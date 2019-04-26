Из-за сотрясения мозга МакSим может провести в больнице не меньше месяца

23 апреля стало известно о том, что МакSим попала в ДТП. На днях менеджер певицы сообщила новые подробности о состоянии ее здоровья.



Утром 23 апреля директор МакSим Маргарита Соколова сообщила о том, что певица попала в серьезную аварию по дороге в аэропорт. Артистка торопилась в Москву, чтобы успеть на съемки своего нового клипа «Абонент недоступен».



Знаменитость тут же доставили в больницу, где ей назначили соответствующее лечение. По словам представителя певицы, ее состояние не критичное. При этом Соколова добавила, что у МакSим начался мощный воспалительный процесс.

26 апреля стало известно, что состояние артистки осложняется еще и тем, что у нее диагностировано сотрясение мозга.

«Переломов у нее нет, лишь сотрясение мозга и множественные ушибы мягких тканей. Она также ударилась подбородком, а потому сейчас ей трудно разговаривать», — приводит слова Маргариты портал Teleprograma.pro.

1 2 3 ... 8 Представитель МакSим сообщила новые подробности о состоянии здоровья артистки

Представитель МакSим также добавила, что сейчас она договаривается о переносе концертов, запланированных на ближайший месяц, на более поздние сроки, так как врачи пока не собираются выписывать певицу из больницы. «Мы надеялись на более быстрое восстановление, но по прогнозам врачей до двадцатых чисел мая Марина будет находиться на реабилитации», — подытожила она. Woman.ru желает МакSим скорейшего выздоровления!