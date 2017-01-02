Текст: Ольга Сергеева

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У любой медали две стороны, и нередко веселье череды новогодних вечеринок оборачивается необходимостью трезво взглянуть на себя и осознать, что какая-то часть тортов, салатов и порций жаркого смотрит из зеркала в ответ. Прийти в форму и смягчить последствия зимнего гастрономического загула поможет разгрузка после праздников: она избавит от нескольких лишних кило, улучшит самочувствие и примирит с необходимостью возвращения в повседневную жизнь.

1 2 3 4 Хорошие новости: максимум «чистого» жира, который способен отложиться в «закромах» за одни сутки, составляет всего 150 гр (при росте около 170 см и среднем телосложении). То есть за 10 дней предельного гедонизма можно «наесть» всего полтора кило подкожного жира. Но, увы, помимо него, в организме после праздничного гастрономического «отрыва» задерживаются также и излишки воды, остатки плохо переваренной пищи и т.п. Таким образом суммарно набранный за праздники перевес может достигать уже 5-7 кг. И если с набранным жиром никакие разгрузочные дни не справятся, то вот вывести лишнюю воду и «пищевой мусор» из организма они безусловно помогут.

Разгрузка после Нового года: реальные результаты и пустые надежды

Богатые застольями новогодние праздники кардинально меняют рацион: мы едим много сладкого, жирного, острого и несовместимого. Праздничный стол богат жирной мясной пищей, соусами, блюдами из картофеля, кондитерскими сладостями — таковы исконные традиции главного зимнего праздника. Гостеприимство, щедрость и изобилие, несомненно, хороши для приятного времяпрепровождения в компании родственников и друзей, но, увы, нередко имеют печальные последствия для фигуры. Главная опасность Нового года в том, что посиделки следуют за посиделками, тяжелая пища провоцирует приступы голода, график сна и отдыха безнадежно смещается, и очнуться удается только на пороге возвращения к рабочим будням.

Разгрузка после праздников важна в том числе своим психологическим эффектом: обращаясь к ней, мы словно подводим черту, ставим воображаемую, но решительную точку в пищевых излишествах. Грамотно и вовремя проведенные «очищающие» мероприятия действительно помогают метаболизму вернуться в нормальный режим функционирования, однако на всякий случай не ждите волшебства. Если за новогодние праздники «посчастливилось» ощутимо сдвинуть стрелку весов вперед, избавиться от всего и сразу за день или даже неделю вряд ли удастся.

Разгрузочные дни после новогодних праздников мало повлияют на новоприобретенные жировые отложения, но однозначно помогут избавиться от:

избытка задержавшейся в тканях жидкости («застрять» ее заставили соленые и острые закуски, а также простые углеводы, удерживающие воду);



остатков в нижних отделах кишечника (несбалансированное питание с избытком белков и недостатком свежей растительной и кисломолочной пищи часто провоцирует их образование. Как и дефицит движения, увы, характерный для праздничного досуга).

Эти субстанции могут коварно прибавлять вам от 2 до 5 кг! Именно избавление от воды и остатков пищи позволяет разгрузочным дням дать обнадеживающий эффект за короткий срок. Для кого-то именно этот вес был лишним, а кому-то придется еще поработать над собой в наступившем новом году. В любом случае главное это решиться и начать.

Выберите самый эффективный разгрузочный день, подходящий именно для вас, или составьте свой собственный план, узнав, в каких продуктах организм особенно нуждается после праздничного марафона. И обязательно оцените риски — разгрузочные дни не рекомендуются страдающим от любых хронических заболеваний, при обострении язвы и гастрита, при склонности к аллергии, а также если вы ждете ребенка или кормите грудью.

Фруктовая разгрузка после праздников: немного лета в январе

Разгрузка на монопродукте - это популярное средство быстрого и эффективного избавления от излишков как на талии, так и в холодильнике. Наверняка вы запаслись фруктами — вот они и пригодятся.

Для нее понадобятся ароматные оранжевые мандарины — видимо, именно цвету мини-диета обязаны своим броским названием. В течение дня вам надлежит питаться этими фруктами без всякого ограничения количества и объема, добавив к скромному меню только простую негазированную воду — ее нужно выпить не менее двух литров.

Выберите крепкие зеленые яблоки общим весом 2 кг, разделите их на 6 частей и ешьте, отмеряя равные промежутки времени между приемами пищи. Пейте воду в перерывах и по стакану — после каждой трапезы. При желании 1 кг яблок можно «конвертировать» в 1 л нежирного кефира; то есть ваша разгрузка после праздников будет состоять из 1 кг яблок и литровой упаковки свежего кефира.

В этот день разрешается без ограничений есть пюре из мякоти экзотического плода киви и пить воду. Внимание, следите за спелостью киви — в пищу следует употреблять только полностью созревшие, мягкие и ароматные фрукты.

В течение дня можно съесть 500 гр размоченной в воде кураги или 5 больших бананов. И обязательно выпить 2 литра простой воды без газа.

День всех святых в январе? Почему бы нет, если поможет! Эта разгрузка после праздников потребует 1 кг очищенной мякоти тыквы, 50 гр сухих очищенных тыквенных семечек и 2 литра щелочной минеральной воды без газа. Тыкву следует разделить на 5 порций и приготовить на пару (сразу или непосредственно перед едой). Семечки можно съесть вместе с мякотью или приберечь для перекуса. Воду пить отдельно от еды.

Крупяная разгрузка после праздников: курочка по зернышку...

Разгрузка на кашах нравится тем, у кого фрукты не вызывают ощущения наполненности желудка, а только провоцируют более сильный голод. Все дело в индивидуальных особенностях обмена веществ. Любая крупа для разгрузочного дня готовится и употребляется без соли, масла и других добавок.

Разгрузочный день на рисе рекомендуют многие специалисты по питанию — этот продукт легко приобрести и приготовить, кроме того, он обладает свойствами энтеросорбента, буквально впитывая токсины. Из всех видов рисовых диет для рисовой чистки выбирайте коричневый рис, он наиболее полезный.

Чтобы провести разгрузку на рисе, замочите на ночь 250 гр риса, а утром слейте воду, залейте крупу кипятком и варите до готовности. Разделите получившееся количество на 6 приемов пищи с равным интервалом. Один раз можно добавить к рису несколько штучек мелконарезанной кураги. Весь день пейте негазированную чистую воду.

Для разгрузочного дня на гречке и кефире запарьте на ночь 250 гр промытой гречи двумя стаканами кипятка (в термопосуде или плотно закрывающейся кастрюле. Получившуюся кашу разделите на 5 приемов пищи, чередуя их с минеральной водой без газа (2 литра в день) и кефиром (500 мл). Разгрузка после праздников обеспечена!

Микроэлементы, которые помогут похудеть после праздничного разгула

О пользе калия в продуктах питания и опасностях его недостатка мы узнали всего несколько десятилетий назад. Возникновению интереса к важности этого элемента в повседневном питании способствовали распространение фастфуда и полуфабрикатов, «славящихся» повышенным содержанием хлорида натрия (поваренной соли), и популярность строгих диет. Скудный рацион, а также усиленное употребление кофе, алкогольных напитков и кондитерских сладостей напрямую и явно сказываются на дефиците калия. Недостаток калия вызывает мышечные боли и сильную слабость, но главное — провоцирует развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

На вечеринке по случаю послепраздничной разгрузки калий званый гость: содержащие его продукты способствуют выводу излишков соли и жидкости, позволяя меняться к лучшему буквально на глазах. Калий уменьшает отеки, нормализует деятельность органов внутренней секреции, улучшает работу мозга. Продукты, содержащие много калия: морковь, помидоры, овсяная крупа, бананы, мед, яблочный уксус, сухофрукты, орехи.

Магний - «планета-спутник» калия. Множество процессов в организме являются их совместными проектами, например, калий необходим для мышечных сокращений, а магний — для расслабления мускулатуры. Магний в продуктах питания, как правило, «работает на пару» с калием, однако есть у магния и собственные специфические свойства, которые оценит ваша разгрузка после праздников.

Магний необходим для транспортировки питательных веществ, нормальной работы нервной системы, обмена жиров и глюкозы, снижения уровня «плохого» холестерина. Это мощный детоксикатор и борец со стрессом и переутомлением. Нехватка магния может выражаться в невозможности уснуть даже при сильном чувстве усталости, а его расходу и выводу из организма способствуют стрессы и употребление алкоголя. Неприятные последствия новогоднего отрыва — частичная заслуга нехватки магния. Чтобы пополнить его запасы, ешьте цельнозерновые продукты, тыкву и тыквенные семечки, гречу, морскую капусту, орехи (особенно кедровые), фасоль.

При борьбе с похмельем и другими последствиями алкогольной детоксикации хорошим подспорьем может стать «английская соль», магнезия (аптечный сульфат магния). Если ваш терапевт не обнаружил противопоказаний к приему магнезии, она не только справится с пульсирующей головной болью, но и снизит нагрузку на печень и окажет антидепрессивное действие. Кроме того, магнезия в умеренных дозах оказывает мягкий слабительный эффект, могущий оказаться весьма кстати при необходимости разгрузки после праздников.

Эти микроэлементы — волшебные антиоксиданты, как воздух необходимые женщинам. В период, когда нужна разгрузка после праздников, они становятся поистине незаменимым подспорьем.

Селен, само название которого напоминает о Луне, покровительнице прекрасного пола, необходим для защиты хрупких клеточных мембран и выработки новых эритроцитов, а также защиты от последствий воздействия неблагоприятных внешних условий и предотвращения преждевременного старения. Цинк поддерживает иммунную систему в работоспособном состоянии, а также помогает тканям правильно усваивать глюкозу и липиды. Хроническая усталость, ухудшение зрения, тусклость кожи и волос, отсутствие интереса к любовной жизни исправляются контролем поступлений этих важных микроэлементов. Разгрузка после новогодних праздников станет еще более эффективной, если в меню добавить богатые селеном и цинком продукты: пророщенное зерно, креветки, устрицы, потроха животных и птиц, твердые сыры, молоко.

Жизненно важный для любого человека витамин С ассоциируется обычно с радостным оранжевым цветом — вероятно, потому, что его особо высоким содержанием отличаются цитрусовые фрукты. Разгрузка после праздников прямо-таки требует витамина С: он улучшает настроение и самочувствие, повышает работоспособность, эффективен против сонливости и слабости, а еще помогает телу усвоить железо, важное для кроветворения и профилактики анемии. Этот витамин признан одним из самых могучих борцов с окислительными процессами.

Всем, кто следит за красотой, известно, что достаточное поступление витамина С помогает не только испытать прилив бодрости, но и сделать цвет лица более здоровым и привлекательным. Считается, что нехватка витамина С не просто приводит к вялости и ощущению упадка сил, но и ухудшает иммунитет и угнетает функцию щитовидной железы. Важно помнить, что витамин С, содержащийся в продуктах питания, легко разрушается при воздействии света, кислорода и при термической обработке. Поэтому получать его нужно из свежих продуктов: ягод (особенно шиповника), апельсинов, мандаринов, киви, ананасов, яблок, петрушки, брокколи и брюссельской капусты, болгарского перца.

Кортизол — вырабатываемый надпочечниками гормон, живо участвующий в углеводном обмене. Причем участие это далеко не всегда приятное: повышение уровня кортизола не только дает организму команду «всех впускать, никого не выпускать» и копить гликоген в печени и жир на бедрах, но и усиливает неконтролируемую тягу к сладкому и соленому. Кортизол называют «гормоном стресса»: его цель — при малейших признаках умственного и физического напряжения всеми силами сэкономить ресурсы организма и «набить кладовки» новыми запасами.

Сама по себе выработка кортизола является нормальной частью общего фона: если этот гормон производится в умеренном количестве, то волноваться не о чем. Однако некачественный и непродолжительный ночной сон, чередования периодов голода и переедания, физические перегрузки, эмоциональные переживания (словом, значительная часть примет новогодних праздников) провоцируют резкое усиление его производства. Именно поэтому продукты, нормализующие выработку кортизола, являются обязательной частью плана разгрузки после праздников. К их числу относятся: белковые продукты (особенно морская рыба с ее ценными ненасыщенными кислотами), продукты, богатые витамином С, темный шоколад, черный чай, шпинат. И не забывайте смеяться и глубоко вдыхать — это тоже помогает сбить с кортизола спесь.

«Три счастливых дня»: разгрузочные планы

Тем, кто рассчитывает на более серьезный результат или просто не верит в эффект однодневной разгрузки, можно воспользоваться планом разгрузочного питания, рассчитанным на три дня. Для сильных духом!

День 1, «входной»: нельзя употреблять животные белки и жиры, а также крупы. Можно (4 раза в течение дня) — травяной чай, свежевыжатый сок, фрукты, сухофрукты, зелень, овощи, орехи. Последний прием пищи — не позже семи вечера. Обязательно пить воду.



День 2, «водяной»: в течение дня — только вода, около 3-4 литров (стакан каждые 40 минут). 2 раза в день можно выпить следующий напиток: на 1 стакан теплой воды ½ чайной ложки меда и ложка лимонного сока.



День 3, «выходной»: утром — травяной чай, в течение всего дня тертая свежая морковь с заправкой из меда и лимонного сока или салат из капусты с морковью и лимонным соком. Салат можно есть до 7 вечера день без оглядки на объем. Пить много воды.

Новый оригинальный план разгрузки из США работает благодаря ограничению калорий. Он идеально подходит для тех, на кого привычные планы разгрузки наводят уныние из-за однообразия рациона. На «военке» все напитки нужно употреблять без сахара и молока, а блюда — без соли и приправ. Воду можно и нужно пить без ограничений, и побольше.

День 1: завтрак — половинка грейпфрута, кофе или чай, 1 цельнозерновой тост с тонким слоем арахисовой пасты (можно заменить на урбеч, миндальную пасту или тхину). Обед — ½ банки тунца в собственном соку или небольшой гриль-стейк из лосося, 1 цельнозерновой тост, кофе или чай. Ужин — 100 гр курицы или говядины на гриле, порция стручковой фасоли, ½ банана, маленькое яблоко, маленький стаканчик ванильного мороженого.



День 2: завтрак — 1 отварное яйцо, 1 цельнозерновой тост, ½ банана. Обед — маленькая упаковка зерненого творога, 1 отварное яйцо, 5 маленьких несладких крекеров. Ужин — 100 гр курицы или говядины на гриле, порция брокколи и немного моркови (все на пару), ½ банана, половина стаканчика ванильного мороженого.



День 3: завтрак — 5 маленьких несладких крекеров, 1 ломтик твердого сыра, 1 небольшое яблоко. Обед — 1 отварное яйцо, 1 тост. Ужин — 1 банка тунца в собственном соку или небольшой гриль-стейк из лосося, ½ банана, 1 стаканчик ванильного мороженого.

Правила разгрузки после новогодних праздников