Трехлетняя дочь Ксении Бородиной уже вовсю примеряет мамины шубы

Теона Омарова не перестает удивлять подписчиков своих мамы и папы. На днях Ксения Бородина опубликовала очередное забавное видео с дочерью, которое не могло оставить равнодушным ее поклонников.

1 2 3 4 5 6 Ксения Бородина показала подписчикам очередной забавный ролик с участием трехлетней Теоны

Кто из нас в детстве не любил примерять вещи мамы или старшей сестры? Подобную страсть к переодеваниям питает и трехлетняя дочь Ксении Бородиной Теона. Ранее мы уже писали о том, как она надевала на себя платье старшей сестры Маруси.



На днях ведущая «Дома-2» показала своим фолловерам в Инстаграме, как маленькая Тея ходит по квартире в ее белой норковой шубе. По всей видимости, девочке не терпится повзрослеть, чтобы начать носить подобные вещи. «Ой, королевишна! Ты королевишна что ли?» — говорит за кадром Бородина.

Пользователям Сети очень понравился столь забавный ролик. Они пожелали дочери телеведущей оставаться такой же милой и непосредственной.