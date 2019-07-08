Альбина Джанабаева опубликовала фото с 15-летним красавцем-сыном

Альбина Джанабаева не любит выставлять личную жизнь напоказ. В ее микроблоге с трудом можно найти фото с супругом Валерием Меладзе — и еще сложнее с сыновьями.
А вот со старшим наследником Костей Альбина даже пару раз выходила в свет — правда, это случалось еще несколько лет назад.
На днях знаменитость выставила в своем микроблоге несколько совместных снимком с юношей, сделанных во время их совместного плавания на катере.
Несмотря на то, что на фотографиях Константин запечатлен в темных очках, пользователи Сети заметили, каким очаровательным юношей он вырос.
Многие фолловеры пришли к мнению, что молодой человек больше всего похож на маму, чем на отца. «Красавчик, мамин капитан», «Альбина, как же Костя на вас похож!», «Костя очень красивый, в вас сильно пошел», — прокомментировали снимок подписчики.