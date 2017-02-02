02.02.2017

Наряды японской молодежи — одна из самых больших загадок fashion-индустрии. Так, совсем недавно все местные it-girl начали повально надевать откровенные джемперы с глубоким вырезом на спине.

  • Джемпер из Японии
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    В Японии придумали джемпер, призванный «убивать девственников»

Если вы уверены, что после ультракоротких юбок японских школьниц удивляться нечему, то советуем обратить внимание на новый тренд. Все большую популярность набирают джемперы без рукавов с весьма провокационным вырезом на спине. В таких оставить место воображению — задача из разряда невыполнимых. Именно это, а заодно и демократичная цена, привлекает молодежь, которая в считанные минуты скупает новинку в магазинах Страны восходящего солнца.


«Убийца девственников» — так в шутку называют хит пользователи Twitter. Сексуальность наряда действительно способна сразить наповал любого мужчину. Интересно, надолго ли задержится этот тренд в Японии, и появятся ли аналоги джемпера в Европе и США?

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