Сын Айзы Анохиной от второго брака называет Гуфа «папой»

В последнее время отношения Айзы Анохиной и Гуфа заметно улучшились. Кажется, сблизился с рэпером и младший сын бизнесвумен Элвис. 

Айза Анохина (Вагапова-Долматова)
Айза и Дмитрий Анохины с сыном Элвисом

В январе Айза Анохина объявила о расставании с мужем Дмитрием. Несколько лет знаменитость с супругом и сыновьями жила на Бали. Теперь она вернулась в Москву и с головой ушла в работу. 

После переезда на родину Анохиной наконец удалось наладить отношения с первым мужем и отцом старшего сына, рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым)

В последнее время Айза и Алексей сильно сблизились. Поклонникам даже стало казаться, что у экс-супругов появился реальный шанс снова стать парой

К тому же Гуф начал общаться с младшим сыном бывшей жены. Например, сейчас, когда везде объявлен карантин, мужчина помогает следить не только за своим наследником Сэмом, но за 3-летним Элвисом. 

На днях Айза и Алексей вместе провели эфир в соцсетях. Анохина вещала со съемочной площадки, а Долматов — из дома, вместе с мальчиками. 

Невозможно не отметить, как хорошо артист ладит с малышом Элвисом. В какой-то момент ребенок даже обнял Гуфа и назвал его... папой!

«Да он же не папа тебе!» — начала со смехом говорить мальчику Айза. Растерянный Гуф, в свою очередь, тоже попросил Элвиса называть его «Лехой». 

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В последнее время Гуф много времени проводит с сыном Сэмом
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Интернет-пользователи бурно отреагировали на случай из жизни звездной семьи. Многие посчитали, что пока еще законный муж бизнесвумен Дмитрий не будет рад настолько близкой дружбе сына с рэпером.

«Он не мог стерпеть, что Айзу называют ''бывшей Гуфа'', а как на это отреагирует, остается только догадываться», — прокомментировал видео один из фолловеров знаменитостей. 

28 марта 2020 · Текст: · Фото:

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