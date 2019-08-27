«Вылитая бабушка»: в Сети появилось редкое фото 17-летней внучки Никиты Михалкова

Наташа Михалкова — единственная дочь младшего сына Никиты Михалкова Артема. 27 августа девушке исполнилось 17 лет. По этому случаю ее решила публично поздравить бабушка Татьяна.
«Наташенька, поздравляю с 17-летием! Мы тебя все очень любим!» — кратко подписала кадры знаменитость.
Фолловеров очень порадовали фотографии Михалковой-младшей. Девушка не ведет соцсети и почти не выходит в свет, поэтому ее снимки появляются в интернете очень и очень редко.
«Неземной красоты девочка!», «Татьяна, Наташа очень похожа на вас», — прокомментировали подписчики Михалковой фото на ее странице.
К 17-ти годам Наташа уже для себя решила, что не хочет пойти по стопам знаменитых родственников — ее не привлекло ни участие в модельных показах, ни светские рауты. Девушка всерьез увлекается живописью и, судя по всему, планирует стать профессиональной художницей. Что же, тут стоит вспомнить, что дальний предок Михалковых — Василий Суриков. Интересно, как Наташа относится к творчеству своего прадеда?