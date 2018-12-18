Детские обиды и зависть: почему у принца Уильяма и принца Чарльза не складываются отношения

Британская королевская семья кажется на редкость сплоченной — но только если не копать глубоко и верить тому, что нам так старательно демонстрируют. В действительности же принц Чарльз и его старший сын не первый год ведут «холодную войну», в этапах которой пытается разобраться Woman.ru.

Отношения принца Уильяма и принца Чарльза никогда не были идеальными

Правительница Великобритании Елизавета II приложила немало усилий для того, чтобы создать образ «идеальной семьи». И если в прошлом не было проблем с поддержанием этой иллюзии, то когда сыновья и дочь королевы стали заводить собственных детей, начались проблемы.



Наиболее драматичным образом сложилась жизнь принца Чарльза, который по воле отца женился на нелюбимой девушке. Ничем хорошим это не могло закончиться: наследник престола годами изменял жене Диане со своей первой любовью Камиллой Паркер Боулз, при этом рушить с виду идеальную семью не стремился. Лишь в 1996-м титулованные супруги развелись, а еще через год жизнь леди Ди трагически оборвалась. Чарльз остался втроем с 15-летним Уильямом и 12-летним Гарри.

Построить крепкие отношения с детьми за прошедшие с момента гибели Дианы годы принцу так и не удалось.

Гарри, правда, со временем смягчился и стал с пониманием относиться к отцу. Поговаривают, не обошлось без вмешательства его жены Меган, которая с первого дня знакомства поладила с будущим свекром. С Уильямом все сложнее: еще в подростковом возрасте он дистанцировался от Чарльза, и с тех пор в их отношениях мало что изменилось. Что же лежит в основе этого конфликта двух поколений?

Детская травма

В декабре 1992 года было официально объявлено о расставании принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги перестали жить вместе, но исключительно ради общих сыновей продолжали общаться и иногда даже выходить вместе в свет. Для мальчиков по большому счету ничего не изменилось, ведь они всегда проводили больше времени с матерью, чем с отцом. Уже повзрослев, принцы не раз упрекали родителя в том, что тот почти не интересовался ими в детстве и был где угодно, но только не с ними.

Гарри и Уильям прекрасно понимали, что Чарльз ушел из семьи ради другой женщины.

Как бы от ребят ни старались скрыть правду, до них все равно доходили слухи. Да и обиженная леди Ди не всегда могла сдерживать боль. «Диана не скрывала от сыновей истинных чувств к Камилле. Уильям и Гарри долгое время держали зло на женщину, которую их мать называла ''Леди Чарльза''», — рассказывал инсайдер из окружения королевской семьи.



Несложно догадаться, что из-за этого у мальчиков не лучшим образом складывалось общение с отцом. По версии британского писателя и журналиста Тома Боуэра, известного своими расследованиями, Чарльз винил Диану в том, что она настроила сыновей против него.

Принц Уэльский считал, что первая жена нарочно настраивала сыновей против него

И без того непростая семейная ситуация стала еще сложнее в августе 1997 года, когда в страшной автокатастрофе погибла принцесса Диана. Мальчики тяжело переживали эту трагедию, но нельзя сказать, что Чарльзу в этот момент было легче... Принцу тут же припомнили то, как он обходился с экс-супругой при жизни. Любители теорий заговоров тем временем накинулись на старшего сына Елизаветы II с обвинениями в том, что именно он подстроил ту самую роковую аварию в Париже.

Спустя год после того, как не стало Дианы, Чарльз решил официально представить 16-летнему Уильяму Камиллу Паркер Боулз — ту самую женщину, с которой годами изменял его матери.

Через несколько дней британская газета The Sun опубликовала описание этой «травмирующей подростка» встречи. Молодой человек расстроился из-за того, что подробности знакомства были слиты журналистам, а сделать это могли только люди из окружения Камиллы или… его папы.

В 2005 году принц Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз, с которой его сыновья не сразу нашли общий язык

«Уильям прекрасно знал об адюльтере отца, но с каждым годом вскрывались все новые и новые детали», — писал Том Боуэр в биографии принца Чарльза. Если верить автору, то принц надеялся, что предвзятое отношение сыновей к его любимой изменится после женитьбы. Однако этого не произошло: «Камилла стала постоянным напоминанием о страданиях их матери». Опять же, по информации английского писателя, молодые люди делали все, чтобы лишний раз не сталкиваться с Чарльзом и Камиллой. Доходило до того, что они пользовались черным ходом, когда приезжали к отцу в Кларенс-хаус.



Известно, что со временем Гарри все же принял Камиллу, а Уильям так и продолжил держать дистанцию. Да, они встречаются на официальных мероприятиях, но на этом все общение по большому счету заканчивается.

Холодное сердце

В 2017 году исполнилось 20 лет со дня гибели принцессы Дианы. Гарри и Уильям давали много интервью, в которых делились воспоминаниями о матери, а также рассказывали, как справлялись с горем. Чарльз решил не вмешиваться в это дело и отказался от обсуждения больной темы с журналистами. Но один момент до глубины души задел будущего короля Великобритании: ему не понравилось, что во время общения с представителями СМИ сыновья вели себя так, будто их отца не существует.

Чарльз расстроился из-за того, что сыновья принципиально не упомянули его в интервью, приуроченных к 20-летней годовщине со дня гибели Дианы

«Чарльз давно смирился с тем, что проиграл пиар-битву бывшей жене. Но принца очень расстроило, что Уильям и Гарри вообще никак его не упомянули. Создалось ощущение, будто у них и нет отца. Было бы здорово, если хотя бы один похвалил Чарльза за вклад в воспитание. Он всегда старался и до сих пор старается быть хорошим отцом», — сообщил газете The Daily Mail приятель принца Уэльского, решивший сохранить анонимность.



Чарльзу был неприятен и другой момент: в документальном фильме «Наша мать Диана: ее жизнь и наследие» Уильям ясно дал понять, что хочет больше быть похожим на родительницу и считает ее взгляды на жизнь правильными. Упоминание отца и не нужно — и так ясно, в чей огород герцог Кембриджский бросил камень.

В британских СМИ часто пишут о том, что у принца Уильяма якобы сложный характер

Интересно, что молчание самого Чарльза, для которого Диана не была чужим человеком, приняли за намек на серьезный семейный конфликт.

Тогда активизировались инсайдеры из пула сына Елизаветы II — по их мнению, во всем виноват «капризный Уилл», который, между прочим, часто повышает голос на родителя.

«Чарльза всегда поражала отстраненность сыновей, в особенности старшего. Уильям часто неласков с отцом, легко выходит из себя. У него такой же взрывной характер, как у Дианы», — писал журналист Роберт Джобсон в биографической книге «Принц Чарльз в 70 лет: мечты и надежды». Кстати, по словам этого же автора, у наследника престола не складываются отношения с детьми только лишь из-за их «непредсказуемого настроения». Но так ли это?

Раз в год по обещанию

По случаю недавнего 70-летия Чарльза Уильям дал интервью для одной из документальных программ. Принц уважительно отзывался об отце, хвалил его работоспособность, но при этом умудрился и упрекнуть. Герцог Кембриджский считает, что принцу Уэльскому стоит уже немного «приторомозить», расслабиться и больше времени уделять троим внукам, которые его почти не видят.

«Мне бы хотелось, чтобы отец чаще общался с моими детьми, да и вообще был дома. Он неподражаем, когда играет с внуками. Отец нам очень нужен», — говорил Уильям.

Буквально пару лет назад супруг Кейт Миддлтон был настроен совсем иначе: он будто намеренно ограничивал общение отца с маленькими Джорджем и Шарлоттой. Балом правила теща принца — Кэрол Миддлтон, которая очень помогает с воспитанием малышей. Поговаривают, что именно она настаивала на том, чтобы Чарльз как можно реже виделся с внуками — мол, им лучше всего с ней.

Герцог Кембриджский хотел бы, чтобы отец больше внимания уделял внукам

Чарльзу, как будущему королю, не нравилось, что его выставляют «невнимательным дедом». И сын с невесткой получили так называемую ответку: источники, которые, похоже, трудятся в команде пиарщиков принца, заявили, что он вообще-то очень заботливый и готов на все ради внуков. Информаторы во всех подробностях описали детскую площадку, которую Чарльз возвел в своем саду исключительно ради крох. «Он часто играет здесь вместе с Джорджем. Сколько же счастливых моментов там было!» — утверждалось в одной из публикаций.

Создается впечатление, будто Уильям пытается таким образом наказать Чарльза за какие-то свои старые обиды. Тот же делает все, чтобы из любой неприятной ситуации выйти героем.

За другими примерами не нужно далеко ходить: осенью этого года принц и его ближайшие родственники приняли участие в фотосессии. На снимках семья позирует в полном составе, а также есть пара фото Чарльза с самым юным представителем королевской семьи — принцем Луи. По информации издания US Weekly, наследник престола хотел сделать отдельный снимок со всеми своими внуками, но не срослось. Кэтрин и Уильям выступили против этой идеи, сказав, что в таком случае на фотографии должны быть все.

Зависть сгубила?

В британских СМИ не раз писали о том, что Чарльз и Уильям, которые находятся в числе первых претендентов на престол, завидуют популярности друг друга. Принцу Уэльскому якобы никогда не нравилось, что герцог и герцогиня Кембриджские привлекают так много общественного внимания. В свое время сын королевы не мог смириться с тем, что все вокруг обожали его первую жену, а в 2011-м появилась новая мощная угроза в лице Кейт и Уильяма, и он снова оказался в тени.

Принц был ужасно раздосадован, когда пару лет назад правительство Канады пригласило в турне по стране сына с невесткой, а не его самого.

Почему же герцог и герцогиня Кембриджские не дают покоя Чарльзу? Все предельно просто: 2/3 жителей Великобритании мечтают о том, чтобы именно Уильям и Кэтрин стали следующими королем и королевой. Принц Уэльский, конечно же, не стремится уступать право на трон. Многие поклонники королевской семьи подозревают, что именно с подачи Чарльза в прессе часто пишут о том, какие герцог и герцогиня Кембриджские на самом деле ленивые.

Принц Чарльз, по слухам, завидует популярности принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Впрочем, принц Уильям в этом плане не сильно отличается от отца — ему важно не просто оставаться на волне, а во всем быть первым. Принца также задевает, когда кто-то из членов британской королевской семьи становится главным героем публикаций в прессе. По мнению журналиста Роберта Джобсона, Уильям нарочно очень коротко подстригся в январе этого года. Свою новую прическу он продемонстрировал в тот же день, когда Гарри и Меган приехали с официальным визитом в Кардифф. Похоже, Уилл отчаянно не хотел, чтобы все внимание досталось его брату и невестке.

Конфликт поколений

В начале осени представителям Кларенс-хаус пришлось доказывать общественности, что у Чарльза и сыновей на самом деле нормальные отношения. Пиарщики заявили изданию Express: все, что пишут в прессе — выдумки. А пишут много… Портал The Daily Beast провел свое мини-расследование и узнал, что общение будущего короля с Гарри и Уильямом ограничивается лишь редкими совместными выходами в свет. Мол, кроме благотворительных проектов и обсудить-то нечего.



1 2 3 ... 25 Инсайдеры утверждают, что в повседневной жизни принц Чарльз редко общается с сыновьями

«Они очень разные, поэтому никак не могут найти общий язык. В повседневной жизни никто из них почти не встречается друг с другом», — сообщил анонимный источник журналистам издания.



Хочется верить, что инсайдеры все же ошибаются и никакой «холодной войны» между отцом и сыном нет. Но сам Уильям не раз давал понять, что отношения внутри семьи далеко не идеальные…