35-летняя ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз

На днях Анастасия Трегубова сообщила поклонникам радостную новость о том, что родила четвертого ребенка. Пол и имя малыша звезда программы «Доброе утро» пока решила не раскрывать.

Анастасия Трегубова снова стала мамой

В конце прошлого года стало известно о том, что 35-летняя Анастасия Трегубова ждет четвертого ребенка. На днях у ведущей программы «Доброе утро» и ее супруга Александра родился малыш.

Об этом Анастасия сама сообщила подписчикам в Инстаграме, выложив первое фото с новорожденным.

«Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! Спасибо всем, кто переживал за нас!» — написала телеведущая (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 4 5 6 7 В декабре прошлого года стало известно о том, что 35-летняя ведущая Первого канала беременна в четвертый раз

Пол и имя малыша Трегубова пока раскрывать не стала. В комментариях к публикации многие фолловеры ведущей Первого канала поздравили ее со столь счастливым событием. Woman.ru присоединяется и желает молодой маме и малышу крепкого здоровья и спокойных ночей.