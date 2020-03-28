Сын Айзы Анохиной от второго брака называет Гуфа «папой»

В январе Айза Анохина объявила о расставании с мужем Дмитрием. Несколько лет знаменитость с супругом и сыновьями жила на Бали. Теперь она вернулась в Москву и с головой ушла в работу.

После переезда на родину Анохиной наконец удалось наладить отношения с первым мужем и отцом старшего сына, рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).

В последнее время Айза и Алексей сильно сблизились. Поклонникам даже стало казаться, что у экс-супругов появился реальный шанс снова стать парой.