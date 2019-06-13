Пятый день «Кинотавра»: Куркова, Тарасова и Андреева посмотрели самую откровенную премьеру фестиваля

13 июня на 30-м «Кинотавре» показали четыре фильма основного конкурса. Картины оценили Виктория Толстоганова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и другие знаменитости.

Константин Хабенский

Кинотавр в самом разгаре: прошел четвертый конкурсный день, в который состоялись сразу четыре премьеры основного киносмотра! Так, члены жюри, критики, журналисты и звездные зрители оценили фильмы «Бык» Бориса Акопова, «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Куратор» Петра Левченко и «Верность» Нигины Сайфуллаевой.



Среди знаменитостей по красной дорожке прошлись Виктория Толстоганова и Алексей Агранович, Александр Петров, Анна Чиповская, Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева, Илья Стюарт, Катерина Шпица.

Александр Петров

В Сочи также прилетели новые звездные гости: Равшана Куркова, Светлана Бондарчук, Мария Поезжаева и Владислав Опельянц, Сабина Ахмедова, Мария Шалаева, Виктор Сухоруков и другие.

Все четыре картины зрители оценили высоко, но наибольший ажиотаж вызвала кинолента «Верность». Некоторые сравнили этот фильм с эротической драмой: картина напомнила всем известную «Нимфоманку». Однако лучшего из лучших все равно определит жюри.