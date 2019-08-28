Что нужно обязательно успеть купить к 1 сентября

День знаний уже практически стучится в окна, а вы все еще не собрали ребенка в школу? Не беда! Редакция Woman.ru подготовила для вас 11 очень полезных вещей, которые точно помогут вашему чаду с легкостью грызть гранит науки. Ну и порадуют глаз, само собой.

Конец августа — настоящая головная боль для родителей. Как собрать ребенка в школу, какие выбрать цветы, что купить, где сэкономить... Без паники! Собрали для вас 11 очень крутых вещей, которые точно порадуют вашего ребенка и сделают его (и вашу) жизнь чуточку проще.

Смартфон OPPO

Ребенок просит подарить ему на 1 сентября новый смартфон? Тогда ваш выбор — OPPO A1k (8 990 рублей), который идеально подойдет первокласснику. Во-первых, у него классный аккумулятор, который позволяет активно пользоваться телефоном 17 часов подряд без подзарядки. А это значит, что вы всегда сможете позвонить своему чаду и поинтересоваться, где он находится. Во-вторых, в смартфоне используется стекло Corning Gorilla Glass — экран прочный и устойчивый к царапинам и повреждениям. Чтобы разбить такое чудо техники, придется сильно постараться.

А вот подростку понравится более усовершенствованная модель OPPO A5s. Рабочая площадь экрана этого маленького компьютера составляет почти 90% — играть в стратегии и искать нужную информацию в интернете теперь намного удобнее. Да и цена не кусается — всего 10 990 рублей.

Дождевик Mango Kids

На смену одноразовым (а в случае со школьниками по-другому никак) зонтам пришли стильные дождевики, которые спасут от самого сильного ливня.

При выборе этого чуда модной мысли следует в первую очередь учитывать качество материала — плащевая ткань должна быть плотной, а пуговицы надежными, чтобы ветер не попадал под дождевик.

Модель от Mango Kids за 1599 рублей справляется со своей задачей на все 100%. В нем ваш ребенок не рискует простудиться и намокнуть в суровую российскую осень. Приятный бонус — он мегастильный (сами бы такой носили).

Полис ДМС

Смартфоны, тетрадки и прочие радости жизни — это, конечно, прекрасно, нужно и полезно. Самое главное, что вы можете подарить своему ребенку — это здоровье. Чтобы быть уверенным в том, что ваш отпрыск в любую минуту получит квалифицированную медицинскую помощь, достаточно сделать пару кликов мышкой и оформить ему полис ДМС (добровольного медицинского страхования).

В пакет услуг по полису ДМС обязательно входят: линия психологической помощи, круглосуточные онлайн-консультации врачей (терапевта и педиатра), консультации специалистов, вызов врача на дом, а также вакцинация, массаж, диспансеризация и другие услуги по назначению специалиста, которые позволят вам быть совершенно спокойными и уверенными в здоровье ребенка.

Тем более, что теперь для оформления такого медицинского чуда даже не надо выходить из квартиры. За несколько минут договор можно оформить на сайте компании «Ингосстрах». Нужны всего-то ваш паспорт и банковская карта для оплаты.

Ноутбук HONOR MagicBook

В современном мире без легкого и портативного ноутбука уже никуда — даже школьнику. При выборе такого умного помощника первым делом нужно обратить внимание на две вещи: вес (все-таки ваш ребенок постоянно будет носить его с собой) и время автономной работы. Оба эти фактора блестяще сочетаются в HONOR MagicBook.

Без подзарядки этот малыш может работать 12 часов, а весит всего-ничего — 1,47 кг.

Немаловажный плюс — крутая система охлаждения с вентилятором для подачи холодного воздуха. Ноутбук не будет перегреваться, а значит, производительность останется на высоте намного дольше. Ну и дополнительные бонусы — система Dolby Atmos для объемного звучания и стильный дизайн.

Планшет Samsung Galaxy Tab S6

При желании, ноутбук вполне можно заменить планшетом. Настоятельно советуем присмотреться к новой модели от Samsung, которая уже доступна к предзаказу в России.

Это чудо-техники оснащено первой на планшетах Samsung двойной основной камерой и встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Приятный бонус — в комплекте идет электронное перо S Pen, благодаря которому можно управлять планшетом дистанционно на расстоянии до 10 метров.

Кстати, при оформлении заявки в интернет-магазине Samsung, фирменных магазинах компании или у партнеров вы получите в подарок чехол-клавиатуру — ну чем не ноутбук?

Яркая канцелярия Berlingo

В сентябре осень похожа на запоздалое лето и настроение у школьников почти всегда на высоте. Но что делать дальше, когда на смену теплым солнечным денькам придут холодные и дождливые серые будни?

К ответу на этот вопрос со всей ответственностью подошла компания по производству канцелярских товаров Berlingo. В этом году они представили коллекцию под названием Fuze, и она точно приведет в восторг не только детей, но и их родителей.

Это проверенная временем офисная классика — шариковые ручки, клей-карандаши, корректирующие средства, точилки и ежедневники — в новой яркой обложке. Скучать будет некогда!

Портативный кинопроектор «ДиаКубик» от CINEMOOD

Это те же самые диафильмы, которые мы обожали в детстве. Но в новом формате. Кинопроектор «ДиаКубик» по размеру не больше апельсина, но сколько в нем скрыто радости и удовольствия. В эту маленькую яркую коробочку уже загружены советские мультфильмы, приложения и детские сериалы — а ведь учиться и познавать новое всегда интересней по диафильмам на потолке, чем по самой обычной Азбуке. Плюс, в волшебном кубике есть подборка красочных диафильмов с легендарным Николаем Дроздовым, которые познакомят малыша с миром животных и классическими произведениями Паустовского и Бианки.

Кстати, можно переключить настройки на английский язык, и вскоре вы сами не заметите, как ребенок начнет погружаться в новую языковую среду и станет называть родных уху смешариков кикориками, ведь именно так мультфильм называется по-английски.

Кроме того, на цифровой платформе «ДиаКубика» есть уникальные Уроки Театра Теней, которые развивают мелкую моторику. Часть контента доступна по подписке CINEMOOD Cloud, в которую также входят онлайн-кинотеатры «Мульт» и IVI, «Детское радио» и даже возможность бесплатно заменить устройство в случае неисправности раз в год.

Смартфон Xiaomi Mi A3

Родителям безалаберных и невнимательных отпрысков, которые постоянно забывают сделать что-то важное, стоит обратить внимание на смартфон Mi A3 от бренда Xiaomi. Этот маленький, но очень работоспособный малыш, готов терпеть 30 часов разговоров подряд и не разряжаться. А в режиме ожидания он живет целых 20 дней (подойдет, кстати, и путешественникам, которые не так активно пользуются связью в дороге)!

Приятный бонус — очень классная фронтальная камера на 32 Мп и три ярких цвета корпуса — «оригинальный белый», «особый серый» и «необычный синий».

Советуем не тянуть с покупкой — в честь первой годовщины открытия официального онлайн-магазина Xiaomi в России на сайте сейчас цены по-настоящему вкусные! Плюс, при покупке смартфона всего за 1 рубль вы сможете приобрести наушники, электронные часы или портативную зарядку.

Рюкзак Ufo People

Хороший рюкзак — не просто прихоть, а правильное вложение денег. Ранец должен быть удобный, вместительный, с ортопедической спинкой, чтобы ребенок не сгибался под тяжестью учебников, и, конечно, красивый.

Наш скромный выбор — рюкзак фирмы Ufo People. В нем есть все, что нужно: плотная спинка с анатомическими вставками, два больших отделения, усиленная ручка для поддержки, светоотражающие элементы, надежные молнии и плотное дно.

На ранце экономить точно не стоит, ведь при аккуратном использовании он может прослужить не один учебный год, а несколько лет! Так что выбирайте с умом.

Принтер HP DeskJet Ink Advantage 3700

Уже с 1 класса школьникам придется делать презентации и красочные проекты и распечатывать десятки листов с важной информацией. Для этого, конечно, нужен принтер — желательно, стильный, компактный и недорогой.

HP DeskJet Ink Advantage серии 3700 прекрасно впишется в любую обстановку, да и умеет он многое — сделает скан, скопирует документы и, само собой, распечатает. Причем, отправить текст на печать можно не только с компьютера, но и с телефона или с планшета — спасибо беспроводному соединению.

Световой будильник Philips

Просыпаться под стандартные (и ужасно раздражающие) сигналы будильника довольно скучно и местами даже неприятно. В компании Philips позаботились о том, чтобы ваш ребенок каждое утро вставал легко и с улыбкой на лице. Просто купите ему классный световой будильник.

Somneo Sleep&Wake-up Light имитирует рассвет! Он наполняет светом, увеличивая его интенсивность. И, конечно, обеспечивает приятный звуковой сигнал — встроенный звонок или любимая радиостанция тоже будут отвечать за пробуждение вашего чада.

Более того, Somneo Sleep&Wake-up Light поможет не только проснуться, но и заснуть: нужно всего лишь выбрать один из 7 ритмов смены интенсивности света или звука и дышать в такт с закрытыми глазами. Малыш сам не заметит, как отправится в царство Морфея.