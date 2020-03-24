В середине марта Кейт Миддлтон и принц Уильям, несмотря на бушующую в Англии (да и во всем мире) эпидемию коронавируса, посетили службу колл-центра скорой помощи на юго-западе Лондона. Там они пообщались с местными специалистами и выразили им свою личную благодарность.

Многие обратили внимание на то, какой интересный наряд выбрала герцогиня Кембриджская для этого события. Она появилась в розовом костюме Marks & Spencer, который подчеркнул ее стройную фигуру. По мнению эксперта, Кэтрин не просто так предпочла нежный цвет всем остальным.