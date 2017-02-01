Исполнитель хита Happy Фаррелл Уильямс и его супруга Хелен Ласичан рассекретили вторую беременность модели только в сентябре прошлого года, а уже в январе 2017-го Хелен благополучно родила… тройню. Пол и имена малышей пока не сообщаются, но представители пары уже рассказали журналу Vanity Fair, что молодая мама и крохи чувствуют себя прекрасно.
Напомним, Фаррелл и Хелен уже воспитывают 8-летнего сына Рокета. Коллеги Уильямса по шоу The Voice первыми поздравили музыканта с таким потрясающим событием — присоединяется к ним и Woman.ru!
Тройня! С ума сойти!))) Поздравляю родителей, здоровья и им и деткам!
Офигеть,молодец,троих сразу)))Песни фарелла очень люблю 😍
ого!!!поздравляю!!
Круто! Тоже хочу тройню:)
Офигеть как они молодо выглядят! Никогда бы не подумала, что ему 43. И она как девчонка в свои 36.
Хитмэйкер-это что???? Профессия и титул????
А кто это?
Вот молодец какая! От души поздравляю и желаю им счастья, любви и, может, ещё малышей! Фарелл - очень богатый музыкант и продюсер, даже большую настоящую семью потянет :)))