Младшая дочь Бородиной Теона ревнует маму к старшей сестре Марусе

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Девочки хорошо ладят между собой: они часто вместе играют и занимаются, а Маруся как старшая сестра еще и дает Теоне носить свою одежду. Однако недавно выяснилось, что маленькой Тее не всегда хватает внимания со стороны своей матери.
На днях один из фолловеров ведущей «Дома-2» поинтересовался, ревнует ли маленькая Теона к сестре свою маму.
Несмотря на то, что каждой из девочек хочется как можно больше маминого внимания, они все же остаются дружными. Скорее всего, младшая дочь знаменитости ревнует ее к сестре в силу своего возраста. А когда подрастет, обязательно поймет, что мама любит их обеих одинаково!