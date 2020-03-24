Почему Кейт Миддлтон выбрала костюм именно розового цвета для делового визита в разгар эпидемии

Недавно Кейт Миддлтон посетила колл-центр службы скорой помощи. Эксперт считает, что герцогиня неслучайно выбрала розовый аутфит.

Кейт Миддлтон

В середине марта Кейт Миддлтон и принц Уильям, несмотря на бушующую в Англии (да и во всем мире) эпидемию коронавируса, посетили службу колл-центра скорой помощи на юго-западе Лондона. Там они пообщались с местными специалистами и выразили им свою личную благодарность.

Многие обратили внимание на то, какой интересный наряд выбрала герцогиня Кембриджская для этого события. Она появилась в розовом костюме Marks & Spencer, который подчеркнул ее стройную фигуру. По мнению эксперта, Кэтрин не просто так предпочла нежный цвет всем остальным.

Кейт Миддлтон, принц Уильям

Стилист Сьюзи Хаслер рассказала изданию Daily Mail, что герцогиня вложила в свой лук особое послание. По ее словам, Кейт выбрала именно розовый цвет, так как хотела «поднять настроение в эти непростые времена», а также «вселить надежду в то время, когда мы больше всего в ней нуждаемся».

Эксперт назвала наряд Кэтрин удачным, так как насыщенный цвет костюма придает герцогине женственности и оттеняет ее кожу. «Наша будущая королева буквально сияет», — заметила стилист.

Кейт действительно выглядит замечательно. Многие поклонники были рады, что, несмотря на карантин, герцогиня Кембриджская не приостанавливает свою работу полностью.

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Кейт Миддлтон недавно появилась в особом наряде
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Кроме того, некоторым показалось, что Великобритания сейчас очень нуждается в поддержке со стороны королевской семьи. Совместный выход Кембриджей и особый посыл, который Кейт вложила в свой наряд, доказывают, что Виндзоры готовы оставаться на связи со своими подданными во что бы то ни стало.

24 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

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  • До чего ж противная!
  • Марк спенсер громаднейший многоэтажный магазин в лондоне. Десятки тысяч единиц одежды. В нем полно нормальных брюк. Где она выкопала именно такие???????
  • Сидеть нога на ногу запрещает протокол, а в отвратную раскоряку, как на первом фото, это норм???
  • Ну и штанцы(((( даже ровные ноги сделали кривыми, короткими . Коленки отвисли. Голимая синтетика не прошла испытание даже одним разом носки

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