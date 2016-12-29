Вы думаете, что самые короткие юбки носят западные звезды? Как бы не так! Большей смелостью обладают обычные японские школьницы, которые не боятся выглядеть слишком голыми в экстремально коротких нарядах.

1 2 3 ... 12 Интернет-пользователи недоумевают, почему в Японии школьницы носят настолько короткие юбки

Последние дни в Сети горячо обсуждается пост одного японского пользователя, которым он поделился с подписчиками в своем Twitter. На этот раз всеобщий интерес привлекла серия фотографий, на которых японец запечатлел школьниц по пути в школу. Белые сорочки, черные гольфы, объемные сумки и… очень короткие юбки, которые почти ничего не скрывают.

Пост уже собрал более 13 тысяч ретвитов. Интернет-пользователи выразили серьезные опасения за безопасность юных девушек, ведь на некоторых фотографиях под слишком короткими нарядами можно различить белье. Впрочем, мода японской молодежи уже не в первый раз вызывает недоумение как у соотечественников, так и у жителей других стран.