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Ирония судьбы: Максим Виторган и Ксения Собчак посмотрели фильм «Давай разведемся»

12 июня на «Кинотавре» были показаны еще два фильма из основного конкурса — «Давай разведемся» и «Однажды в Трубчевске». Картины оценили Равшана Куркова, Владимир Познер с супругой, Аглая Тарасова и другие звезды.
Съемочная группа фильма «Давай разведемся»
Съемочная группа фильма «Давай разведемся»

День России на «Кинотавре» прошел весьма спокойно: днем были показаны последние фильмы из конкурса «Короткий метр», а вечером прошли две премьеры — «Давай разведемся» Анны Пармас и «Однажды в Трубчевске» Ларисы Садиловой. 

Первая картина основного конкурса привлекла особенное внимание участников киносмотра: в зале не было ни единого свободного места!

Фильм «Давай разведемся» рассказывает о непростом периоде в жизни врача-гинеколога Маши, от которой муж вдруг ушел к другой. Несмотря на всю трагичность ситуации, в киноленте очень много юмора, поэтому смех в зале не утихал. Главную роль исполнила Анна Михалкова и, нужно признаться, исполнила ее блестяще. Во время титров громкие аплодисменты благодарных зрителей не умолкали.  

Константин Богомолов и Ксения Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак

Среди тех, кто оценил фильм, были Надежда Михалкова, Равшана Куркова, Наталья Бардо, Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Алексей Макаров, Виктория Толстоганова, Алена Свиридова и многие другие. Трагикомедию также посмотрели и бывшие супруги — Ксения Собчак и Максим Виторган. Журналистка пришла на премьеру с возлюбленным Константином Богомоловым, а актер проследовал в зал в одиночестве. К слову, днем участники «Кинотавра» наблюдали милейшую картину, как Максим проводил время с сыном Платоном, плавая с ним в море, играя у бассейна. 

Заключительной премьерой третьего конкурсного дня «Кинотавра» стал фильм «Однажды в Трубчевске» (кстати, тоже о разводе). Показ посетили Ирина Горбачева, Янина Студилина, Маруся Фомина, Екатерина Вилкова, Кантемир Балагов и другие. 

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Ровшана - красавица появилась))) прелесть как всегда! Виторган молодец, что приехал, не прячется, сильный человек.

  • Виторган, завязи шнурки, а то рухнешь ряхой о дорожку

  • Гость

    Ровшана - красавица появилась))) прелесть как всегда! Виторган молодец, что приехал, не прячется, сильный человек.

    Да чего вы его жалеете? Неужели поверили в этот цирк с ревностью и драками? Расстались люди полюбовно, это не первый его развод, все с ним в порядке. Неизвестно еще, по чьей инициативе они расстались.

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