В середине марта Кейт Миддлтон и принц Уильям, несмотря на бушующую в Англии (да и во всем мире) эпидемию коронавируса, посетили службу колл-центра скорой помощи на юго-западе Лондона. Там они пообщались с местными специалистами и выразили им свою личную благодарность.
Многие обратили внимание на то, какой интересный наряд выбрала герцогиня Кембриджская для этого события. Она появилась в розовом костюме Marks & Spencer, который подчеркнул ее стройную фигуру. По мнению эксперта, Кэтрин не просто так предпочла нежный цвет всем остальным.
Стилист Сьюзи Хаслер рассказала изданию Daily Mail, что герцогиня вложила в свой лук особое послание. По ее словам, Кейт выбрала именно розовый цвет, так как хотела «поднять настроение в эти непростые времена», а также «вселить надежду в то время, когда мы больше всего в ней нуждаемся».
Эксперт назвала наряд Кэтрин удачным, так как насыщенный цвет костюма придает герцогине женственности и оттеняет ее кожу. «Наша будущая королева буквально сияет», — заметила стилист.
Кейт действительно выглядит замечательно. Многие поклонники были рады, что, несмотря на карантин, герцогиня Кембриджская не приостанавливает свою работу полностью.
Кроме того, некоторым показалось, что Великобритания сейчас очень нуждается в поддержке со стороны королевской семьи. Совместный выход Кембриджей и особый посыл, который Кейт вложила в свой наряд, доказывают, что Виндзоры готовы оставаться на связи со своими подданными во что бы то ни стало.
24 марта 2020 · ·
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