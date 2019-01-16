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39-летняя Таня Терешина стала мамой во второй раз

Поклонники поздравляют Таню Терешину и ее супруга Олега Курбатова с рождением ребенка. Малыш появился на свет 15 января в одном из перинатальных центров Москвы.

Первое время 39-летняя Таня Терешина тщательно скрывала свое интересное положение от общественности. Однако летом прошлого года певица с радостью сообщила своим подписчикам о том, что беременна во второй раз.

И вот, 15 января Терешина снова стала мамой! У певицы родился сын Арсений.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграме, опубликовав фото с новорожденным. «Арсюша, 3980, 55 см», — подписала снимок Татьяна. Известно, что супруг певицы Олег Курбатов присутствовал на родах. 

Как рассказывала Терешина, беременность давалась ей нелегко. Однако накануне родов она призналась, что ей наконец стало лучше и она может ходить без боли. «Представьте себе, я просто летаю с сыном в животе, который весит уже больше 4 килограммов!» — поведала тогда звезда поклонникам. 

Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу здоровья!

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16 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
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Татьяна Терешина

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