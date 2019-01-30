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Звезда «Дома-2» потребовала от Александра Бердникова 7 миллионов рублей на содержание сына

Бывшая участница телестройки Анастасия Толстихина заявила, что уже несколько лет одна воспитывает сына от Александра Бердникова. В эфире одной из программ девушка потребовала у артиста заплатить ей крупную сумму денег на содержание ребенка.

На днях вышел новый выпуск программы «На самом деле». Его героями стали экс-участница «Дома-2» Анастасия Толстихина и солист группы «Корни» Александр Бердников. Девушка пришла на передачу, чтобы добиться от артиста средств на воспитание общего, по ее словам, сына Никиты.

В эфире телепрограммы Бердников рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что познакомился с Толстихиной более 10 лет назад, когда та подошла к нему с просьбой сфотографироваться. По словам артиста, они начали общаться, однако через пару месяцев девушка внезапно исчезла.

Спустя несколько лет Анастасия снова появилась в жизни Александра. Бывшая участница телестройки заявила о том, что уже несколько лет в одиночку воспитывает от него ребенка.

В качестве компенсации Толстихина попросила у бывшего возлюбленного 7 миллионов рублей либо подарок в виде машины или однокомнатной квартиры в Москве. Артист, в свою очередь, отцовство признавать не стал.

В конце передачи выяснилось, что ребенку Анастасии не 10, а 7 лет. Исходя из этого, ведущий сделал вывод, что мальчик не может быть сыном Бердникова, ведь в то время артист уже был женат на своей нынешней супруге Ольге. «Есть разница между мальчиком, которому семь лет и десять лет. Вот она, ваша очень изящная и очень уверенная, но все-таки ложь», — подытожил Шепелев.

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30 января 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram
Теги

Дмитрий Шепелев, Александр Бердников

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Чет я не поняла, если мужчина в браке, то это снимает с него все подозрения? Любовницы, например, в таких случая от святого духа рожают?ДНК тест сделали бы и все. А так получается, что факты подогнали что с одной стороны, что с другой.

  • Так ведь шоу.

  • Она сама утверждала, что забеременела от него 10 лет назад. Поэтому с него снимается ответсвенность за 7-летнего мальчика.

  • Бердников подработку нашел! То-то стал по шоу шататься! Ничем люди не гнушаются! А в передаче на Самом деле только одна практически левая тема-внебрачные дети...Вот третьесортные актеры туда в очередь стоят! Что этим позорят семью им глубоко н-ать!

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