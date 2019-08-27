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«Вылитая бабушка»: в Сети появилось редкое фото 17-летней внучки Никиты Михалкова

Одна из внучек Никиты и Татьяны Михалковых Наташа не любит привлекать к себе внимание общественности и даже не ведет соцсети, что очень зря — у девушки есть все шансы стать моделью или как минимум популярной инстаграм-красоткой!
Никита Михалков, Артем Михалков, Татьяна Михалкова
Артем, Никита, Татьяна и Наталья Михалковы

Наташа Михалкова — единственная дочь младшего сына Никиты Михалкова Артема. 27 августа девушке исполнилось 17 лет. По этому случаю ее решила публично поздравить бабушка Татьяна. 

Супруга известного режиссера выложила в свой микроблог свежие снимки с наследницей, сделанные во время каникул. 

«Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!» — кратко подписала кадры знаменитость. 

Наташа Михалкова и ее бабушка в молодости
Наташа Михалкова и ее бабушка в молодости

Фолловеров очень порадовали фотографии Михалковой-младшей. Девушка не ведет соцсети и почти не выходит в свет, поэтому ее снимки появляются в интернете очень и очень редко. 

Многие заметили, что повзрослевшая Наташа сильно похожа на свою бабушку, поэтому прочат ей модельную карьеру. 

«Неземной красоты девочка!», «Татьяна, Наташа очень похожа на вас», — прокомментировали подписчики Михалковой фото на ее странице. 

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    Внучка Никиты и Татьяны Михалковых Наташа — редкий гость интернет-пространства
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К 17-ти годам Наташа уже для себя решила, что не хочет пойти по стопам знаменитых родственников — ее не привлекло ни участие в модельных показах, ни светские рауты. Девушка всерьез увлекается живописью и, судя по всему, планирует стать профессиональной художницей. Что же, тут стоит вспомнить, что дальний предок Михалковых — Василий Суриков. Интересно, как Наташа относится к творчеству своего прадеда?

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27 августа 2019
Текст Александра Борисова
Фото @tatyanamixalkova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru, Legion-Media.ru, Persona Stars
Теги

Никита Михалков, Артем Михалков, Татьяна Михалкова

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