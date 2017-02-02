Если вы уверены, что после ультракоротких юбок японских школьниц удивляться нечему, то советуем обратить внимание на новый тренд. Все большую популярность набирают джемперы без рукавов с весьма провокационным вырезом на спине. В таких оставить место воображению — задача из разряда невыполнимых. Именно это, а заодно и демократичная цена, привлекает молодежь, которая в считанные минуты скупает новинку в магазинах Страны восходящего солнца.
«Убийца девственников» — так в шутку называют хит пользователи Twitter. Сексуальность наряда действительно способна сразить наповал любого мужчину. Интересно, надолго ли задержится этот тренд в Японии, и появятся ли аналоги джемпера в Европе и США?
Да ну. Не смотрится на них. Мелкие они и хилые. Вот на Квитко бы такой свитер надеть, вот это было бы да, не только девственники, но и ведущие актеры немецкого порно бы вздрогнули.
Да ну. Не смотрится на них. Мелкие они и хилые. Вот на Квитко бы такой свитер надеть, вот это было бы да, не только девственники, но и ведущие актеры немецкого порно бы вздрогнули.
Так у японцев самый смак, если девушка маленькая, и вообще выглядит как ребенок. У них же мода была на неровные зубы с клыками, как у подростков бывает
Эта страна на голову первее всех :) В том числе и в моде и в фетише, к девушкам к сожалению в большинстве своем относятся там как к предмету, но мне кажется, их это самих устраивает
Обычный топ с открытой спиной. И сколько же японских девственников уже кремировали?
Японцы вообще извращуги ещё те)))