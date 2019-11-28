Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Почему Кейт Миддлтон старается одевать своих детей невзрачно

На светских мероприятиях маленькие принцы и принцесса всегда выглядят соответствующе. Модные эксперты полагают, что когда дети находятся дома, то выходят за рамки привычного королевского стиля. 

Поклонники британской королевской семьи не могут налюбоваться на очаровательных наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Боевая Шарлотта в нежном платье в цветочек, послушный Джордж, постоянно появляющийся в шортах, и малыш Луи, еще не определившийся с любимым предметом одежды в свои полтора года. Модный эксперт Рэйчел Райли попыталась разобраться, по какому принципу герцогиня одевает своих детей. Также она предположила, какой одежде наследники отдают предпочтение, когда они вне поля зрения фоторепортеров.

Принцесса Шарлотта
Принцесса Шарлотта

Эксперт отметила, что герцогиня выбирает одежду вне времени. Действительно, кардиганы, футболки-поло и простые платья А-силуэта никогда не выходят из моды. Если посмотреть на архивные фотографии маленьких принцев и принцесс, то по снимкам практически невозможно определить, в каком году сделан тот или иной кадр, ведь дети одеты максимально нейтрально.

Скорее всего, герцогиня Кембриджская делает это для того, чтобы на детей обращали меньше внимания. Конечно, будучи женщиной, чье имя ни на один день не покидает заголовки таблоидов, Кейт довольно проблематично снизить уровень внимания к своей персоне, но она делает все возможное. Согласитесь, что самый обычный стиль одежды детей позволяет Миддлтон меньше переживать, что имя ее ребенка окажется в заголовке желтой газеты.

  • Принц Луи
    1 2 3 ...10
    Кейт Миддлтон всеми силами старается оградить своих детей от лишнего внимания
    Смотреть галерею

Эксперт выдвинула предположение, что для прогулок на площадке или похода в детский сад детям выбирают более простые аутфиты, а нарядный стиль оставляют для светских выходов. И все — исключительно британских брендов! 

Перейти к обсуждению 3


28 ноября 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Кейт Миддлтон

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Дети как дети. Все в мире одеты так же, футболки да шорты, ничего нового для детсадовского возраста. В возрасте 2-5 лет чиносы не носят. Статья из пальца высосана. Сама Кейт ходит в лосинах и спортивных куртках очень даже современно обтягивая пятую точку.

  • а как надо?в розовые платьица?у детей прекрасная натуральная одежда.

  • Дети одеты стильно, со вкусом. Не китайский ширпортреб с рынка, тот уж точно взрачный)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-11-23 16:19:00
205
Ну, ну.)) Природа только придумала, что женщина может рожать. А все остальное она не придумала. Это придумал патриархат. Жестокий и беспощадный. Феминизм, Боярская. Это когда ты приходишь, и можешь играть в кино. И не только. А так бы пришла бы. А тебе говорят, что женщина не настолько артистична как мужчина. Или сиди дома и рожай. Знай свое место. Феминизм очень нужен и важен. А ты Боярская, оправдывает свою низкую самооценку. Честно говоря, и актриса из тебя никакая. Но после этих слов, я ещё во многом убедилась.
«Не поддерживаю феминизм, это противоестественно»: Боярская высказалась о роли женщины
58 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.