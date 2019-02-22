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Дочь Екатерины Климовой представила публике своего бойфренда

16-летняя дочь Екатерины Климовой активно ведет Инстаграм и время от времени появляется на светских мероприятиях — словом, дает понять, что стала уже совсем взрослой. На днях девушка впервые вышла в свет с возлюбленным.
Дочь Климовой Елизавета появилась на публике с бойфрендом
Дочь Климовой Елизавета появилась на публике с бойфрендом

Елизавета Хорошилова родилась в браке Екатерины Климовой и Ильи Хорошилова, который давно распался. Сейчас девушке уже 16 лет — она учится в старших классах и активно ведет соцсети. На Инстаграм Елизаветы подписаны почти 5 тысяч человек.

На днях в микроблоге дочери знаменитой актрисы появился ее первый совместный снимок в бойфрендом. Известно, что пара вместе посетила Ломоносовский бал старшеклассников. 

На фото молодой человека по имени Арсений Майоров смело целует возлюбленную в щеку. Сама Елизавета при этом не скрывает удовольствия.

Для мероприятия девушка выбрала эффектное черное платье с пышной юбкой и лифом, украшенным кристаллами. В комментариях фолловеры дочери Екатерины Климовой отметили, что она прекрасно выглядит, и пожелали ей и ее возлюбленному крепких отношений.

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Текст Елизавета Карасева
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