Сын Айзы Анохиной от второго брака называет Гуфа «папой»

В январе Айза Анохина объявила о расставании с мужем Дмитрием. Несколько лет знаменитость с супругом и сыновьями жила на Бали. Теперь она вернулась в Москву и с головой ушла в работу.
После переезда на родину Анохиной наконец удалось наладить отношения с первым мужем и отцом старшего сына, рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).
В последнее время Айза и Алексей сильно сблизились. Поклонникам даже стало казаться, что у экс-супругов появился реальный шанс снова стать парой.
К тому же Гуф начал общаться с младшим сыном бывшей жены. Например, сейчас, когда везде объявлен карантин, мужчина помогает следить не только за своим наследником Сэмом, но за 3-летним Элвисом.
На днях Айза и Алексей вместе провели эфир в соцсетях. Анохина вещала со съемочной площадки, а Долматов — из дома, вместе с мальчиками.
Невозможно не отметить, как хорошо артист ладит с малышом Элвисом. В какой-то момент ребенок даже обнял Гуфа и назвал его... папой!
«Да он же не папа тебе!» — начала со смехом говорить мальчику Айза. Растерянный Гуф, в свою очередь, тоже попросил Элвиса называть его «Лехой».
Интернет-пользователи бурно отреагировали на случай из жизни звездной семьи. Многие посчитали, что пока еще законный муж бизнесвумен Дмитрий не будет рад настолько близкой дружбе сына с рэпером.
«Он не мог стерпеть, что Айзу называют ''бывшей Гуфа'', а как на это отреагирует, остается только догадываться», — прокомментировал видео один из фолловеров знаменитостей.
28 марта 2020 · ·
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