37-летний Эмин Агаларов и 32-летняя Лейла Алиева воссоединились ради малышки Амины, которую Лейла удочерила уже после развода. Знаменитости устроили для именинницы настоящий праздник.

1 2 3 ... 13 Недавно Амине, которую удочерила бывшая жена Эмина Агаларова, исполнилось 4 года

Недавно приемной дочери Лейлы Алиевой Амине исполнилось 4 года. Несмотря на то, что экс-супруга Эмина Агаларова удочерила девочку уже после развода, певец считает ее родной.

Агаларов любит Амину так же, как собственных сыновей, — близнецов Али и Микаила.

Исполнитель поделился на своей странице в Инстаграме видео, снятым во время торжества по случаю дня рождения Амины. Певец и его экс-супруга устроили для малышки праздник в стиле «Алисы в Стране Чудес» с сюрпризами, конкурсами и большим тортом.



Напомним, что Эмин Агаларов и дочь президента Азербайджана Лейла Алиева развелись в 2015 году после 9 лет брака. Однако экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения. Эмин часто навещает Лейлу и детей и проводит с ними много времени.



Сейчас Эмин Агаларов встречается с 30-летней моделью Аленой Гавриловой, которую уже познакомил с Аминой и близнецами.



🎂🎂🎂 Публикация от eminofficial (@eminofficial) 10 Апр 2018 в 3:31 PDT

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