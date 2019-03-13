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«Юля, правда, в не очень хорошем состоянии»: пиар-менеджер Началовой рассказала о ее госпитализации

Несколько дней назад 38-летняя Юлия Началова была экстренно госпитализирована. 12 марта пиар-агент певицы сообщила, что состояние здоровья Началовой ухудшилось.
Подтвердилась информация о госпитализации Юлии Началовой
Подтвердилась информация о госпитализации Юлии Началовой

11 марта в ряде СМИ появились новости о том, что Юлия Началова попала в больницу. Как писала пресса, у артистки обострилось хроническое заболевание, от которого она страдает уже несколько лет — подагра. Также сообщалось, что у Началовой резко повысился уровень сахара в крови. Вечером того же дня менеджер певицы Владимир Белов опроверг эту информацию, заявив, что с Юлией все в порядке. Однако 12 марта худшее подтвердилось.

Как сообщает «СтарХит» со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, Началова находится в реанимации в тяжелом состоянии. Из-за этого врачи были вынуждены подключить Юлию к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пиар-агент певицы дала комментарий, в котором описала самочувствие артистки.

«Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь», — рассказала Анна Исаева, слова которой приводит «СтарХит». В свою очередь менеджер артистки Владимир Белов отказался сообщать какую-либо информацию по поводу случившегося. «Извините, я не даю никаких комментариев. Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего еще говорить», — заявил он.

  • Юлия Началова
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    Пиар-менеджер певицы сообщила, что Юлия находится в крайне тяжелом состоянии
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К слову, Инстаграм Началовой не обновляется уже несколько дней. Последней публикацией в микроблоге певицы стал пост от лица ее пресс-службы, в котором сообщается о том, что она проходит плановое обследование. Woman.ru следит за развитием событий и желает артистке скорейшего выздоровления!

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • извините меня, но в ее инсте видео и фото, как будто она хорошо употребляет..слышала про болезнь, но вид именно такой

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