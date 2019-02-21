Виктория Исакова показала новое фото дочери, которую долго скрывала от публики

С того момента, как поклонники Виктории Исаковой узнали, что у нее есть дочь, актриса лишь пару раз публиковала ее фото. На днях знаменитость поделилась новым снимком малышки.

Виктория Исакова порадовала поклонников новым фото со своей дочерью

О том, что у 42-летней Виктории Исаковой и 62-летнего Юрия Мороза есть дочь, стало известно лишь в конце прошлого года. Супруги долгое время оберегали девочку от посторонних глаз. Лишь недавно актриса стала иногда показывать ее своим подписчикам.



Сначала Виктория опубликовала фото, на котором дочка позирует в ее туфлях. После этого Исакова поделилась новым снимком малышки, катающейся на коньках. На днях актриса порадовала поклонников видеозаписью с очередной тренировки девочки, на которой отчетливо видно ее лицо.

1 2 3 4 5 Виктория Исакова поделилась с подписчиками видеороликом с участием дочери

«Кнопка трудится и что-то напевает», — подписала кадр артистка. Столь неожиданный пост оказался настоящим подарком для фанатов Исаковой. В комментариях под публикацией интернет-пользователи восхитились красотой девочки и выразили надежду на то, что Виктория будет чаще делиться кадрами с ней.