35-летняя ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз

В конце прошлого года стало известно о том, что 35-летняя Анастасия Трегубова ждет четвертого ребенка. На днях у ведущей программы «Доброе утро» и ее супруга Александра родился малыш.
«Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! Спасибо всем, кто переживал за нас!» — написала телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).
Пол и имя малыша Трегубова пока раскрывать не стала. В комментариях к публикации многие фолловеры ведущей Первого канала поздравили ее со столь счастливым событием. Woman.ru присоединяется и желает молодой маме и малышу крепкого здоровья и спокойных ночей.