«Скорее всего, будет выкидыш»: Хилария Болдуин объявила о пятой беременности через год после родов

На днях 35-летняя Хилария Болдуин сообщила подписчикам сразу две новости — хорошую и плохую. Знаменитость призналась, что беременна пятым ребенком, однако есть риск, что его она потеряет.



Хилария Болдуин впервые рассказала о пятой беременности



4 марта в Инстаграме 35-летней Хиларии Болдуин появилось фото с округлившимся животом. Казалось бы, какое счастье — беременность! Однако радоваться за знаменитость пока рано. Дело в том, что супруга Алека Болдуина уверена, что не сможет выносить этого ребенка.



«Я хочу сообщить, что вероятнее всего у меня случится выкидыш. Я всегда говорила, что если еще раз забеременею, то сразу же расскажу вам об этом. Не хочу делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете», — поведала Хилария (орфография и пунктуация автора сохранены).

Болдуин добавила, что у эмбриона есть сердцебиение, однако оно слишком слабое, к тому же плод очень медленно развивается.

В комментариях к посту многие звезды и подписчики Хиларии написали слова поддержки в ее адрес. Они выразили надежду на то, что со здоровьем ребенка все будет в порядке, и Болдуин сможет выносить плод.

1 2 3 4 61-летний Алек Болдуин и его 35-летняя жена уже имеют четверых детей

Напомним, знаменитость совсем недавно стала мамой в четвертый раз. 17 мая прошлого года она родила своему 61-летнему мужу еще одного наследника. Сейчас пара воспитывает дочь Кармен и троих сыновей — Рафаэля, Леонардо и Ромео.