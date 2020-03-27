«Наш большой секрет»: Елена Малышева призналась, что шьет копии брендовых нарядов

Зрители часто обращают внимание на яркий стиль Елены Малышевой. В коллекции телеведущей сотни нарядов — но, как оказалось, большинство из них стоит смешных денег. 

Елена Малышева
Елена Малышева

Программа «Жить здорово!» — пожалуй, одна из самых обсуждаемых передач на отечественном телевидении. Авторы медицинского шоу часто подают острые темы в забавной трактовке — чего только стоят песни разных частей тела, время от времени появляющиеся в программе!

Также зрители обращают внимание и на стиль ведущей «Жить здорово!» Елены Малышевой. 

В отличие от других участников передачи с медицинскими компетенциями и в белых халатах, Елена Васильевна всегда появляется в кадре в платьях необычных фасонов и расцветок. 

27 марта Малышева дала интервью YouTube-каналу «А поговорить?». Ведущая шоу Ирина Шихман побывала на съемках «Жить здорово!» и увидела огромный гардероб звезды. 

«За 10 лет работы у нас появилось два больших кабинета, которые в два этажа заняты моими платьями», — рассказывает Елена Васильевна. 

Каждый из своих нарядов женщина надевает всего 3-5 раз. Кстати, Малышева сама оплачивает стоимость почти всей одежды! «Это покупается в таких количествах, что просто не может входить в бюджет программы. Это реально очень дорого и бессмысленно», — делится телеведущая. 

Знаменитость старается экономить на этой статье расходов, поэтому часто находит интересные вещи у бюджетных брендов. А еще стилисты «Жить здорово!» делают реплики платьев, которые выпускают именитые модные Дома. 

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Елена Малышева не считает постыдным экономить на одежде
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«Мы очень часто шьем копии. Вот, например, есть платье, про которое я всем говорю, что это — от Valentino. Но его полностью сшили мы! Вот копия редкой коллекции. Это наш секрет, мы его скрываем от всех. А вот на ткань для этого платья ''от Gucci'' я нашла платки яркие, и швеи его сделали», — объяснила знаменитость. 

Кстати, иногда в таких перешитых нарядах Малышева выходит и в свет. Как вам такой способ экономии на гардеробе? 

27 марта 2020 · Текст: · Фото:

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Комментарии

4
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  • Мне всегда казалось, что она просто оборачивается в несколько слоёв шторами. А это копии брендовых нарядов)))
  • Гуччам такие модели и не снились.
  • Малышева одевается в этой передаче ну очень странно,редко,когда ее наряд выставляет ее фигуру в выгодном свете.Лучше бы она предпочитала классические вещи,пусть даже ярких цветов,а не копии очень популярных и модных брендов.Еще бы неплохо ей сделать укладку посовременнее.Понятно ,что с такой «резкой»формой лица ,волосы наверх-это идеальный выбор,но эти загогулинки на кончиках-прошлый век.

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