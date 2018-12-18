Детские обиды и зависть: почему у принца Уильяма и принца Чарльза не складываются отношения

Правительница Великобритании Елизавета II приложила немало усилий для того, чтобы создать образ «идеальной семьи». И если в прошлом не было проблем с поддержанием этой иллюзии, то когда сыновья и дочь королевы стали заводить собственных детей, начались проблемы.
Наиболее драматичным образом сложилась жизнь принца Чарльза, который по воле отца женился на нелюбимой девушке. Ничем хорошим это не могло закончиться: наследник престола годами изменял жене Диане со своей первой любовью Камиллой Паркер Боулз, при этом рушить с виду идеальную семью не стремился. Лишь в 1996-м титулованные супруги развелись, а еще через год жизнь леди Ди трагически оборвалась. Чарльз остался втроем с 15-летним Уильямом и 12-летним Гарри.
Гарри, правда, со временем смягчился и стал с пониманием относиться к отцу. Поговаривают, не обошлось без вмешательства его жены Меган, которая с первого дня знакомства поладила с будущим свекром. С Уильямом все сложнее: еще в подростковом возрасте он дистанцировался от Чарльза, и с тех пор в их отношениях мало что изменилось. Что же лежит в основе этого конфликта двух поколений?
Детская травма
В декабре 1992 года было официально объявлено о расставании принца Чарльза и принцессы Дианы. Супруги перестали жить вместе, но исключительно ради общих сыновей продолжали общаться и иногда даже выходить вместе в свет. Для мальчиков по большому счету ничего не изменилось, ведь они всегда проводили больше времени с матерью, чем с отцом. Уже повзрослев, принцы не раз упрекали родителя в том, что тот почти не интересовался ими в детстве и был где угодно, но только не с ними.
Как бы от ребят ни старались скрыть правду, до них все равно доходили слухи. Да и обиженная леди Ди не всегда могла сдерживать боль. «Диана не скрывала от сыновей истинных чувств к Камилле. Уильям и Гарри долгое время держали зло на женщину, которую их мать называла ''Леди Чарльза''», — рассказывал инсайдер из окружения королевской семьи.
Несложно догадаться, что из-за этого у мальчиков не лучшим образом складывалось общение с отцом. По версии британского писателя и журналиста Тома Боуэра, известного своими расследованиями, Чарльз винил Диану в том, что она настроила сыновей против него.
И без того непростая семейная ситуация стала еще сложнее в августе 1997 года, когда в страшной автокатастрофе погибла принцесса Диана. Мальчики тяжело переживали эту трагедию, но нельзя сказать, что Чарльзу в этот момент было легче... Принцу тут же припомнили то, как он обходился с экс-супругой при жизни. Любители теорий заговоров тем временем накинулись на старшего сына Елизаветы II с обвинениями в том, что именно он подстроил ту самую роковую аварию в Париже.
Через несколько дней британская газета The Sun опубликовала описание этой «травмирующей подростка» встречи. Молодой человек расстроился из-за того, что подробности знакомства были слиты журналистам, а сделать это могли только люди из окружения Камиллы или… его папы.
«Уильям прекрасно знал об адюльтере отца, но с каждым годом вскрывались все новые и новые детали», — писал Том Боуэр в биографии принца Чарльза. Если верить автору, то принц надеялся, что предвзятое отношение сыновей к его любимой изменится после женитьбы. Однако этого не произошло: «Камилла стала постоянным напоминанием о страданиях их матери». Опять же, по информации английского писателя, молодые люди делали все, чтобы лишний раз не сталкиваться с Чарльзом и Камиллой. Доходило до того, что они пользовались черным ходом, когда приезжали к отцу в Кларенс-хаус.
Известно, что со временем Гарри все же принял Камиллу, а Уильям так и продолжил держать дистанцию. Да, они встречаются на официальных мероприятиях, но на этом все общение по большому счету заканчивается.
Холодное сердце
В 2017 году исполнилось 20 лет со дня гибели принцессы Дианы. Гарри и Уильям давали много интервью, в которых делились воспоминаниями о матери, а также рассказывали, как справлялись с горем. Чарльз решил не вмешиваться в это дело и отказался от обсуждения больной темы с журналистами. Но один момент до глубины души задел будущего короля Великобритании: ему не понравилось, что во время общения с представителями СМИ сыновья вели себя так, будто их отца не существует.
«Чарльз давно смирился с тем, что проиграл пиар-битву бывшей жене. Но принца очень расстроило, что Уильям и Гарри вообще никак его не упомянули. Создалось ощущение, будто у них и нет отца. Было бы здорово, если хотя бы один похвалил Чарльза за вклад в воспитание. Он всегда старался и до сих пор старается быть хорошим отцом», — сообщил газете The Daily Mail приятель принца Уэльского, решивший сохранить анонимность.
Чарльзу был неприятен и другой момент: в документальном фильме «Наша мать Диана: ее жизнь и наследие» Уильям ясно дал понять, что хочет больше быть похожим на родительницу и считает ее взгляды на жизнь правильными. Упоминание отца и не нужно — и так ясно, в чей огород герцог Кембриджский бросил камень.
Интересно, что молчание самого Чарльза, для которого Диана не была чужим человеком, приняли за намек на серьезный семейный конфликт.
«Чарльза всегда поражала отстраненность сыновей, в особенности старшего. Уильям часто неласков с отцом, легко выходит из себя. У него такой же взрывной характер, как у Дианы», — писал журналист Роберт Джобсон в биографической книге «Принц Чарльз в 70 лет: мечты и надежды». Кстати, по словам этого же автора, у наследника престола не складываются отношения с детьми только лишь из-за их «непредсказуемого настроения». Но так ли это?
Раз в год по обещанию
По случаю недавнего 70-летия Чарльза Уильям дал интервью для одной из документальных программ. Принц уважительно отзывался об отце, хвалил его работоспособность, но при этом умудрился и упрекнуть. Герцог Кембриджский считает, что принцу Уэльскому стоит уже немного «приторомозить», расслабиться и больше времени уделять троим внукам, которые его почти не видят.
Буквально пару лет назад супруг Кейт Миддлтон был настроен совсем иначе: он будто намеренно ограничивал общение отца с маленькими Джорджем и Шарлоттой. Балом правила теща принца — Кэрол Миддлтон, которая очень помогает с воспитанием малышей. Поговаривают, что именно она настаивала на том, чтобы Чарльз как можно реже виделся с внуками — мол, им лучше всего с ней.
Чарльзу, как будущему королю, не нравилось, что его выставляют «невнимательным дедом». И сын с невесткой получили так называемую ответку: источники, которые, похоже, трудятся в команде пиарщиков принца, заявили, что он вообще-то очень заботливый и готов на все ради внуков. Информаторы во всех подробностях описали детскую площадку, которую Чарльз возвел в своем саду исключительно ради крох. «Он часто играет здесь вместе с Джорджем. Сколько же счастливых моментов там было!» — утверждалось в одной из публикаций.
За другими примерами не нужно далеко ходить: осенью этого года принц и его ближайшие родственники приняли участие в фотосессии. На снимках семья позирует в полном составе, а также есть пара фото Чарльза с самым юным представителем королевской семьи — принцем Луи. По информации издания US Weekly, наследник престола хотел сделать отдельный снимок со всеми своими внуками, но не срослось. Кэтрин и Уильям выступили против этой идеи, сказав, что в таком случае на фотографии должны быть все.
Зависть сгубила?
В британских СМИ не раз писали о том, что Чарльз и Уильям, которые находятся в числе первых претендентов на престол, завидуют популярности друг друга. Принцу Уэльскому якобы никогда не нравилось, что герцог и герцогиня Кембриджские привлекают так много общественного внимания. В свое время сын королевы не мог смириться с тем, что все вокруг обожали его первую жену, а в 2011-м появилась новая мощная угроза в лице Кейт и Уильяма, и он снова оказался в тени.
Почему же герцог и герцогиня Кембриджские не дают покоя Чарльзу? Все предельно просто: 2/3 жителей Великобритании мечтают о том, чтобы именно Уильям и Кэтрин стали следующими королем и королевой. Принц Уэльский, конечно же, не стремится уступать право на трон. Многие поклонники королевской семьи подозревают, что именно с подачи Чарльза в прессе часто пишут о том, какие герцог и герцогиня Кембриджские на самом деле ленивые.
Впрочем, принц Уильям в этом плане не сильно отличается от отца — ему важно не просто оставаться на волне, а во всем быть первым. Принца также задевает, когда кто-то из членов британской королевской семьи становится главным героем публикаций в прессе. По мнению журналиста Роберта Джобсона, Уильям нарочно очень коротко подстригся в январе этого года. Свою новую прическу он продемонстрировал в тот же день, когда Гарри и Меган приехали с официальным визитом в Кардифф. Похоже, Уилл отчаянно не хотел, чтобы все внимание досталось его брату и невестке.
Конфликт поколений
В начале осени представителям Кларенс-хаус пришлось доказывать общественности, что у Чарльза и сыновей на самом деле нормальные отношения. Пиарщики заявили изданию Express: все, что пишут в прессе — выдумки. А пишут много… Портал The Daily Beast провел свое мини-расследование и узнал, что общение будущего короля с Гарри и Уильямом ограничивается лишь редкими совместными выходами в свет. Мол, кроме благотворительных проектов и обсудить-то нечего.
«Они очень разные, поэтому никак не могут найти общий язык. В повседневной жизни никто из них почти не встречается друг с другом», — сообщил анонимный источник журналистам издания.
Хочется верить, что инсайдеры все же ошибаются и никакой «холодной войны» между отцом и сыном нет. Но сам Уильям не раз давал понять, что отношения внутри семьи далеко не идеальные…