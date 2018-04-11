Недавно приемной дочери Лейлы Алиевой Амине исполнилось 4 года. Несмотря на то, что экс-супруга Эмина Агаларова удочерила девочку уже после развода, певец считает ее родной.
Исполнитель поделился на своей странице в Инстаграме видео, снятым во время торжества по случаю дня рождения Амины. Певец и его экс-супруга устроили для малышки праздник в стиле «Алисы в Стране Чудес» с сюрпризами, конкурсами и большим тортом.
Напомним, что Эмин Агаларов и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева развелись в 2015 году после 9 лет брака. Однако экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения. Эмин часто навещает Лейлу и детей и проводит с ними много времени.
Сейчас Эмин Агаларов встречается с 30-летней моделью Аленой Гавриловой, которую уже познакомил с Аминой и близнецами.