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7-летняя Харпер Бекхэм дает своей матери Виктории модные советы

Виктория Бекхэм не раз рассказывала, что ее дочь Харпер проявляет интерес к моде. Девочка не только посещает показы новых коллекций знаменитой матери, но и уже помогает ей собираться на мероприятия.

44-летняя Виктория Бекхэм давно развивает собственный бренд одежды. Продолжать дело матери, судя по всему, в будущем будет ее дочь Харпер. Малышка чуть ли не с пеленок обожает моду и во многом берет пример с родительницы (любовь к обуви на высоких каблуках — это семейное).

В последнее время модельер все чаще обращается к 7-летней девочке за фэшн-советами.

На днях, например, Виктория готовилась к мероприятию и спрашивала мнение дочери о своем аутфите. Сборы Бекхэм записала на видео и опубликовала в инстаграм-историях.

Малышка сама выбрала высокие замшевые сапоги для матери и сделала пару замечаний по поводу размера платья, которое надела дизайнер. «Советы по стилю от лучшей из лучших», — сказала Виктория в ролике. Модельер в очередной раз позволила своим фанатам убедиться в том, что дочь унаследовала от нее прекрасный вкус.  

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04 января 2019
Текст Алиса Орехова
Фото Instagram
Теги

Виктория Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Ромео Бекхэм, Бруклин Бекхэм, Круз Бекхэм

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