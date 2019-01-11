Регина Тодоренко призналась, что боялась перелетов во время беременности

На днях Регина Тодоренко опубликовала пост, в котором откровенно рассказала подписчикам о том, что боялась полетов, пока вынашивала ребенка.

1 2 3 4 5 6 Регина Тодоренко рассказала, что во время беременности ее пугали полеты на самолетах

Недавно Регина Тодоренко запустила так называемый «беременный» марафон — в серии инстаграм-постов она рассказывает о том, как протекал самый важный период в ее жизни. Ранее мы писали, как телеведущая справлялась с токсикозом на втором месяце беременности. А на днях знаменитость затронула тему авиаперелетов.



По словам Тодоренко, во время первого триместра она часто летала из-за съемок. Так, в мае прошлого года телеведущей предстояло отправиться во Францию на Каннский кинофестиваль. Проконсультировавшись с врачом, Регина узнала, что медики не советуют летать на самолете во время беременности. Однако знаменитость все же решила рискнуть, поскольку у нее не было противопоказаний.

Тодоренко призналась, что даже она, опытная путешественница, испугалась перелета.

«Когда я впервые села в самолет, осознавая, что беременна, мне было немного страшно. Я никогда не боялась летать, но, видимо, материнский инстинкт срабатывает даже на таком раннем сроке», — поделилась с фолловерами Регина (орфография и пунктуация автора сохранены).



К счастью, все прошло хорошо. «Регина-путешественница даже во время беременности осталась Региной-путешественницей», — добавила телеведущая.