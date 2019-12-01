Девочка-война: как Шайло Джоли-Питт готовится к главному бою против женской природы

Шайло, старшая собственная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли, давно не удивляет образом парня. Но история за ее переодеваниями гораздо сложнее. Пришла пора решительных действий, к которым девочка при поддержке матери готова. Но все ли из ее окружения за?



7 октября на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Риме Анджелина Джоли появилась с двумя дочерьми — Захарой и Шайло. Одна была в платье в пол и в туфлях, другая — традиционно в мужской одежде, кедах и с прической в стиле Брэда Питта. Ничего нового. Однако держалась Шайло странно. Привыкшая с рождения к толпам фотографов девушка (не всякий язык повернется ее так называть) нервничала, как будто впервые оказалась в центре внимания.

Но главное: она то и дело прикрывала зону паха рукой, что многих повергло в недоумение. Ну просто угловатый, нескладный парень, честное слово!

Удивляться не стоит. По сообщениям инсайдеров, уже второй год Шайло проходит гормональную терапию в одной из частных клиник Санта-Моники. Цель — блокировать процессы женского созревания. Старшей дочери Анджелины и Брэда исполнилось в конце мая 13 лет. Пора действовать, раз уж выбор сделан давно — еще в раннем детстве.

Цветок пустыни

Появления на свет мало каких детей ждали так, как рождения Шайло. Это дитя провозгласили «генетическим шедевром» еще на стадии беременности Анджелины. Разве могло быть иначе у самых красивых родителей? Когда было объявлено, что у пары будет дочь, весь мир пришел в исступление. Она могла взять какие угодно черты у мамы с папой и все равно быть невероятной.







Малышка сделала отличный выбор: губы Энджи, глаза и улыбка Брэда и его же светлые волосы.

Рождение принцессы-наследницы было обставлено с соблюдением беспрецедентных мер безопасности. Африканская Намибия, край географии между пустыней и океаном. Тройной кордон полиции и частных охранных служб, лучшие врачи… Попасть внутрь клиники, где проходили роды, можно было только при наличии подписанных лично Брэдом и Анджелиной разрешений.



На место, в намибийский курортный город Свакопмунд на побережье Атлантики, были откомандированы лучшие британские и американские папарацци, однако никто не сумел сделать ни единого снимка. Максимум — фото клиники.

Золотого ребенка, рожденного 27 мая 2006 года, показали миру в июне — на обложках журналов People в Америке и Hello! в Великобритании. Эксклюзивные фото были проданы фотоагентству Getty, которое, в свою очередь, перепродало их двум изданиям.

Все деньги родители передали в фонд UNICEF.

В это же время в лондонском Музее мадам Тюссо наблюдалось небывалое оживление. Там лепили из воска пухлогубую крошку, которая по сей день является самым юным экспонатом в заведении. Блаженно посапывающая фигурка была презентована в августе того же года, и очереди к ней стояли километровые.

Ставшая обладательницей собственной восковой копии в 2,5 месяца от роду девочка взбудоражила весь мир. Такое происхождение, такая красота, а назвали-то как!

Во имя отца

Шайло Нувель — это звучит гордо. И очень странно. Начнем с Нувель, часть имени, за которую отвечал папа Брэд. Он решил назвать дочь в честь… любимого архитектора Жана Нувеля. Годом ранее, когда удочеряли Захару, он же выбрал ей среднее имя Марли — в честь, как не сложно догадаться, своего любимого музыканта Боба Марли. Оригинально, но маму Энджи превзойти все равно не удалось.

Джоли сразу заявила, что дочь будут звать только Шайло и никак иначе. И тут потребовались обстоятельные разъяснения даже для Питта.

Чаще всего СМИ ограничиваются информацией о происхождении слова Шайло, которое с иврита переводится как «мирная душа», «Мессия» — мило и благообразно. Но не все так просто. Точнее, все очень сложно. И ни разу не мирно.

«Мессия» на выбор Анджелины вообще не влиял. Так она решила отдать должное своим родителям, а именно отцу Джону Войту, с которым пыталась наладить серьезно испорченные несколькими годами ранее отношения.



В свое время, в начале семидесятых, актер Джон Войт и его супруга Маршелин Бертран решили назвать своего первенца Шайло Баптист — в честь (!) церкви, название которой увидели на автобусе в глуши штата Теннесси. Войт там снимался, а беременная Маршелин его сопровождала. Беременность обернулась выкидышем, и сын у пары появился лишь со второй попытки полтора года спустя. К тому времени имя Шайло разонравилось Маршелин, хотя изначально считалось, что оно подойдет и мальчику, и девочке. Старшего брата Энджи назвали Джеймсом Хэвеном.

История о Шайло стала семейным приданием, которое Анджелина решила возродить, чтобы порадовать Войта.

И ее не остановила еще одна история — о битве при Шайло во время Гражданской войны 1862 года (помните «Унесенных ветром»?). Тогда в окрестностях той самой церкви пролилась кровь 23 тысяч солдат.



«Мирная душа»? Скорее, «девочка-война». И совсем скоро она пойдет в наступление.

Платья на ветер

Не было зрелища умилительнее, чем совместные прогулки Джоли и Питта с детьми. К тому времени у них был Мэддокс, Захара и крошка Шайло. Девочки-погодки рядом смотрелись так, что могли растопить все холодные сердца мира, — Беляночка и Розочка, помните детскую сказку?



Однако платьица в кружевах и белые носочки для Шайло закончились очень быстро, уже к трем годам.

«Шайло считает, что она одна из братьев. Ей хочется быть мальчиком, она хочет одеваться, как мальчик, и стричь волосы, как мальчик», — так говорила Анджелина Джоли в интервью Vanity Fair в 2010 году. Девочке было тогда четыре года.



Еще с трех она вдруг стала просить называть себя мужским именем — Шайло ей было мало… И нет, это было не имя Джон, которое нравится сейчас. Сначала был Питер, и родители наивно полагали, что все дело в увлечении историей Питера Пена, сказочного невзрослеющего мальчика. Когда позже зазвучала просьба называть ее Джоном, подкрепленная с каждым днем растущей нелюбовью к туфелькам и длинным локонам, которые обожала Захара, Брэд и Анджелина начали что-то подозревать.

Волосы пришлось подстричь, а одевать только как Мэддокса и Пакса, присоединившегося к необычной семье через год после рождения Шайло. Отец и мать делали вид, что ничего особенного не происходит. А вот родителям Питта метаморфозы любимой внучки, копии любимого сына-суперзвезды, давались мучительно.

Не нравится, не смотрите

К настоящему моменту Уильям и Джейн Питты не видели своих внуков уже несколько лет. Инсайдеры утверждают, что искренней теплоты никогда не было в отношениях между родителями Брэда и его второй женой Анджелиной. Питты слишком любили первую — Дженнифер Энистон.

Более того, они поддерживают связь с ней по сей день.

Джоли, говорят, это не просто раздражало, а разъяряло. Когда полмира считает тебя разлучницей, разбившей крепкий брак главного секс-символа и «любимой девчонки Америки», — это одно. Когда так считают родители твоего возлюбленного, продолжающие звонить его бывшей и даже ездить к ней в гости, — совсем другое.

Выросшая в семье эксцентричных родителей Анджелина с трудом находила язык с Уильямом и Джейн. Можно только представить их реакцию, когда выяснилось, что сын Брэд потерял голову от такой оторвы. Все эти ее романы с женщинами, ножи, обмен кровью с Билли-Бобом Торнтоном… Это было чересчур для простых, душевных трудяг Питтов, к тому же сильно верующих.

Даже тот факт, что они баптисты, вряд ли бы помог им понять и принять историю про Шайло Баптиста. В их мире детей так не называли и не воспитывали.

Питты-страшие переживали, что ребята не получают нормального образования, что растут в обстановке вседозволенности, что окружены нянями и не каждый день общаются с родителями, которые то снимаются, то улетают с гуманитарными миссиями, то прилетают и на радостях позволяют им переворачивать дом вверх дном и забывать про элементарный режим.



Погружение внучки Шайло в мир мальчиков удручало сильнее всего. Не обсуждать это, по крайней мере с Брэдом, они не могли. Что, естественно, усиливало недовольство Анджелины, которая, перестав претворяться милой невесткой, острых углов уже не смягчала.

Как только пара рассталась, Джоли вычеркнула его родителей не только из своей жизни, но и из жизни детей. Говорят, за глаза она называла уроженцев Оклахомы Питтов «деревенщинами». Куда им понять продвинутые взгляды современной матери, которая готова соглашаться с детьми по всем вопросам — от меню завтрака до смены пола.

Мама услышит

«Я никогда не буду родительницей, которая ломает своего ребенка, заставляет его быть тем, кем он не является», — заявила Джоли в интервью агентству Reuters, тем самым подчеркнув, что не считает желания Шайло блажью. Но что странно: на огромном количестве ЛГБТ-форумов о девочке уже лет пять говорят только в мужском лице и называют Джоном, однако Анджелина, по крайней мере публично и в интервью, называет ее осторожно — «она» и Шайло.

Даже Чез Боно, сын Шер, одним из первых среди звездных детей поменявший пол с женского на мужской, еще полтора года назад заявил, что готов выйти на связь с семьей «Джона», чтобы помочь «достигнуть желаемых целей максимально комфортно и спокойно».



Тем временем в этом году появилась информация, что девочка уже год с лишним проходит гормональную терапию в одном из частных медицинских центов в Санта-Монике. С 12 лет она принимает препараты, чтобы блокировать женское созревание. Отсюда, как утверждают знающие люди, появившаяся вдруг скованность и нервозность. Шайло стесняется своего меняющегося тела, она то неуклюже прикрывает грудь, то закрывает руками промежность. Она страдает.

Но Анджелина, как всегда, спешит на помощь.

Если помните, недавно прошла информация, что актриса захотела уехать из Америки в Европу, о чем заявила в интервью американскому Harper’s Bazaar. Она уже увозила детей почти на год в Лондон, что, как убеждены инсайдеры, было попыткой — причем на все сто удавшейся — проучить и сломать Брэда. Но зачем ей этот переезд теперь?



По слухам, уже второй год Джоли ищет клиники, где Шайло могут сделать все необходимые хирургические операции. Якобы актриса не хочет, чтобы с детства не желающая быть девочкой девочка пережила шок женского созревания, а потом еще один шок — смены пола. Как мать ее можно понять, однако большинство медиков останавливает слишком юный возраст Шайло Джоли-Питт, они отказываются.

1 2 3 ... 16 В последнее время Шайло выглядит напряженной и подавленной

Есть мнение, что Анджелине удалось кого-то уговорить в Европе и ради этого она готова снова собрать всю семью и уехать из роскошного голливудского дома за океан. Останавливает только одно: Брэд Питт решительно против. «Я вынуждена ждать их совершеннолетия, чтобы отцу было удобно с ними общаться», — подытожила Анджелина Джоли. Но план у нее совершенно точно есть, и мы будем следить за развитием событий. Это явно не последняя глава в истории необычной звездной девушки, которая, похоже, скоро девушкой быть все-таки перестанет.