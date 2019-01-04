Меган Маркл потратила полмиллиона долларов на гардероб за год и стала самой расточительной титулованной особой в мире

Модные эксперты подвели итоги 2018 года и выяснили, кто из представительниц королевских семей Европы больше всего потратил денег на новые наряды. Абсолютным лидером в этом списке стала 37-летняя Меган Маркл.

1 2 3 4 5 6 7 Меган Маркл назвали самой неэкономной титулованной особой Европы

Жители Великобритании неоднократно критиковали Кейт Миддлтон за то, что та приобретает слишком дорогую одежду. Однако несколько месяцев назад у жены принца Уильяма появилась серьезная конкурентка в лице Меган Маркл. На днях авторы блога Unidentified Fashion Objects No More подсчитали, сколько же обе герцогини, а также другие представительницы монарших династий Европы потратили на новые аутфиты в 2018-м.

По подсчетам экспертов, учитывавших лишь наряды и аксессуары, точную стоимость которых можно узнать в Сети или магазинах, герцогине Сассекской пришлось выложить 506 тысяч долларов. Интересно, что при этом сшитое на заказ свадебное платье Меган в эту сумму не было включено.



Интересно, что Кейт Миддлтон оказалась на четвертом месте. Новые вещи герцогини Кембриджской были оценены в 85 тысяч долларов. Авторы исследования уверены, что на конечный результат повлиял длительный декретный отпуск многодетной матери — она почти полгода не выходила в свет.



Помимо Меган Маркл в тройке лидеров также оказались кронпринцесса Дании Мэри, потратившая 144 тысячи долларов, и графиня Уэссекская София, которая оставила в бутиках 91 тысячу долларов.