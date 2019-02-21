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Виктория Исакова показала новое фото дочери, которую долго скрывала от публики

С того момента, как поклонники Виктории Исаковой узнали, что у нее есть дочь, актриса лишь пару раз публиковала ее фото. На днях знаменитость поделилась новым снимком малышки.
Виктория Исакова порадовала поклонников новым фото со своей дочерью
Виктория Исакова порадовала поклонников новым фото со своей дочерью

О том, что у 42-летней Виктории Исаковой и 62-летнего Юрия Мороза есть дочь, стало известно лишь в конце прошлого года. Супруги долгое время оберегали девочку от посторонних глаз. Лишь недавно актриса стала иногда показывать ее своим подписчикам.

Сначала Виктория опубликовала фото, на котором дочка позирует в ее туфлях. После этого Исакова поделилась новым снимком малышки, катающейся на коньках. На днях актриса порадовала поклонников видеозаписью с очередной тренировки девочки, на которой отчетливо видно ее лицо.

  • Виктория Исакова
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    Виктория Исакова поделилась с подписчиками видеороликом с участием дочери
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«Кнопка трудится и что-то напевает», — подписала кадр артистка. Столь неожиданный пост оказался настоящим подарком для фанатов Исаковой. В комментариях под публикацией интернет-пользователи восхитились красотой девочки и выразили надежду на то, что Виктория будет чаще делиться кадрами с ней.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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