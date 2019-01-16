Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Бывшая солистка группы «Ранетки» Женя Огурцова призналась, что теряет зрение

На днях 28-летняя Женя Огурцова рассказала поклонникам о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка потеряла способность видеть левым глазом и теперь пытается разобраться в причинах недуга.
  • Женя Огурцова
    1 2 3 4 5 6
    Экс-участница группы «Ранетки» Женя Огурцова пожаловалась на проблемы со зрением
    Смотреть галерею

Экс-участница популярного в нулевых девичьего коллектива «Ранетки» Женя Огурцова давно жаловалась на проблемы со зрением. Оказалось, что левый глаз знаменитости почти ничего не видит, от чего она иронично называет себя «Одноглазым блогером» в Инстаграме. Увы, ситуация сложилась нешуточная: девушка около года не могла узнать точный диагноз, а врачи лишь разводили руками.

На днях Евгении все же удалось выяснить, что с ней, и она поспешила поделиться последними новостями с переживающими за нее поклонниками.

«В Калуге мне-таки поставили диагноз! Если в двух словах, то это атрофия сетчатки. Это не лечится! Ни в России, ни в Германии, ни где-либо еще!» — написала артистка в Инстаграме (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

По словам Огурцовой, одной из причин возникновения редкого недуга может быть генная мутация. «В ближайшее время я буду сдавать анализы и искать эту мутацию, если она есть! Если все подтвердится, то сразу буду сдавать анализы у ребенка! Я очень сильно боюсь, что могла передать это Марку», — поделилась своими опасениями знаменитость.

Женя Огурцова также записала видео для YouTube-канала Kuraga, в котором подробнее рассказала о диагнозе. Девушка призналась, что недуг прогрессирует. Она сильно переживает из-за того, что болезнь может перейти и на правый глаз.  

Перейти к обсуждению


Текст Алиса Орехова
Фото Legion-Media.ru, Instagram

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: здоровье

Все темы: 31 790

Новое за сегодня

76 новых тем

Популярное за сегодня

63 популярные темы





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.