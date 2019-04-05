«Скорее всего, будет выкидыш»: Хилария Болдуин объявила о пятой беременности через год после родов

4 марта в Инстаграме 35-летней Хиларии Болдуин появилось фото с округлившимся животом. Казалось бы, какое счастье — беременность! Однако радоваться за знаменитость пока рано. Дело в том, что супруга Алека Болдуина уверена, что не сможет выносить этого ребенка.
«Я хочу сообщить, что вероятнее всего у меня случится выкидыш. Я всегда говорила, что если еще раз забеременею, то сразу же расскажу вам об этом. Не хочу делать вид, что все прекрасно. Мне кажется, очень важно говорить правду. В первом триместре многие женщины пытаются скрывать свою беременность, но для меня это довольно сложно. Меня тошнит, я устала, мое тело меняется. Я больше не хочу притворяться, надеюсь, вы меня поймете», — поведала Хилария (орфография и пунктуация автора сохранены).
В комментариях к посту многие звезды и подписчики Хиларии написали слова поддержки в ее адрес. Они выразили надежду на то, что со здоровьем ребенка все будет в порядке, и Болдуин сможет выносить плод.
Напомним, знаменитость совсем недавно стала мамой в четвертый раз. 17 мая прошлого года она родила своему 61-летнему мужу еще одного наследника. Сейчас пара воспитывает дочь Кармен и троих сыновей — Рафаэля, Леонардо и Ромео.