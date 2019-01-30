Звезда «Дома-2» потребовала от Александра Бердникова 7 миллионов рублей на содержание сына

Бывшая участница телестройки Анастасия Толстихина заявила, что уже несколько лет одна воспитывает сына от Александра Бердникова. В эфире одной из программ девушка потребовала у артиста заплатить ей крупную сумму денег на содержание ребенка.

1 2 3 4 5 6 7 На днях в эфир вышел новый выпуск программы «На самом деле»

На днях вышел новый выпуск программы «На самом деле». Его героями стали экс-участница «Дома-2» Анастасия Толстихина и солист группы «Корни» Александр Бердников. Девушка пришла на передачу, чтобы добиться от артиста средств на воспитание общего, по ее словам, сына Никиты.



В эфире телепрограммы Бердников рассказал ведущему Дмитрию Шепелеву, что познакомился с Толстихиной более 10 лет назад, когда та подошла к нему с просьбой сфотографироваться. По словам артиста, они начали общаться, однако через пару месяцев девушка внезапно исчезла.

Спустя несколько лет Анастасия снова появилась в жизни Александра. Бывшая участница телестройки заявила о том, что уже несколько лет в одиночку воспитывает от него ребенка.

В качестве компенсации Толстихина попросила у бывшего возлюбленного 7 миллионов рублей либо подарок в виде машины или однокомнатной квартиры в Москве. Артист, в свою очередь, отцовство признавать не стал.



В конце передачи выяснилось, что ребенку Анастасии не 10, а 7 лет. Исходя из этого, ведущий сделал вывод, что мальчик не может быть сыном Бердникова, ведь в то время артист уже был женат на своей нынешней супруге Ольге. «Есть разница между мальчиком, которому семь лет и десять лет. Вот она, ваша очень изящная и очень уверенная, но все-таки ложь», — подытожил Шепелев.