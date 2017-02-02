Текст: Ромена Касева

Фото: TS/Fotobank.ru

Быстро похудеть, да еще и без диет! Кажется, это мечта из разряда несбыточных, к которой, несмотря на ее призрачность, снова и снова возвращаются многие женщины. А как избежать таких мыслей, если все попытки свести рацион к изнуряющему минимуму заканчиваются срывом и новым скачком стрелки весов вперед? Однако диетологи и психологи уверены: выход есть. И лежит он не через желудок, а через... голову.

Ненавидя лишний вес, не забывайте, что надоевшие килограммы, портящие фигуру — это тоже вы, а не какой-то враг, которого требуется запугать и прогнать за крепостную стену, продолжая бояться, что он снова через нее переберется. Стоит ли разжигать гражданскую войну, если можно навести порядок во внутренней политике?

«Почему я не худею?» Типичные ошибки

Низкокалорийное питание, регулярные занятия спортом, бесконечный контроль, но... Вопрос продолжает оставаться открытым! Килограммы, так легко уходившие в самом начале процесса похудения, кажется, с каждым днем только тяжелеют, а вот настроение, наоборот, падает. Снова с горя абонемент в спортзал оседает на самом дне сумки, а в меню возвращаются такие вредные, но такие верные помощники всех грустящих девушек — быстрые углеводы. И так — до следующего приступа озарения, воодушевления и готовности привести, наконец, вес к подножию идеала. Может быть, к этому моменту уже изобретут что-то, позволяющее похудеть без диет?

Этот процесс хорошо знаком не только всем бесконечно худеющим, но и специалистам по правильному питанию. И они выявляют в подобном поведении несколько ошибок, в которых вы наверняка узнаете свои.

Ошибка 1: Надежда на быстрый результат

«Усаживаясь» на диету, человек подсознательно ждет щедрого вознаграждения за свою решимость, а именно — рассчитывает на то, что лишние килограммы уйдут быстро и без следа. Но похудение не азартная игра с выигрышем, а, скорее, сколачивание семейного капитала: при правильном обращении хватит его надолго, но и работать, чтобы получить, придется много. Если вас интересует, как похудеть быстро, то будьте готовы к тому, что вес уйдет недалеко и вернется скоро.

Ошибка 2: Расчет на постоянный показатель

«Сначала я худела очень хорошо, но через две недели стрелка весов «застряла». Диета не работает, я ее бросила!». Любое изменение плана питания, направленное на «сокращения довольствия» вызывает впечатляющий первый эффект, избавляя приблизительно от 10% лишнего веса. Из тканей уходит жидкость, очищается кишечник, выводятся белки, что приводит к потере мышечной массы, но мало влияет на «залежи» жира. Они растают потом, но происходить это будет медленно (если лишний вес большой, на борьбу с ним может уйти несколько лет) и при условии постоянного правильного питания.

Наш организм — крепкий хозяйственник, который привык запасать впрок, и так просто от своих сокровищ не избавится. Наоборот, нередко, опомнившись после первых потерь, и, особенно если рацион намеренно обеднен и не сбалансирован, тело начинает спасать клетки, которым грозит голод, и превращать в жир не только скудные поступления извне, но и собственные белковые запасы.

Ошибка 3: Непрерывный контроль веса

Гипнотизирование весов по много раз в день, после каждого приема пищи или тренировки — стандартное занятие всех, кто хочет похудеть. Радость по поводу каждых двухста «ушедших» грамм и драма из-за ста «вновь прибывших» по накалу страстей достойны греческой трагедии. Между тем, частое взвешивание дает ложное ощущение контроля и никак не помогает представить реальную картину. Роль играет и время суток, в которое вы взвешиваетесь, и фаза менструального цикла, и даже положение весов на полу. Конечно, взвешиваться нужно. Но специалисты сходятся во мнении — взвешивание чаще одного раза в неделю или даже десяти дней лишено всякого смысла, вне зависимости от того, хотите вы похудеть быстро или просто следите за состоянием своего тела.

Еженедельная фиксация актуального веса даст реальную возможность проанализировать свое пищевое и спортивное поведение за прошедший период и, при необходимости, внести коррективы.

Ошибка 4: Неправильный выход из диеты

Диета, рассчитанная на то, чтобы похудеть быстро, чаще всего представляет собой довольно странный набор продуктов — мы с нетерпением ждем, когда диета закончится, чтобы перестать, наконец, есть только творог с огурцами или гречку. Наконец, это происходит, мы возвращаемся к привычному рациону, и... в считанные недели набираем обратно то, от чего с таким трудом удалось избавиться. Кажется что похудеть без диет невозможно именно потому, что диета обычно представляется добровольным голоданием или постоянным сидением на очень однообразном меню.

Ошибка 5: Отсутствие явной цели

Странно, не правда ли? Ведь у каждой истории похудения есть цель: стать красивой к новогоднему корпоративу, снова влезть в свадебное платье, покрасоваться на пляже в отпуске... Однако все это задачи, рассчитанные на краткосрочную перспективу, определенный момент времени. Что будет потом — словно в тумане. А это принципиальный момент. Ставя перед собой цель похудеть без диет или с диетами, психологи рекомендуют не ограничиваться каким-то одним предметом или событием.

Нужно представить себе изменение жизни во всех подробностях, смелое и кардинальное. Похудею — и стану выглядеть совсем по-другому, навсегда. Стану увереннее в себе, а значит, успешнее, найду лучшую работу, вдохновлю мужа на отношения, о которых всегда мечтала, полностью изменюсь и начну, наконец, понимать свое тело и жить в гармонии с собой. Именно так необходимо формулировать свое желание похудеть — не в качестве финальной точки страданий, а как «входную дверь» в новую жизнь.

«Черная бухгалтерия калорий» и другие трюки

Не стать стройнее к какому-то событию, а изменить свое отношение к лишнему весу и научиться правильно питаться — это, пожалуй, единственный путь к тому, чтобы похудеть без диет.

Постоянный «шпионаж» за весом и огорчение из-за того, что килограммы не двигаются с места — плохие спутники. А помогут вам вера в возможности своего тела и умение договариваться с ним и понимать его.

Как похудеть без диет? Простой, но действенный прием - начните подсчитывать потребляемые в день калории Подсчитали? А теперь займемся «черной бухгалтерией», создавая практически незаметный на общем фоне, но все-таки существующий «дефицит бюджета». От своего дневного результата отнимите 500 калорий, но не сразу, а постепенно, в течение полутора-двух недель. Кстати, расчет среднесуточной нормы калорий в зависимости от образа жизни тоже станет нелишней цифрой.

Мечтая похудеть без диет, мы, по сути, мечтаем о единственном правильном пути здорового существования. Хороший план питания помогает перестроить испортившийся под влиянием обстоятельств метаболизм и скорректировать рацион таким образом, чтобы мы ели то и в том объеме, что действительно необходим, не обрекая организм на консервацию излишков или работу в аварийном режиме. Быстрое похудание не дает возможности устроить все таким образом, обрекая сначала на стресс, а потом на разочарование в себе от возвращения килограммов.

Не бойтесь голода — во-первых, при плавном снижении дневной суммы калорий вам будет гораздо легче приспособиться, чем при начале любой диеты. Во-вторых, первыми жертвам вашей «реформы» станут быстрые углеводы — выпечка, фаст-фуд, все то, что по праву считается «тяжелой» пищей. Секрет в том, что эти продукты вызывают резкий скачок уровня сахара в крови, что, в свою очередь, приводит к выбросу инсулина и новому чувству голода. На то, чтобы вырваться из этого порочного круга, в котором голод награждает вас уймой пустых калорий, вызывающих еще больший голод, уйдет 3-5 дней (плюс психологическая тренировка). Используйте это время, чтобы ввести в свой рацион богатые клетчаткой продукты: клетчатка долго перерабатывается, не давая голодать, и обеспечивает хорошую чистку кишечника. А здоровая пищеварительная система необходима, чтобы качественно усваивать пищу и избавляться от лишнего.

Переходите на систему дробного питания для похудения — 5-7 раз в день небольшими порциями. Кстати, так вам будет легче подмечать за собой «мелкие грешки» вроде чая с тремя ложками сахара на чашку или почти незаметных бутербродов между завтраком и обедом. Подумайте сами, как вам лучше поступить с такими «вольностями», поглядывая в таблицу калорийности.

Зато есть и хорошая новость — собираясь похудеть без диет, можно сквозь пальцы смотреть на знаменитое правило «не есть после шести». Удивительно, но при нормальном дробном сбалансированном питании оно приносит больше вреда, чем пользы. Большинство диетологов рекомендуют легкий ужин за 2-3 часа до свидания с подушкой: это улучшит сон и не даст организму решить, что он голодает, поэтому нужно срочно запасать жир.

Упоминание воды в разговорах о правильном питании навязло в зубах? Никуда от этого не деться: чистая вода — важнейший компонент в ответе на вопрос как похудеть без диет. Положа руку на сердце — вы действительно достаточно пьете? К сожалению, даже зная о пользе воды для метаболизма, многие из нас пьют урывками и не добирают норму. Два-три стакана воды, выпитые за один присест, когда вы вспомнили, что давно не пили, как ни странно, не компенсируют потребность организма. Зато вы практически гарантированно получите отеки и переполненный мочевой пузырь. С водой тоже нужно уметь обращаться! Если она поступает в организм постоянно, но небольшими порциями, то приносит пользу, а если водой просто накачаться — она выйдет так же легко, как и вошла.

Если вы хотите правильно пить и похудеть без диет, но забываете вовремя сделать глоток, воспользуйтесь советом доктора Ковалькова и обмотайте бутылку с водой полоской яркого скотча, отпивая понемногу каждый раз, когда взгляд падает на нее. А если вы доверяете современным технологиям, то поставьте на смартфон бесплатное приложение-напоминалку, веселым бульканьем возвещающее, что пора пополнить водный баланс.

Хотите знать, как похудеть без диет? Для начала ответьте на вопрос : «Как часто вы занимаетесь спортом и какие физические нагрузки присутствуют в вашей жизни?». Для того, чтобы не мучить организм изнуряющими его диетами, нужно прежде всего воздействовать на лишние килограммы физически. Нет времени на фитнесс-зал - качайте пресс перед телевизором дома, ходите домой пешком, поднимайтесь на этажи, минуя лифт. «Офисный фитнес» может стать забавным соревнованием — оставьте машину за квартал от работы и прогуляйтесь, поднимайтесь и сбегайте по эскалаторам в метро, раз хотя бы в пару часов выходите на улицу размяться.

Мечтаете похудеть без диет? Слушайте джаз!

Перед тем, как похудеть без диет, научитесь прислушиваться к своему организму. Если вы хотите есть – ешьте, но не объедайтесь. Если вы чувствуете, что сможете провести день, ограничивая себя в еде – устройте себе разгрузочный день на яблоках, арбузе, гречке, кефире и т.д.

Не душите свои капризы: их исполнение всегда положительно влияет на настроение и уверенность в своих силах. Договоритесь сами с собой о чит-дне: с утра до вечера, допустим, раз в неделю вы можете есть всю свою любимую вредную еду, а на следующий день устраивайте себе разгрузку на легком рационе. Это поможет и снять стресс и похудеть без диет.

Балуйте себя не только едой: косметические процедуры, в том числе домашние, сделают ваше тело более ухоженным и привлекательным, а о похудательных и оздоравливающих свойствах бани известно всем. Тут тоже важна система и регулярность: постепенно наращивая время нахождения в парной, вы добьетесь лучших результатов и сможете быстрее похудеть без диет. Но не забудьте проконсультироваться с врачом на предмет отсутствия противопоказаний к этому традиционному русскому досугу.

Еще как можно похудеть без диет? Попробуйте есть маленькими порциями из маленьких тарелок, маленькими приборами. Ученые утверждают, что так вы психологически насыщаетесь, так как ваш мозг воспринимает подобную порцию обычной. Также они уверены, что есть нужно из посуды темных цветов, особенно это касается синего цвета – он самый «неаппетитный». А еще для еды важен аккомпанемент: съедать меньше и больше наслаждаться пищей нам помогут классическая музыка и джазовые импровизации. Согласитесь, развитие музыкального вкуса и кругозора — хорошее побочное действие похудения без диет!