Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова призналась, что теряет зрение

На днях 28-летняя Женя Огурцова рассказала поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка потеряла способность видеть левым глазом и теперь пытается разобраться в причинах недуга.

1 2 3 4 5 6 Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова пожаловалась на проблемы со зрением

Экс-участница популярного в нулевых девичьего коллектива «Ранетки» Женя Огурцова давно жаловалась на проблемы со зрением. Оказалось, что левый глаз знаменитости почти ничего не видит, от чего она иронично называет себя «Одноглазым блогером» в Инстаграме. Увы, ситуация сложилась нешуточная: девушка около года не могла узнать точный диагноз, а врачи лишь разводили руками.

На днях Евгении все же удалось выяснить, что с ней, и она поспешила поделиться последними новостями с переживающими за нее поклонниками.

«В Калуге мне-таки поставили диагноз! Если в двух словах, то это атрофия сетчатки. Это не лечится! Ни в России, ни в Германии, ни где-либо еще!» — написала артистка в Инстаграме (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).



По словам Огурцовой, одной из причин возникновения редкого недуга может быть генная мутация. «В ближайшее время я буду сдавать анализы и искать эту мутацию, если она есть! Если все подтвердится, то сразу буду сдавать анализы у ребенка! Я очень сильно боюсь, что могла передать это Марку», — поделилась своими опасениями знаменитость.



Женя Огурцова также записала видео для YouTube-канала Kuraga, в котором подробнее рассказала о диагнозе. Девушка призналась, что недуг прогрессирует. Она сильно переживает из-за того, что болезнь может перейти и на правый глаз.