Подкаминская, Оболенцева, Хабенский и другие звезды поздравили Балагова с призом Каннского кинофестиваля

14 июня в сочинском ресторане D.O.M. состоялся бранч журнала Hello! в честь фильма «Дылда» режиссера Кантемира Балагова. Узнали интересные факты о картине Светлана Устинова и Илья Стюарт, Елена Подкаминская, Равшана Куркова и другие знаменитости.

Кантемир Балагов (в центре) с членами съемочной группы фильма «Дылда»

В рамках «Кинотавра» вот уже не первый год традиционно проходит бранч журнала Hello!, в рамках которого чествуется выдающийся отечественный фильм, готовящийся к выходу на большие экраны.

В этом году мероприятие прошло в поддержку картины «Дылда» Кантемира Балагова.

Режиссеру всего 27 лет, но он уже может похвастаться международным успехом. В этом году Кантемир получил приз Каннского кинофестиваля в программе «Особый взгляд» как лучший режиссер и премию Международной федерации кинопрессы. Двумя годами ранее Балагов дебютировал на том же киносмотре с фильмом «Теснота» и был отмечен наградой.

Кантемир Балагов и Надежда Оболенцева

Особенно приятно отметить, что, несмотря на успех и невероятную популярность, Кантемир остается очень скромным, приветливым и дружелюбным человеком, простым парнем из Нальчика. Режиссер охотно общается с участниками «Кинотавра», не очень любит фотографироваться, предпочитая оставаться в тени.



Поздравить Балагова с грядущей премьерой собрались Светлана Устинова и Илья Стюарт, Максим Виторган, Елена Подкаминская, Сабина Ахмедова, Катерина Шпица, Константин Хабенский, Наталья Бардо и другие знаменитости.

Главный редактор журнала Светлана Бондарчук и президент кинофестиваля Александр Роднянский произнесли приветственную речь и поблагодарили Балагова за прекрасную работу. Гостям мероприятия были показаны трейлер картины и одна из сцен. Полностью фильм участники «Кинотавра» смогут оценить уже сегодня во время показа «Дылды» вне конкурса.