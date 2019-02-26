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Миранда Керр ждет третьего ребенка

На днях Миранда Керр поделилась с подписчиками своими новыми фотографиями. Некоторым фолловерам модели показалось, что она находится в интересном положении.
Поклонники поздравляют Миранду Керр с третьей беременностью
Поклонники поздравляют Миранду Керр с третьей беременностью

В мае прошлого года стало известно, что Миранда Керр и Эван Шпигель стали родителями. У супругов родился мальчик, которого они назвали Харт. Для супермодели этот ребенок стал вторым — она также воспитывает 8-летнего сына Флинна от Орландо Блума. А вот Эван Шпигель познал радость отцовства впервые.

На днях Миранда опубликовала в своем Инстаграме новую порцию кадров, чем спровоцировала слухи о третьей беременности. На снимках Керр запечатлена во время медитации. Особое внимание подписчиков привлекла область ее живота.


Мы решили проверить догадки фанатов модели и нашли снимки папарацци, сделанные 13 февраля. На фото Миранда запечатлена с явно округлившимся животом, что служит еще одним доказательством ее беременности. А так ли это, мы узнаем в скором времени.

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26 февраля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, Instagram, Legion-Media.ru
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Миранда Керр

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2 комментария Добавить комментарий
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  • За миллиардера выскочила, работать не хочет, так что сейчас будет рожать каждый год😆

  • Теперь модно за пузо держаться ?

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