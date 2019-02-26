Миранда Керр ждет третьего ребенка

На днях Миранда Керр поделилась с подписчиками своими новыми фотографиями. Некоторым фолловерам модели показалось, что она находится в интересном положении.

Поклонники поздравляют Миранду Керр с третьей беременностью

В мае прошлого года стало известно, что Миранда Керр и Эван Шпигель стали родителями. У супругов родился мальчик, которого они назвали Харт. Для супермодели этот ребенок стал вторым — она также воспитывает 8-летнего сына Флинна от Орландо Блума. А вот Эван Шпигель познал радость отцовства впервые.



На днях Миранда опубликовала в своем Инстаграме новую порцию кадров, чем спровоцировала слухи о третьей беременности. На снимках Керр запечатлена во время медитации. Особое внимание подписчиков привлекла область ее живота.







1 2 3 ... 8 В Сети появились снимки модели с округлившимся животом



Мы решили проверить догадки фанатов модели и нашли снимки папарацци, сделанные 13 февраля. На фото Миранда запечатлена с явно округлившимся животом, что служит еще одним доказательством ее беременности. А так ли это, мы узнаем в скором времени.