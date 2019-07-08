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Альбина Джанабаева опубликовала фото с 15-летним красавцем-сыном

Альбина Джанабаева предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Однако в минувшие выходные певица поделилась с фолловерами совместным снимком со старшим сыном. 
Альбина Джанабаева
Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева не любит выставлять личную жизнь напоказ. В ее микроблоге с трудом можно найти фото с супругом Валерием Меладзе — и еще сложнее с сыновьями. 

Общественность до сих пор не видела лица младшего сына знаменитостей Луки, которому на днях исполнилось 5 лет. 

А вот со старшим наследником Костей Альбина даже пару раз выходила в свет — правда, это случалось еще несколько лет назад. 

Альбина Джанабаева
 

На днях знаменитость выставила в своем микроблоге несколько совместных снимком с юношей, сделанных во время их совместного плавания на катере. 

«15-летний капитан!» — кратко подписала один из кадров Джанабаева, тем самым подчеркнув, что ее сын уже умеет самостоятельно управлять судном. 

Несмотря на то, что на фотографиях Константин запечатлен в темных очках, пользователи Сети заметили, каким очаровательным юношей он вырос. 

  • Альбина Джанабаева
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    Впервые за долгое время Альбина Джанабаева поделилась с фолловерами снимками со страшим сыном Костей
    Смотреть галерею

Многие фолловеры пришли к мнению, что молодой человек больше всего похож на маму, чем на отца. «Красавчик, мамин капитан», «Альбина, как же Костя на вас похож!», «Костя очень красивый, в вас сильно пошел», — прокомментировали снимок подписчики. 

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08 июля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Starface
Теги

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе

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4 комментария Добавить комментарий
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  • У звезденей наших все наследники красавцы и красавицы))) этот не исключение

  • Очередной красавец ...

  • в очках не видно парня, но лица родителей приятные, почему ему не быть в них

  • а где красавец-сын?

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