39-летняя Таня Терешина стала мамой во второй раз

Поклонники поздравляют Таню Терешину и ее супруга Олега Курбатова с рождением ребенка. Малыш появился на свет 15 января в одном из перинатальных центров Москвы.

1 2 3 ... 8 15 января Татьяна Терешина родила второго ребенка

Первое время 39-летняя Таня Терешина тщательно скрывала свое интересное положение от общественности. Однако летом прошлого года певица с радостью сообщила своим подписчикам о том, что беременна во второй раз.

И вот, 15 января Терешина снова стала мамой! У певицы родился сын Арсений.

Об этом звезда сообщила на своей странице в Инстаграме, опубликовав фото с новорожденным. «Арсюша, 3980, 55 см», — подписала снимок Татьяна. Известно, что супруг певицы Олег Курбатов присутствовал на родах.



Как рассказывала Терешина, беременность давалась ей нелегко. Однако накануне родов она призналась, что ей наконец стало лучше и она может ходить без боли. «Представьте себе, я просто летаю с сыном в животе, который весит уже больше 4 килограммов!» — поведала тогда звезда поклонникам.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей и желает маме и малышу здоровья!