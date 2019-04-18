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35-летняя ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз

На днях Анастасия Трегубова сообщила поклонникам радостную новость о том, что родила четвертого ребенка. Пол и имя малыша звезда программы «Доброе утро» пока решила не раскрывать.
Анастасия Трегубова снова стала мамой
Анастасия Трегубова снова стала мамой

В конце прошлого года стало известно о том, что 35-летняя Анастасия Трегубова ждет четвертого ребенка. На днях у ведущей программы «Доброе утро» и ее супруга Александра родился малыш.

Об этом Анастасия сама сообщила подписчикам в Инстаграме, выложив первое фото с новорожденным.

«Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! Спасибо всем, кто переживал за нас!» — написала телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Анастасия Трегубова
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    В декабре прошлого года стало известно о том, что 35-летняя ведущая Первого канала беременна в четвертый раз
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Пол и имя малыша Трегубова пока раскрывать не стала. В комментариях к публикации многие фолловеры ведущей Первого канала поздравили ее со столь счастливым событием. Woman.ru присоединяется и желает молодой маме и малышу крепкого здоровья и спокойных ночей.

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Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram/@maria_zhi_official
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Анастасия Трегубова

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