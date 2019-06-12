Ирония судьбы: Максим Виторган и Ксения Собчак посмотрели фильм «Давай разведемся»

День России на «Кинотавре» прошел весьма спокойно: днем были показаны последние фильмы из конкурса «Короткий метр», а вечером прошли две премьеры — «Давай разведемся» Анны Пармас и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой.
Фильм «Давай разведемся» рассказывает о непростом периоде в жизни врача-гинеколога Маши, от которой муж вдруг ушел к другой. Несмотря на всю трагичность ситуации, в киноленте очень много юмора, поэтому смех в зале не утихал. Главную роль исполнила Анна Михалкова и, нужно признаться, исполнила ее блестяще. Во время титров громкие аплодисменты благодарных зрителей не умолкали.
Среди тех, кто оценил фильм, были Надежда Михалкова, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Алексей Макаров, Виктория Толстоганова, Алена Свиридова и многие другие. Трагикомедию также посмотрели и бывшие супруги — Ксения Собчак и Максим Виторган. Журналистка пришла на премьеру с возлюбленным Константином Богомоловым, а актер проследовал в зал в одиночестве. К слову, днем участники «Кинотавра» наблюдали милейшую картину, как Максим проводил время с сыном Платоном, плавая с ним в море, играя у бассейна.
Заключительной премьерой третьего конкурсного дня «Кинотавра» стал фильм «Однажды в Трубчевске» (кстати, тоже о разводе). Показ посетили Ирина Горбачева, Янина Студилина, Маруся Фомина, Екатерина Вилкова, Кантемир Балагов и другие.