Альбина Джанабаева опубликовала фото с 15-летним красавцем-сыном

Альбина Джанабаева предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Однако в минувшие выходные певица поделилась с фолловерами совместным снимком со старшим сыном.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева не любит выставлять личную жизнь напоказ. В ее микроблоге с трудом можно найти фото с супругом Валерием Меладзе — и еще сложнее с сыновьями.

Общественность до сих пор не видела лица младшего сына знаменитостей Луки, которому на днях исполнилось 5 лет.

А вот со старшим наследником Костей Альбина даже пару раз выходила в свет — правда, это случалось еще несколько лет назад.

На днях знаменитость выставила в своем микроблоге несколько совместных снимком с юношей, сделанных во время их совместного плавания на катере.

«15-летний капитан!» — кратко подписала один из кадров Джанабаева, тем самым подчеркнув, что ее сын уже умеет самостоятельно управлять судном.

Несмотря на то, что на фотографиях Константин запечатлен в темных очках, пользователи Сети заметили, каким очаровательным юношей он вырос.

1 2 3 ... 8 Впервые за долгое время Альбина Джанабаева поделилась с фолловерами снимками со страшим сыном Костей

Многие фолловеры пришли к мнению, что молодой человек больше всего похож на маму, чем на отца. «Красавчик, мамин капитан», «Альбина, как же Костя на вас похож!», «Костя очень красивый, в вас сильно пошел», — прокомментировали снимок подписчики.