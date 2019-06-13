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Пятый день «Кинотавра»: Куркова, Тарасова и Андреева посмотрели самую откровенную премьеру фестиваля

13 июня на 30-м «Кинотавре» показали четыре фильма основного конкурса. Картины оценили Виктория Толстоганова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и другие знаменитости. 
Константин Хабенский
Константин Хабенский

Кинотавр в самом разгаре: прошел четвертый конкурсный день, в который состоялись сразу четыре премьеры основного киносмотра! Так, члены жюри, критики, журналисты и звездные зрители оценили фильмы «Бык» Бориса Акопова, «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Куратор» Петра Левченко и «Верность» Нигины Сайфуллаевой.

Среди знаменитостей по красной дорожке прошлись Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Александр Петров, Анна Чиповская, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Илья Стюарт, Катерина Шпица. 

Александр Петров
Александр Петров

В Сочи также прилетели новые звездные гости: Равшана Куркова, Светлана Бондарчук, Мария Поезжаева и Владислав Опельянц, Сабина Ахмедова, Мария Шалаева, Виктор Сухоруков и другие. 

Все четыре картины зрители оценили высоко, но наибольший ажиотаж вызвала кинолента «Верность». Некоторые сравнили этот фильм с эротической драмой: картина напомнила всем известную «Нимфоманку». Однако лучшего из лучших все равно определит жюри. 

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Текст Дарья Сеничкина
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru

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  • Мне одной кажется, что они странно одеты, я бы сказала, безвкусно ?

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