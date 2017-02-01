36-летняя модель и дизайнер Хелен Ласичан и ее супруг, 43-летний хитмейкер Фаррелл Уильямс стали родителями одновременно во второй, третий и четвертый разы — на днях у них родилась тройня.

1 2 3 ... 10 Фаррелл Уильямс и Хелен Ласичан стали родителями

Исполнитель хита Happy Фаррелл Уильямс и его супруга Хелен Ласичан рассекретили вторую беременность модели только в сентябре прошлого года, а уже в январе 2017-го Хелен благополучно родила… тройню. Пол и имена малышей пока не сообщаются, но представители пары уже рассказали журналу Vanity Fair, что молодая мама и крохи чувствуют себя прекрасно.

Напомним, Фаррелл и Хелен уже воспитывают 8-летнего сына Рокета. Коллеги Уильямса по шоу The Voice первыми поздравили музыканта с таким потрясающим событием — присоединяется к ним и Woman.ru!