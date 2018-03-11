В последнее время все больше западных знаменитостей открыто заявляют о своей гомосексуальности. Однако так было не всегда, и многие геи ради общественного признания были вынуждены скрывать свою ориентацию и идти на хитрости — например, жениться на ничего не подозревающих женщинах. В этом материале мы решили вспомнить известных дам, которые вышли замуж за представителей нетрадиционной ориентации, даже не догадываясь об этом.

1 2 3 ... 20 Элтон Джон и Рената Блауэл



Это сейчас Элтон Джон является признанной гей-иконой и борется за права представителей ЛГБТ-сообществ, но в молодости он вовсе не мечтал о такой славе. Один из самых успешных исполнителей Великобритании еще в начале карьеры в интервью журналу Rolling Stone признался в бисексуальности, но при этом был уверен в том, что женится и спокойно проживет остаток своих дней с любимой женщиной в окружении общих детей. В тридцать шесть лет он познакомился с Ренатой Блауэл, немецким звукорежиссером, и так в нее влюбился (как тогда ему казалось), что спустя год сделал предложение Это сейчас Элтон Джон является признанной гей-иконой и борется за права представителей ЛГБТ-сообществ, но в молодости он вовсе не мечтал о такой славе. Один из самых успешных исполнителей Великобритании еще в начале карьеры в интервью журналу Rolling Stone признался в бисексуальности, но при этом был уверен в том, что женится и спокойно проживет остаток своих дней с любимой женщиной в окружении общих детей. В тридцать шесть лет он познакомился с Ренатой Блауэл, немецким звукорежиссером, и так в нее влюбился (как тогда ему казалось), что спустя год сделал предложение

В последнее время что ни день — то каминг-аут. Стивен Фрай, Том Форд, Рики Мартин, Мэтью Бомер, Джим Парсонс, один из главных ньюсмейкеров 2017 года Кевин Спейси... И если сейчас такие громкие заявления уже вряд ли навредят карьере (другое дело — домогательства, которые не сойдут с рук упомянутому Спейси), то еще сорок лет назад подобное откровение могло стоить слишком дорого. Чтобы избежать сплетен и отвести от себя подозрения, известные геи предпочитали жениться на женщинах, которые, к слову, были не менее знамениты.

Наверняка вы сейчас подумали о том, что это были браки по расчету, но, изучив истории наших героинь, мы пришли к выводу, что многие из этих отношений и правда были построены на любви. Правда, скорее дружеской.



В конечном счете такие союзы, конечно же, распадались, потому что рано или поздно выяснялось, что влюбленные смотрели в разные стороны и нуждались не друг в друге... Woman.ru решил вспомнить истории женщин, которые не сумели вовремя распознать обман и вышли замуж за представителя нетрадиционной ориентации.