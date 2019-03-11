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Алена Шишкова уже приучает 4-летнюю дочь Алису к фитнесу по-взрослому

Алена Шишкова недавно вернулась из отпуска в Куршевеле. Вдохновившись катанием на лыжах, модель решила приобщить к спорту и свою маленькую дочь Алису.

Несколько дней назад 26-летняя Алена Шишкова подверглась критике своих подписчиков за то, что отправилась на горнолыжный курорт во Францию без четырехлетней дочери Алисы. Вернувшись с отдыха, модель сразу же решила встретиться со своей малышкой.

11 марта в Инстаграме Шишковой появилось несколько публикаций, на которых она позирует вместе с девочкой. На одном из роликов видно, как Алиса и Алена занимаются фитнесом: на видео мать учит свою дочь выполнять упражнение «велосипед».

  • Алена Шишкова, Алиса Юнусова
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    Алена Шишкова восхитила фанатов новым видео с участием своей дочери Алисы
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Поклонников модели восхитило ее стремление приучить наследницу к занятиям спортом. «Приятно смотреть», «Милота», «Как здорово», «Алена, вы молодец», «Ты супер мама!» — комментировали они (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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