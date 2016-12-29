Последние дни в Сети горячо обсуждается пост одного японского пользователя, которым он поделился с подписчиками в своем Twitter. На этот раз всеобщий интерес привлекла серия фотографий, на которых японец запечатлел школьниц по пути в школу. Белые сорочки, черные гольфы, объемные сумки и… очень короткие юбки, которые почти ничего не скрывают.
Пост уже собрал более 13 тысяч ретвитов. Интернет-пользователи выразили серьезные опасения за безопасность юных девушек, ведь на некоторых фотографиях под слишком короткими нарядами можно различить белье. Впрочем, мода японской молодежи уже не в первый раз вызывает недоумение как у соотечественников, так и у жителей других стран.
Японцы странные, да: они считают, что открытые плечи это верх вульгарности, а носить юбку-пояс норм.
Другая страна, другая история, другое мировоззрение. НЕ нам судить
у них аниме рулит. и в жизни и в мультиках.опять же ноги длиннее выглядят.
Посмотрите японские телешоу, они же помешаны на сексе. это у них норма (
Чувак, который эти фотки делал, наверное массу удовольствия получил ))
видимо, у них можно так ходить, если изнасилований нет. они конечно странные, нам не понять, с другой стороны, где-то и без паранджи ходить неприлично - разные культуры
Япошки в душе *****. И не надо тут кидаться на амбразуру
рай для педофилов. япошки с древних времен тронутые мозгами на сексе, это реально так. и у них не считается чем-то предосудительным если девочку в 16 лет выдадут за старпера лет 50-ти и он будет ее дрючить еженочно. это уже менталитет такой. почитайте романы исторические японские и для вас не станет чем-то удивительным юбки в которых видно пятую точку и труселя.