Семена льна — это самый богатый источник растительных Омега-3 жирных кислот в мире, а еще — богатейший источник лигнина, который помогает предотвратить развитие раковых клеток. Следующий по количеству лигнина среди растительной пищи — кунжут, но этого вещества в нем содержится аж в 7 раз меньше.
В трех столовых ложках льняного семени содержатся:
Омега-3 — 6,338 мг
Клетчатка — 8г
Белок — 6г
Витамин В1 — 31% РСН (рекомендованной суточной нормы)
Марганец — 35% РСН
Магний — 30% РСН
Фосфор — 19% РСН
Селен — 10% РСН
Кроме того, семена льна содержат большое количество витамина В6, железа, калия, меди и цинка. Глядя на эти факты, легко понять, почему это один из самых полезных и питательных продуктов на планете.
10 фактов, которые убедят вас включить льняные семена в свое меню
Здоровая кожа и крепкие волосы
Если вы хотите улучшить состояние кожи и ногтей, рекомендуем добавить 2 столовые ложки перемолотых семян льна в утреннюю кашу или 1 столовую ложку льняного масла в ваш обеденный салат.
Омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на тургор кожи. А витамины, содержащиеся в семенах, уменьшают сухость и шелушение. Все эти полезные вещества также минимизируют симптомы акне, розацеа, экземы и даже уменьшают синдром «сухого глаза».
Потеря веса
Научно доказано, что семена льна помогают предотвратить излишний набор веса и даже способствуют похудению. Поскольку в них содержатся полезные жиры, вы дольше будете чувствовать себя сытыми и в целом съедите меньше — если, например, добавите в блюдо льняное масло. Оно, кроме того, отлично снимает воспаления. Как это может быть связано с потерей веса? Дело в том, что воспаленные ткани и органы обычно удерживают лишний жир вокруг себя, потому что он способствует усилению кровообращения и, соответственно, ускорению регенерации. Так что если собрались худеть — обязательно включите в меню льняное масло.
Снижение уровня холестерина
Добавив семена льна в рацион, можно естественным образом снизить уровень холестерина в организме. Клетчатка, которую содержит продукт, является «ловушкой» для жира, который напрямую связан с этим вредным соединением. Она также выводит желчь из организма, используя для этого избыток холестерина, таким образом понижая его уровень.
Не содержат глютен
Мода на raw-, vegan- и gluten free пищу достигла своего апогея. Глютен объявлен чуть ли не главным врагом нашего тела. Он вызывает воспалительные процессы, но на самом деле не все так страшно: наш умный организм успешно справляется и сам может минимизировать вред от излишнего поедания булочек.
Но у многих людей существует непереносимость глютена, так что семена льна — это отличный способ заменить глютен-содержащие злаки или хотя бы просто компенсировать их вред благодаря своим противовоспалительным свойствам. Льняное масло — это натуральный способ снять воспаление у больных целиакией (непереносимостью клейковины). Кроме того, благодаря содержанию Омега-3 жирных кислот продукт может стать отличной альтернативой рыбе для тех людей, у которых на нее аллергия.
Богаты антиоксидантами
Среди прочих невероятных фактов об этом продукте, который является кладезем полезных элементов, можно назвать и то, что льняные семена содержат антиоксиданты, называемые лигнанами. Это уникальные волокна, которые борются со свободными радикалами, вызывающими старение, и регулируют гормональный баланс.
Лигнаны также способствуют росту количества пробиотиков в кишечнике и препятствуют процессу брожения в желудке. Кроме того, они известны своими противовирусными и антибактериальными свойствами, поэтому включив осенью льняное масло в свой рацион, вы обезопасите себя от сезонных простуд.
Улучшают пищеварение
Одно из самых ценных свойств семян — улучшение пищеварения благодаря высокому содержанию растительной слизи. Это, по сути, гель, который, растворяясь в желудке, оказывает позитивное влияние на его работу. Две столовые ложки перемолотых семян содержат около 5 г клетчатки, то есть одну четвертую дневной нормы. Растворимые и нерастворимые волокна детоксицируют кишечник, помогая тем самым сбрасывать вес. А альфа-липоевая кислота, которую содержит продукт, защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и снимает с нее воспаления.
Профилактика рака груди
Льняные семена даже «умеют» снижать риск рака груди. Дело в том, что гормональный дисбаланс — одна из причин развития онкологии у женщин. Американские ученые обнаружили, что лигнаны преобразуются кишечными бактериями в энтеродиол и энтеролактон, которые регулируют уровень гормонов, снижая тем самым риск развития рака молочной железы.
Облегчение симптомов менопаузы
Разумеется, мы не призываем отказываться от гормонозаместительной терапии. Но лигнаны, которые содержатся в семенах льна, помогут вам облегчить неприятные симптомы менопаузы — учащенное сердцебиение, приливы и постоянные головные боли. Все потому, что эти соединения — одна из разновидностей фитоэстрогенов, которые по своим свойствам схожи с женскими гормонами. Разумеется, налегать на льняные семена можно не только во время менопаузы. Это будет полезно и для женщин, которые столкнулись с проблемой нерегулярного цикла.
В каком виде употреблять льняные семена в пищу?
Простейший способ — добавлять льняное масло в кашу, салат или суп. Но в нем не содержится клетчатка, которая улучшает работу кишечника, поэтому, если основная цель состоит именно в этом, то надо обратить внимание на льняные семена.
Обязательно ли перемалывать? Да, потому что наш желудок не в состоянии их переварить, и если вы съедите их в чистом виде, то никакой пользы не извлечете. На самом деле, во многих магазинах семена продаются уже в перемолотом виде, а в последнее время на прилавках появилась и льняная каша, к которой мы тоже советуем вам присмотреться.
Очень не советую принимать масло, купите капсулы...мерзкое на вкус жуть, в супы и в салаты добавляла - все равно гадость...
Масло, скажем так, на большого любителя. Я, к счастью, из их числа. Поэтому салат из листьев с помидорами черри, заправленный льняным маслом, частый гость на моем столе.
Купила первый раз льняное масло именно по рекомендации врача из-за проблем с гормональным фоном - ужасно не понравилось. Я с трудом когда-то привыкала к оливковому, но, по сравнению с ним, льняное - это ужас. Сначала принимала капсулы и по чуть-чуть стала переходить на обычное - привыкла. Так что вкус, конечно, ужас тихий, но человек ко всему привыкает, как бы это ни было смешно. Мне льняное масло подошло больше рыбьего жира (эффект был очевиден, как говорится), так что сейчас им спокойно заправляю раз в день салат.
Мне казалось, что льняное масло вкусное. Кому как.
Противнее оливкового масло мало что есть на свете, тут льняное масло сильно выигрывает. Но всё равно купленную единственный раз на пробу бутылку я отдала маме. Читала сравнения по составу различных веществ во всех видах растительного масла - настоящее неочищенное подсолнечное масло мало в чём уступает льняному. (А оливковое вообще на третьем месте). Просто стоит оно дешевле, вот его и не превозносят так рьяно.
Неправда что жировая ткань улучшает циркуляцию крови. Наоборот она ее замедляет, доказательством чего является целлюлит.