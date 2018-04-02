Стать мамой — заветная мечта многих женщин. Вот только не всегда ее можно осуществить. По статистике, около 20% всех беременностей заканчиваются выкидышами, после которых бывает трудно выносить других малышей. Нередко возникают осложнения, угрожающие как жизни плода, так и матери. Однако даже в подобных ситуациях женщины готовы жертвовать собственным здоровьем. В этом материале мы расскажем вам о тех сложностях, с которыми пришлось столкнуться селебрити до появления на свет долгожданных детей.

1 2 3 ... 31 Тутта Ларсен, 43 года

Это сегодня Татьяна Романенко, известная широкой публике по псевдониму Тутта Ларсен, растит троих детей — 12-летнего Луку, 7-летнюю Марфу и двухлетнего Ивана. Однако в начале нулевых телеведущая и подумать не могла, что когда-нибудь ей посчастливится стать мамой. Дело в том, что в 2000 году молодой и активной звезде музыкального телеканала пришлось пережить самую настоящую трагедию

В последние годы медицина продвинулась далеко вперед. Благодаря ЭКО и другим инновационным процедурам у многих женщин, которым ранее приходилось выслушивать неутешительные прогнозы, появилась возможность познать радость материнства. Певица Джанет Джексон благополучно родила первенца в 50 лет, а актриса Джина Дэвис — в 46. В общем, подобных примеров со счастливым исходом немало.



Однако далеко не у всех знаменитостей, которые имеют возможность обратиться к лучшим гинекологам и репродуктологам, был исключительно позитивный опыт. Многие звезды не понаслышке знают, что такое потерять ребенка на большом сроке или самой балансировать на грани жизни и смерти при родах (что в наше время в развитых странах кажется дикостью).

К сожалению, не каждая беременность непременно заканчивается рождением ребенка. Из-за ряда вовремя невыявленных патологий или несчастных случаев малыши погибают еще в утробе

Но женщин, жаждущих стать матерями, не страшит перспектива трудных родов или возможные серьезные осложнения.



Так, например, Ким Кардашьян, которую в молодости врачи пугали диагнозом «бесплодие», все же смогла сама родить — и не одного, а двух малышей (третьего ребенка выносила уже суррогатная мать). Однако первая беременность теледивы была очень сложной. У миссис Уэст развилась преэклампсия, из-за которой она постоянно страдала от повышенного артериального давления и отеков. С каждой неделей Ким становилось все хуже и хуже. Тогда врачи приняли решение искусственно стимулировать схватки, когда звезда реалити находилась на седьмом месяце. Эффектная брюнетка неоднократно рассказывала журналистам, что чуть не умерла во время первых родов.



Как вы понимаете, Ким Кардашьян — не единственная женщина, которой пришлось столкнуться с проблемами с зачатием и с опасными патологиями во время беременности и родов, прежде чем она все же смогла стать мамой. Еще больше историй, доказывающих, что в подобных ситуациях не стоит отчаиваться, читайте в этом материале.