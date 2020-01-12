«Вербальная агрессия и конфликтность»: Ксения Собчак согласна с оценкой своего характера

Ксения Собчак, как и многие звезды, часто становится объектом изучения психологов, экстрасенсов и других специалистов «человеческой души». На днях 38-летняя журналистка поделилась выводами одного из них.

Ксения Собчак

В Сети нередко можно найти предсказания различных специалистов, направленные на разгадку личной жизни знаменитостей. Экстрасенсы, хироманты и нумерологи пытаются угадать будущее селебов, не боясь выдвигать самые смелые версии.

Что уж говорить, Woman.ru тоже часто обращается к физиогномисту, чтобы побольше узнать о звездах

Недавно на просторах интернета Ксения Собчак нашла отчет специалиста по лицам о своей персоне. Звезду не на шутку увлекло его изучение — она даже поделилась выводами физиогномиста со своими фолловерами.

Эксперт назвал Ксению целеустремленной, одаренной и очень ответственной женщиной, но также заметил, что ей свойственны излишняя агрессия, конфликтность и слишком высокое желание обогатиться.

«Я почти со всем согласна», — прокомментирована Собчак анализ физиогномиста.

Пользователи Сети тоже остались довольны разбором личности телеведущей. Они посчитали, что специалист угадал почти все ее черты.

И все же Ксения немного не уверена в том, что физиогномист «прочитал» ее характер лишь по фото. «Делать разбор качеств известного человека легче, чем незнакомого», — написала медиадива, намекая на то, что всем и так понятно, что она из себя представляет.