.