Трехлетняя дочь Ксении Бородиной уже вовсю примеряет мамины шубы

Кто из нас в детстве не любил примерять вещи мамы или старшей сестры? Подобную страсть к переодеваниям питает и трехлетняя дочь Ксении Бородиной Теона. Ранее мы уже писали о том, как она надевала на себя платье старшей сестры Маруси.
На днях ведущая «Дома-2» показала своим фолловерам в Инстаграме, как маленькая Тея ходит по квартире в ее белой норковой шубе. По всей видимости, девочке не терпится повзрослеть, чтобы начать носить подобные вещи. «Ой, королевишна! Ты королевишна что ли?» — говорит за кадром Бородина.
Пользователям Сети очень понравился столь забавный ролик. Они пожелали дочери телеведущей оставаться такой же милой и непосредственной.