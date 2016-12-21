Семена льна употребляют в пищу уже 6000 лет, поэтому смело можно сказать, что это — первый в мире суперфуд! Они улучшают пищеварение и состояние кожи, снижают уровень холестерина, уменьшают тягу к сладкому, нормализуют гормональный фон, уменьшают риск развития рака, помогают худеть... И это только начало!

Семена льна — это самый богатый источник растительных Омега-3 жирных кислот в мире, а еще — богатейший источник лигнина, который помогает предотвратить развитие раковых клеток. Следующий по количеству лигнина среди растительной пищи — кунжут, но этого вещества в нем содержится аж в 7 раз меньше.

В трех столовых ложках льняного семени содержатся:

Омега-3 — 6,338 мг

Клетчатка — 8г

Белок — 6г

Витамин В1 — 31% РСН (рекомендованной суточной нормы)

Марганец — 35% РСН

Магний — 30% РСН

Фосфор — 19% РСН

Селен — 10% РСН

Кроме того, семена льна содержат большое количество витамина В6, железа, калия, меди и цинка. Глядя на эти факты, легко понять, почему это один из самых полезных и питательных продуктов на планете.

10 фактов, которые убедят вас включить льняные семена в свое меню

Здоровая кожа и крепкие волосы

Если вы хотите улучшить состояние кожи и ногтей, рекомендуем добавить 2 столовые ложки перемолотых семян льна в утреннюю кашу или 1 столовую ложку льняного масла в ваш обеденный салат.

Омега-3 жирные кислоты благотворно влияют на тургор кожи. А витамины, содержащиеся в семенах, уменьшают сухость и шелушение. Все эти полезные вещества также минимизируют симптомы акне, розацеа, экземы и даже уменьшают синдром «сухого глаза».

В льняном масле полезных жиров содержится даже больше, чем в семенах. Вы можете употреблять его как внутрь, так и наносить на кожу перед сном для придания мягкости и сияния

Потеря веса

Научно доказано, что семена льна помогают предотвратить излишний набор веса и даже способствуют похудению. Поскольку в них содержатся полезные жиры, вы дольше будете чувствовать себя сытыми и в целом съедите меньше — если, например, добавите в блюдо льняное масло. Оно, кроме того, отлично снимает воспаления. Как это может быть связано с потерей веса? Дело в том, что воспаленные ткани и органы обычно удерживают лишний жир вокруг себя, потому что он способствует усилению кровообращения и, соответственно, ускорению регенерации. Так что если собрались худеть — обязательно включите в меню льняное масло.

Снижение уровня холестерина

Добавив семена льна в рацион, можно естественным образом снизить уровень холестерина в организме. Клетчатка, которую содержит продукт, является «ловушкой» для жира, который напрямую связан с этим вредным соединением. Она также выводит желчь из организма, используя для этого избыток холестерина, таким образом понижая его уровень.

Не содержат глютен

Мода на raw-, vegan- и gluten free пищу достигла своего апогея. Глютен объявлен чуть ли не главным врагом нашего тела. Он вызывает воспалительные процессы, но на самом деле не все так страшно: наш умный организм успешно справляется и сам может минимизировать вред от излишнего поедания булочек.

Но у многих людей существует непереносимость глютена, так что семена льна — это отличный способ заменить глютен-содержащие злаки или хотя бы просто компенсировать их вред благодаря своим противовоспалительным свойствам. Льняное масло — это натуральный способ снять воспаление у больных целиакией (непереносимостью клейковины). Кроме того, благодаря содержанию Омега-3 жирных кислот продукт может стать отличной альтернативой рыбе для тех людей, у которых на нее аллергия.

Богаты антиоксидантами

Среди прочих невероятных фактов об этом продукте, который является кладезем полезных элементов, можно назвать и то, что льняные семена содержат антиоксиданты, называемые лигнанами. Это уникальные волокна, которые борются со свободными радикалами, вызывающими старение, и регулируют гормональный баланс.

Лигнаны также способствуют росту количества пробиотиков в кишечнике и препятствуют процессу брожения в желудке. Кроме того, они известны своими противовирусными и антибактериальными свойствами, поэтому включив осенью льняное масло в свой рацион, вы обезопасите себя от сезонных простуд.

Улучшают пищеварение

Одно из самых ценных свойств семян — улучшение пищеварения благодаря высокому содержанию растительной слизи. Это, по сути, гель, который, растворяясь в желудке, оказывает позитивное влияние на его работу. Две столовые ложки перемолотых семян содержат около 5 г клетчатки, то есть одну четвертую дневной нормы. Растворимые и нерастворимые волокна детоксицируют кишечник, помогая тем самым сбрасывать вес. А альфа-липоевая кислота, которую содержит продукт, защищает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и снимает с нее воспаления.

Профилактика рака груди

Льняные семена даже «умеют» снижать риск рака груди. Дело в том, что гормональный дисбаланс — одна из причин развития онкологии у женщин. Американские ученые обнаружили, что лигнаны преобразуются кишечными бактериями в энтеродиол и энтеролактон, которые регулируют уровень гормонов, снижая тем самым риск развития рака молочной железы.

Облегчение симптомов менопаузы

Разумеется, мы не призываем отказываться от гормонозаместительной терапии. Но лигнаны, которые содержатся в семенах льна, помогут вам облегчить неприятные симптомы менопаузы — учащенное сердцебиение, приливы и постоянные головные боли. Все потому, что эти соединения — одна из разновидностей фитоэстрогенов, которые по своим свойствам схожи с женскими гормонами. Разумеется, налегать на льняные семена можно не только во время менопаузы. Это будет полезно и для женщин, которые столкнулись с проблемой нерегулярного цикла.

В каком виде употреблять льняные семена в пищу?

Простейший способ — добавлять льняное масло в кашу, салат или суп. Но в нем не содержится клетчатка, которая улучшает работу кишечника, поэтому, если основная цель состоит именно в этом, то надо обратить внимание на льняные семена.

Сами по себе семена не очень вкусные, поэтому добавляйте их в перемолотом виде в домашнюю выпечку: при термообработке полезные свойства не теряются

Обязательно ли перемалывать? Да, потому что наш желудок не в состоянии их переварить, и если вы съедите их в чистом виде, то никакой пользы не извлечете. На самом деле, во многих магазинах семена продаются уже в перемолотом виде, а в последнее время на прилавках появилась и льняная каша, к которой мы тоже советуем вам присмотреться.