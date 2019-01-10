Регина Тодоренко призналась, что справлялась с токсикозом с помощью пива и «Боржоми»

Новоиспеченная мама Регина Тодоренко продолжает рассказывать о том, как протекала ее беременность. На днях телеведущая опубликовала пост, в котором поделилась информацией, которая шокировала многих ее фанатов.

1 2 3 4 5 Регина Тодоренко рассказала, какой напиток спасал ее от токсикоза на втором месяце беременности

Недавно Регина Тодоренко рассказала о том, как готовилась к беременности и какие трудности испытывала, пока вынашивала первенца. Телеведущая призналась, что этот период был для нее непростым. На днях новоиспеченная мама опубликовала на своей странице в Инстаграме новый пост, в котором поведала о том, как справлялась с токсикозом в первом триместре.



Оказывается, на втором месяце беременности, когда телеведущую пригласили на рекламные съемки в Испанию, она испытывала сильную тошноту.

«Я справлялась с токсикозом с помощью… пива и Боржоми», — призналась Регина (орфография и пунктуация автора сохранены).

По словам телеведущей, продюсеры съемок были очень удивлены, когда в райдер беременной Тодоренко попросили включить алкоголь.



Однако следом Регина успокоила своих подписчиков словами о том, что на самом деле пиво было безалкогольным, да и делала она всего пару глотков только для того, чтобы прошла тошнота. Впрочем, поклонники новоиспеченной мамы не осудили ее, а напротив, отнеслись с большим пониманием.