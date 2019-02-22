Дочь Екатерины Климовой представила публике своего бойфренда

Елизавета Хорошилова родилась в браке Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова, который давно распался. Сейчас девушке уже 16 лет — она учится в старших классах и активно ведет соцсети. На Инстаграм Елизаветы подписаны почти 5 тысяч человек.
На фото молодой человека по имени Арсений Майоров смело целует возлюбленную в щеку. Сама Елизавета при этом не скрывает удовольствия.
Для мероприятия девушка выбрала эффектное черное платье с пышной юбкой и лифом, украшенным кристаллами. В комментариях фолловеры дочери Екатерины Климовой отметили, что она прекрасно выглядит, и пожелали ей и ее возлюбленному крепких отношений.