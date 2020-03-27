Программа «Жить здорово!» — пожалуй, одна из самых обсуждаемых передач на отечественном телевидении. Авторы медицинского шоу часто подают острые темы в забавной трактовке — чего только стоят песни разных частей тела, время от времени появляющиеся в программе!
Также зрители обращают внимание и на стиль ведущей «Жить здорово!» Елены Малышевой.
В отличие от других участников передачи с медицинскими компетенциями и в белых халатах, Елена Васильевна всегда появляется в кадре в платьях необычных фасонов и расцветок.
27 марта Малышева дала интервью YouTube-каналу «А поговорить?». Ведущая шоу Ирина Шихман побывала на съемках «Жить здорово!» и увидела огромный гардероб звезды.
«За 10 лет работы у нас появилось два больших кабинета, которые в два этажа заняты моими платьями», — рассказывает Елена Васильевна.
Каждый из своих нарядов женщина надевает всего 3-5 раз. Кстати, Малышева сама оплачивает стоимость почти всей одежды! «Это покупается в таких количествах, что просто не может входить в бюджет программы. Это реально очень дорого и бессмысленно», — делится телеведущая.
Знаменитость старается экономить на этой статье расходов, поэтому часто находит интересные вещи у бюджетных брендов. А еще стилисты «Жить здорово!» делают реплики платьев, которые выпускают именитые модные Дома.
«Мы очень часто шьем копии. Вот, например, есть платье, про которое я всем говорю, что это — от Valentino. Но его полностью сшили мы! Вот копия редкой коллекции. Это наш секрет, мы его скрываем от всех. А вот на ткань для этого платья ''от Gucci'' я нашла платки яркие, и швеи его сделали», — объяснила знаменитость.
Кстати, иногда в таких перешитых нарядах Малышева выходит и в свет. Как вам такой способ экономии на гардеробе?
27 марта 2020 · ·
Комментарии4