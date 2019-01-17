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Трехлетняя дочь Ксении Бородиной уже вовсю примеряет мамины шубы

Теона Омарова не перестает удивлять подписчиков своих мамы и папы. На днях Ксения Бородина опубликовала очередное забавное видео с дочерью, которое не могло оставить равнодушным ее поклонников.
  • Ксения Бородина, Теона Омарова
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    Ксения Бородина показала подписчикам очередной забавный ролик с участием трехлетней Теоны
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Кто из нас в детстве не любил примерять вещи мамы или старшей сестры? Подобную страсть к переодеваниям питает и трехлетняя дочь Ксении Бородиной Теона. Ранее мы уже писали о том, как она надевала на себя платье старшей сестры Маруси.

На днях ведущая «Дома-2» показала своим фолловерам в Инстаграме, как маленькая Тея ходит по квартире в ее белой норковой шубе. По всей видимости, девочке не терпится повзрослеть, чтобы начать носить подобные вещи. «Ой, королевишна! Ты королевишна что ли?» — говорит за кадром Бородина.

Пользователям Сети очень понравился столь забавный ролик. Они пожелали дочери телеведущей оставаться такой же милой и непосредственной.

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17 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Теона Омарова , Ксения Бородина

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