Почему Кейт Миддлтон старается одевать своих детей невзрачно

На светских мероприятиях маленькие принцы и принцесса всегда выглядят соответствующе. Модные эксперты полагают, что когда дети находятся дома, то выходят за рамки привычного королевского стиля.

Поклонники британской королевской семьи не могут налюбоваться на очаровательных наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Боевая Шарлотта в нежном платье в цветочек, послушный Джордж, постоянно появляющийся в шортах, и малыш Луи, еще не определившийся с любимым предметом одежды в свои полтора года. Модный эксперт Рэйчел Райли попыталась разобраться, по какому принципу герцогиня одевает своих детей. Также она предположила, какой одежде наследники отдают предпочтение, когда они вне поля зрения фоторепортеров.

Принцесса Шарлотта

Эксперт отметила, что герцогиня выбирает одежду вне времени. Действительно, кардиганы, футболки-поло и простые платья А-силуэта никогда не выходят из моды. Если посмотреть на архивные фотографии маленьких принцев и принцесс, то по снимкам практически невозможно определить, в каком году сделан тот или иной кадр, ведь дети одеты максимально нейтрально.

Скорее всего, герцогиня Кембриджская делает это для того, чтобы на детей обращали меньше внимания. Конечно, будучи женщиной, чье имя ни на один день не покидает заголовки таблоидов, Кейт довольно проблематично снизить уровень внимания к своей персоне, но она делает все возможное. Согласитесь, что самый обычный стиль одежды детей позволяет Миддлтон меньше переживать, что имя ее ребенка окажется в заголовке желтой газеты.

1 2 3 ... 10 Кейт Миддлтон всеми силами старается оградить своих детей от лишнего внимания

Эксперт выдвинула предположение, что для прогулок на площадке или похода в детский сад детям выбирают более простые аутфиты, а нарядный стиль оставляют для светских выходов. И все — исключительно британских брендов!