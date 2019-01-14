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Младшая дочь Бородиной Теона ревнует маму к старшей сестре Марусе

Ксения Бородина часто отвечает на вопросы подписчиков о своей личной жизни. На этот раз телеведущая рассказала о том, есть ли между сестрами Марусей и Теоной борьба за ее внимание.

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Девочки хорошо ладят между собой: они часто вместе играют и занимаются, а Маруся как старшая сестра еще и дает Теоне носить свою одежду. Однако недавно выяснилось, что маленькой Тее не всегда хватает внимания со стороны своей матери.

На днях один из фолловеров ведущей «Дома-2» поинтересовался, ревнует ли маленькая Теона к сестре свою маму.

«Да, но не часто», — ответила Бородина (орфография и пунктуация автора сохранены).

Несмотря на то, что каждой из девочек хочется как можно больше маминого внимания, они все же остаются дружными. Скорее всего, младшая дочь знаменитости ревнует ее к сестре в силу своего возраста. А когда подрастет, обязательно поймет, что мама любит их обеих одинаково! 

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14 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Маруся Бородина, Теона Омарова , Ксения Бородина

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