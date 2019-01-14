Младшая дочь Бородиной Теона ревнует маму к старшей сестре Марусе

Ксения Бородина часто отвечает на вопросы подписчиков о своей личной жизни. На этот раз телеведущая рассказала о том, есть ли между сестрами Марусей и Теоной борьба за ее внимание.

1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина рассказала об отношениях между ее дочками Теоной и Марусей

Ксения Бородина воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Марусю и 3-летнюю Теону. Девочки хорошо ладят между собой: они часто вместе играют и занимаются, а Маруся как старшая сестра еще и дает Теоне носить свою одежду. Однако недавно выяснилось, что маленькой Тее не всегда хватает внимания со стороны своей матери.



На днях один из фолловеров ведущей «Дома-2» поинтересовался, ревнует ли маленькая Теона к сестре свою маму.



«Да, но не часто», — ответила Бородина (орфография и пунктуация автора сохранены).



Несмотря на то, что каждой из девочек хочется как можно больше маминого внимания, они все же остаются дружными. Скорее всего, младшая дочь знаменитости ревнует ее к сестре в силу своего возраста. А когда подрастет, обязательно поймет, что мама любит их обеих одинаково!