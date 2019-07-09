Светлана Камынина: «Только сейчас, в 40 лет, я открываю в себе новые грани чувственности»

В интервью Woman.ru Светлана Камынина рассказала о трагикомедии как жанре жизни, отношении к возрасту и раскрытии своей сексуальности.

Светлана Камынина пообщалась с Woman.ru

Что определяет то, кто мы есть? Правильно: только мы сами. В этом смысле пример нужно брать с актрисы Светланы Камыниной. Нашу героиню можно сравнить с батарейкой, только излучает она любовь к миру, позитив и бесконечную веру в лучшее.

Мы встретились со Светланой на кинофестивале «Кинотавр» в Сочи, куда она прилетела только под конец.

Пока мы сидели за столиком в кафе, мимо сновали ее коллеги-артисты, и каждого она была искренне рада видеть. Не зря говорят, что все актеры — как одна большая семья. А, может, сказывалась еще и теплая фестивальная атмосфера…



Woman.ru: Светлана, как вам на «Кинотавре»?



Светлана Камынина: Я вообще люблю кинофестивали, часто их посещаю. Признаюсь, мой любимый — это Каннский кинофестиваль. В этом году я была там уже второй раз, и сдается мне, что это любовь.



Woman.ru: Что особенно там нравится?



С. К.: Во-первых, это самый престижный кинофестиваль в мире. Во-вторых, это уникальная возможность увидеть в одном месте такое количество людей, связанных с киноиндустрией. Невероятный обмен энергиями, водоворот событий. Фильмы там показываются очень непростые, поэтому сложно в один день посмотреть сразу несколько картин. Но я стараюсь. Мой личный рекорд — четыре фильма в день.

Мне кажется, после кинофестивалей нужно ехать в санаторий отдыхать, потому что ты не спишь, смотришь кино, посещаешь различные мероприятия…

Это еще хорошо, что я не злоупотребляю алкоголем, а то вообще пришлось бы тяжело. Фестивальная жизнь — это стресс для организма (улыбается).



Woman.ru: В этом году вы здесь в качестве участника. Волнительно?



С. К.: Конечно, хочется, чтобы нашу картину «Давай разведемся» как-то отметили, ну а там как решит жюри (в итоге комедия получила награды в номинациях «Лучший сценарий», «Лучший дебют» и приз зрительских симпатий, — прим. Woman.ru). После премьеры режиссер фильма Анна Пармас написала, что все прошло хорошо и зрители очень тепло приняли нашу работу.



И это объяснимо: в картине поднимаются универсальные проблемы, знакомые людям во всем мире. Это самая благодатная почва для экранизации — понятная и доступная каждому. К тому же у Ани невероятное чувство юмора — очень редкое качество, особенно для женщины. Я очень люблю с ней работать и благодарна судьбе (и Ане) за то, что она, полюбив меня в сериале «Интерны», пригласила в свою короткометражку «Петербург. Только по любви» даже без проб. Собственно, как и в этот проект. Это ценно и очень приятно.



«Мой самый любимый жанр — трагикомедия. Мне кажется, это жанр самой жизни»



Woman.ru: В фильме поднята очень серьезная тема — измена. Но подана она при этом через юмор. Этакий смех сквозь слезы…



С. К.: Это мой самый любимый жанр — трагикомедия. Мне кажется, это жанр самой жизни. По крайней мере, наиболее приближенный.



Woman.ru: По-вашему, такие острые темы лучше доходят до зрителя через юмор?



С. К.: Мне кажется, нужен баланс. Если будет только серьезно и мрачно, все просто расстроятся. На мой взгляд, говорить о серьезных вещах с юмором правильнее. Я не имею в виду высмеивание, но доля шутки присутствовать должна. Это сильнее работает.



Woman.ru: В картине показаны две подруги — по сути своей, полные противоположности. Одна одинокая, но счастливая, видящая во всем позитив и верящая в лучшее, а вторая несчастная замужняя женщина, пытающаяся всеми силами вернуть мужа, которому не нужна. Какой из этих характеров больше похож на ваш?



С. К.: Хороший вопрос. Скажу честно, мне бы хотелось относиться к первому типу людей — позитивно мыслящих и неунывающих. Но, к сожалению, это не всегда получается. Так вышло, что негатив действует на нас сильнее, почему-то ярче запоминается. Я пока еще в процессе работы над собой: перестраиваю свое мышление и настраиваюсь на оптимистичный лад. К сожалению, случаются такие моменты, которые тормозят самосовершенствование.

Вообще, если вдуматься, негативное мышление — это наши страхи. Мы просто боимся: «Как я буду без него?», «Найду ли я того, кто меня полюбит?», «Полюблю ли сама?».

Вот и главная героиня такая. Такой была и моя мама: работала на двух работах и все боялась с отцом развестись, остаться одна. Поэтому, думаю, все сводится к тому, что у кого меньше страхов, тот и победит. Следовательно, очень важно работать над собой.



Woman.ru: Насколько вам важно собственное спокойствие и комфорт в отношениях? Или вы все-таки готовы чем-то поступиться ради любимого?



С. К.: Чувство собственного достоинства и ощущение собственной ценности — это великая вещь. Раньше у меня была такая привычка — жертвовать собой ради кого-то или чего-то. Но нужно понять, что отношения — это двусторонняя работа. Представьте, что два человека стоят друг напротив друга, а между ними некий барьер. Так вот, оба должны проделать этот путь, чтобы быть вместе. Все остальное недейственно.

«Что касается телосложения — это генетика. По природе своей я не склонна набирать вес. В остальном — конечно же, спорт»

Woman.ru: За время общения с вами сложилось впечатление, что вы жизнерадостный человек.



С. К.: А чего грустить? Нет, конечно, я пытаюсь бодриться. Все мы бароны Мюнхгаузены — сами себя вытаскиваем за волосы. С другой стороны, а кто, если не вы? Конечно, есть помощь друзей, близких людей, но в целом, на мой взгляд, это самостоятельная работа. Для того чтобы быть счастливым, надо очень много трудиться. Это достаточно большая ответственность. А жалеть себя, уповать на судьбу — проще всего.



В следующую секунду наша героиня увидела Дарью Повереннову, тепло поздоровалась и очень нежно поздравила подругу с днем рождения.



Woman.ru: Верите ли вы в настоящую женскую дружбу?



С. К.: Да, конечно, у меня есть настоящие подруги. А что касается дружбы между противоположными полами, тут все сложнее. Как говорится, дружба между мужчиной и женщиной возможна, только от этого иногда рождаются дети (смеется). Хотя у меня есть друзья-мужчины.



Woman.ru: Так, может быть, они в вас тайно влюблены?



С. К.: Ну нет. Хотя не знаю. В основном речь идет просто о коллегах, актерах.



Woman.ru: Если вам плохо, кому первому вы позвоните — родственнику или другу?



С. К.: Друзьям звоню. Просто родители обычно очень сильно пугаются, расстраиваются, переживают. Я стараюсь их не тревожить и говорю, что у меня все хорошо. А если я расскажу, кому от этого лучше? Мне — нет, им тоже.



Woman.ru: Насколько вы близки с родителями?



С. К.: Скажем, есть некая дистанция. Эмоциональной близости уже нет — признак зрелости.



Woman.ru: Вы — обладательница прекрасной фигуры. Это генетика или результат упорной работы над собой?



С. К.: Что касается телосложения — это генетика, да. По природе своей я не склонна набирать вес. В остальном — конечно же, спорт. Куда без него? Мое последнее увлечение — танцы на пилоне. Хочу сказать, что когда я шла на первое занятие, была уверена, что мне это по плечу — после четырех-то лет интенсивных занятий йогой. Так вот, на той тренировке пот лил с меня градом. Тогда подумала: «Кажется, я нашла что-то действительно интересное».

Танцы на пилоне — это очень хорошая физическая прокачка. Необходимы растяжка, выносливость, гибкость…

Woman.ru: Сила, возможно?



С. К.: Наверное, нет. Или, возможно, в тот момент, когда хватаешься за шест ногами. Другое дело, что поначалу я вообще не понимала, чем там держаться (смеется).



Одним словом, мне очень интересно. Слава богу, к сорока годам у меня проснулся азарт, интерес: «Смогу я это сделать или нет?». Это веселое испытание, которое стимулирует к развитию, дает мотивацию.

Кроме того, это прекрасная практика для раскрытия своей сексуальности. Думаю, у многих женщин она спрятана где-то очень серьезно и глубоко.

В танцах на пилоне нужно делать все то, что обычно запрещается: нарочито выпячивать попу, грудь, утрировать движения. Пожалуй, это одна из главных причин, по которой я пошла заниматься pole dance.

Woman.ru: Хотите сказать, что вы были зажаты в этом плане?



С. К.: Да, была. Сейчас стала более уверенной в себе. Я чувствую себя привлекательной женщиной. И окружающие считывают это. Я проверяла — работает.



Woman.ru: Как вы понимаете для себя сексуальность?



С. К.: О-о-о, это какой-то огонь внутри. Некая манкость (хотя мне не очень нравится это слово), отсутствие страха ее демонстрировать. Я имею в виду не выпячивать, но по крайней мере не прятать, не стесняться этого. Сексуальность — это смелость и желание вступать с мужчинами в контакт. Это будто бы игра.

Знаете, бывают женщины — по природе своей соблазнительницы. Вот я совсем не из их числа, тем интереснее мне познавать это.

Да и в профессии все пригодится, поэтому я пытаюсь познакомиться с разными гранями своей сексуальности.



Woman.ru: Думаю, что и в жизни это не помешает.



С. К.: Конечно, потому что, в первую очередь, мы все мужчины и женщины, а только потом артисты, инженеры, строители и так далее. Я не предлагаю играть на чувствах других, использовать свои чары в корыстных целях, кого-то намеренно соблазнять. Но иметь в арсенале точно стоит.



Woman.ru: Как вы пришли к танцам на пилоне?



С. К.: Я работала с Мигелем — хореографом, известным по шоу «Танцы». Он на меня посмотрел и посоветовал пойти на пилон. Сказал: «У тебя разовьется гибкость, грация. А там тебе, может, и понравится». Его слова застряли у меня в голове, я долго думала, еще дольше искала своего тренера, нашла, но через несколько занятий нашла еще лучше. Вот с ней мы и занимаемся по сей день. Танец тоже она поставила.



Woman.ru: Кстати, нужна смелость, чтобы выложить такое видео в Инстаграм!



С. К.: Ну я же там не раздетая. Классический купальник, лишнего не показано. У нас сейчас такое время: не продемонстрировал в соцсетях, значит, не было (улыбается).



Выкладывая это видео, я не думала о том, что это смело. Это забавно.

Жизнь после сорока только начинается, поверьте. Только-только открываю в себе смелость, любопытство, удовольствие.

Почему я не могу сделать то, что хочу? Захотела — опубликовала. Фигура у меня хорошая, надеюсь, что этим видео доставила кому-нибудь эстетическое удовольствие.



А если серьезно, я бы с радостью сыграла роль, где эти навыки пригодились бы. Не стриптизершу, но танцовщицу. Мне очень хочется это где-то применить.



Woman.ru: Сегодня вы несколько раз упомянули свой возраст. Вообще его не стесняетесь?



С. К.: Нет, наоборот: я очень рада, что мне 40 лет.



Woman.ru: А что было не так в 30?



С. К.: Не было ни спокойствия, ни уверенности в себе. Ничего не было.



Woman.ru: За эти годы была проведена работа над собой?



С. К.: Конечно, я работала над собой. Ну и опыт вовремя подоспел. У меня жизнь только начинается.

Например, я стала нравиться молодым людям, что удивительно. Наверное, их привлекает еще и опыт. И это прекрасно.

Честное слово, я не хотела бы вернуться назад. Сейчас у меня открылось второе дыхание, я чувствую прилив жизненных сил, совершенно новый этап.

1 2 3 ... 22 Светлана Камынина рассказала о творчестве и себе

Woman.ru: Дайте совет нашим читательницам, как жить без оглядки на цифры в паспорте.



С. К.: Михаил Лабковский много об этом говорит. Важно наслаждаться жизнью, принимать все, как есть, ничему не сопротивляться. Многие не умеют, но надо учить себя, заставлять, если придется. На-сла-жда-ться.