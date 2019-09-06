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Константин Крюков, Елена Лядова и другие селебы на ежегодном мероприятии New Balance Grey Day

Уже во второй раз New Balance устраивает Grey Day. В этом году в рамках празднования в универмаге «Цветной» было открыто концептуальное поп-ап пространство марки.
Константин Крюков
Константин Крюков

4 сентября часть столичных модников собралась на открытии поп-ап пространства New Balance. Данное событие стало частью ежегодного празднования маркой Grey Day. 

Гости мероприятия примерили обновленные версии моделей 574 Classic, 997H, 990v5 в сером цвете.
Ян Гэ
Ян Гэ

Среди тех, кто оценил новинки были Константин Крюков, Елена Лядова, Владимир Хацкевич, Ян Гэ, Тимур Соловьев, Игорь Верник, Ингрид Олеринская, Петр Романов, Риналь Мухаметов, Александра Ревенко, Константин Андрикопулос и другие поклонники спортивной обуви.

Серый цвет в палитре коллекций — фишка New Balance, которую ценят городские модники и поклонники уличного стиля. 

Новое поп-ап пространство марки будет открыто в «Цветном» до 10 сентября.

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06 сентября 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Пресс-служба

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