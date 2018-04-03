На днях стало известно, что после 8 лет брака распалась одна из самых крепких пар Голливуда — Ченнинга Татума и Дженны Деван-Татум. Однако говорят, что брак звезд уже давно трещал по швам.

1 2 3 ... 13 Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум объявили о разводе

3 апреля 2018 года Ченнинг Татум и Дженна Деван-Татум объявили о разводе. Со стороны эта пара казалась идеальной, но, по данным инсайдеров, в Голливуде давно говорили о скором разводе звезд.

Слухи о том, что брак Татумов трещит по швам, появились еще в 2014 году. Говорят, что на тот момент Ченнинга от развода удерживала только любовь к дочери Эверли, которая родилась 31 мая 2013 года.

Сайт Blindgossip.com назвал Дженну Деван-Татум исчадием ада, готовым на все, лишь бы остаться рядом со знаменитым мужем. Якобы она забеременела специально и даже угрожала мужу в случае развода раскрыть интимные подробности, которые повредят его карьере.



В феврале 2015 года улыбающаяся пара появилась на церемонии вручения премии «Оскар». По данным анонимного источника, уже на тот момент они были готовы объявить о разрыве, так как договорились по поводу материальной стороны вопроса и раздела имущества.



В декабре 2016 года появились слухи, что Ченнинг Татум вовсю изменяет жене, причем не только на съемках.



В феврале 2017 стали поговаривать о том, что актер не просто периодически заводит интрижки на стороне, а имеет постоянную любовницу, которая живет чуть ли не в соседнем доме от законной супруги. И что встретил он ее, работая над фильмом.



В январе 2018 в Сеть просочилась информация, что Дженна знает об изменах мужа и закрывает на них глаза, делая вид, что все хорошо. А все потому, что его карьера развивается гораздо успешнее, чем ее. Она боится потерять статус, деньги, популярность.



Мы не знаем, есть ли правда в этих словах и что послужило причиной разрыва этой пары, которая казалась идеальной. На данный момент звезды сделали заявление, что не имеют друг к другу претензий и остаются друзьями.