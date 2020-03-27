Программа «Жить здорово!» — пожалуй, одна из самых обсуждаемых передач на отечественном телевидении. Авторы медицинского шоу часто подают острые темы в забавной трактовке — чего только стоят песни разных частей тела, время от времени появляющиеся в программе!

Также зрители обращают внимание и на стиль ведущей «Жить здорово!» Елены Малышевой.

В отличие от других участников передачи с медицинскими компетенциями и в белых халатах, Елена Васильевна всегда появляется в кадре в платьях необычных фасонов и расцветок.