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Меган Маркл потратила полмиллиона долларов на гардероб за год и стала самой расточительной титулованной особой в мире

Модные эксперты подвели итоги 2018 года и выяснили, кто из представительниц королевских семей Европы больше всего потратил денег на новые наряды. Абсолютным лидером в этом списке стала 37-летняя Меган Маркл.

Жители Великобритании неоднократно критиковали Кейт Миддлтон за то, что та приобретает слишком дорогую одежду. Однако несколько месяцев назад у жены принца Уильяма появилась серьезная конкурентка в лице Меган Маркл. На днях авторы блога Unidentified Fashion Objects No More подсчитали, сколько же обе герцогини, а также другие представительницы монарших династий Европы потратили на новые аутфиты в 2018-м.

Самой неэкономной была признана супруга принца Гарри.

По подсчетам экспертов, учитывавших лишь наряды и аксессуары, точную стоимость которых можно узнать в Сети или магазинах, герцогине Сассекской пришлось выложить 506 тысяч долларов. Интересно, что при этом сшитое на заказ свадебное платье Меган в эту сумму не было включено.

Интересно, что Кейт Миддлтон оказалась на четвертом месте. Новые вещи герцогини Кембриджской были оценены в 85 тысяч долларов. Авторы исследования уверены, что на конечный результат повлиял длительный декретный отпуск многодетной матери — она почти полгода не выходила в свет.

Помимо Меган Маркл в тройке лидеров также оказались кронпринцесса Дании Мэри, потратившая 144 тысячи долларов, и графиня Уэссекская София, которая оставила в бутиках 91 тысячу долларов.  

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04 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Принц Хокон, Кейт Миддлтон, Меган Маркл

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Кейт - главная конкурентка Меган? В борьбе за что? Принца, корону? Что за бред.

  • ну так не свое-не жалко

  • И все равно ее сложный тип фигуры без талии с ножками-спичками так и не могли нормально одеть. С прической тоже довольно уныло все. Столько бабла потрачено, если-палки

  • Так ее ведь только представили миру в роли жены принца, конечно, столько выходов у неё было, поэтому и одежды столько понадобилось.

  • Уже надоедают статьи о Меган Маркл или про Кейт. Сколько уже можно!? Может еще и напишите о каждом их вдохе или выдохе? Или о том, куда сходила Меган и куда сходила Кейт? Не интересно уже читать статьи на одну и ту же тему!

  • Просто власти Иордании потребовали не включать в подобные рейтинги королеву Ранию. А то Меган вместе с Кейт вместе взятые нервно бы курили в стороне.

  • Гость

    Кейт - главная конкурентка Меган? В борьбе за что? Принца, корону? Что за бред.

    Ну дык.. за народную любофф, надо полагать. Англичане наверное просто измучились, думая, кого им больше обожать из двух этих малосимпатичных теток, ну просто кушать не могут.

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