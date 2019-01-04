7-летняя Харпер Бекхэм дает своей матери Виктории модные советы

Виктория Бекхэм не раз рассказывала, что ее дочь Харпер проявляет интерес к моде. Девочка не только посещает показы новых коллекций знаменитой матери, но и уже помогает ей собираться на мероприятия.

1 2 3 4 5 6 7 Харпер Бекхэм дает матери фэшн-советы

44-летняя Виктория Бекхэм давно развивает собственный бренд одежды. Продолжать дело матери, судя по всему, в будущем будет ее дочь Харпер. Малышка чуть ли не с пеленок обожает моду и во многом берет пример с родительницы (любовь к обуви на высоких каблуках — это семейное).

В последнее время модельер все чаще обращается к 7-летней девочке за фэшн-советами.

На днях, например, Виктория готовилась к мероприятию и спрашивала мнение дочери о своем аутфите. Сборы Бекхэм записала на видео и опубликовала в инстаграм-историях.



Малышка сама выбрала высокие замшевые сапоги для матери и сделала пару замечаний по поводу размера платья, которое надела дизайнер. «Советы по стилю от лучшей из лучших», — сказала Виктория в ролике. Модельер в очередной раз позволила своим фанатам убедиться в том, что дочь унаследовала от нее прекрасный вкус.