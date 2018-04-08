9 апреля принц Чарльз и герцогиня Камилла отмечают тринадцатую годовщину со дня свадьбы. Поначалу родные главного претендента на британский престол были против его отношений с женщиной из неаристократической семьи, да еще и с сомнительной репутацией. Но, как говорится, со временем все стерпелось и слюбилось. В честь знаменательной даты Woman.ru вспоминает, как развивался один из самых обсуждаемых романов XX столетия, и объясняет, почему Кейт Миддлтон и Меган Маркл стоит быть благодарными госпоже Паркер Боулз.

1 2 3 ... 35 9 апреля герцогиня Камилла и принц Чарльз празднуют годовщину свадьбы

Еще несколько десятилетий назад в консервативной Европе никто и подумать не смел, что слова песни «Все могут короли» потеряют свою актуальность. Современные представители монарших семей совсем позабыли о давних традициях: они женятся и выходят замуж исключительно по любви — и никакие запреты их не останавливают.



Самый свежий пример, пожалуй, — брак немецкого принца Эрнста Августа Ганноверского с российским дизайнером Екатериной Малышевой. Отец титулованного молодого человека хотел, чтобы он связал свою судьбу с девушкой из знатного рода. Но Эрнст не пошел на поводу у влиятельного родителя, который из принципа отказался приходить на свадьбу наследника, а предпочел действовать по велению сердца.



А совсем скоро британский принц Гарри возьмет в жены свою избранницу — американку Меган Маркл. На протяжении долгого времени ходили слухи о том, что родственники молодого человека не одобряли его выбор. Тем не менее королева Елизавета II позволила внуку узаконить отношения с бывшей актрисой, у которой за плечами уже имеется опыт неудачного брака. Поговаривают, что монархиня решила пойти на уступки, памятуя о печальном прошлом старшего сына, принца Чарльза. В свое время его заставили жениться на во всех отношениях приятной девушке Диане Спенсер, но полюбить ее он так и не смог. Конец этой истории все мы прекрасно знаем.



За долгие годы Чарльз не сумел подавить в себе чувства к давней подруге и любовнице Камилле Паркер Боулз. И лишь в 2005 году правительница Великобритании сжалилась и позволила наследнику узаконить отношения с женщиной, которую он искренне любил всю свою жизнь. Со временем и сама королева сменила гнев на милость и смогла принять Камиллу в семью. Сегодня Елизавета II разрешает своим внукам и внучкам заключать так называемые неравные браки.



По случаю очередной годовщины свадьбы принца Чарльза и герцогини Камиллы мы решили вспомнить, как развивался их роман и чем им пришлось пожертвовать, чтобы спустя десятилетия наконец быть вместе.

Девушка мечты

Старший сын королевы Елизаветы II и ее супруга, принца Филиппа, считался одним из самых завидных женихов в семидесятые годы прошлого столетия. Однако со статусом холостяка принц Чарльз расставаться не спешил, а просто наслаждался непринужденным и ни к чему не обязывающим флиртом с прекрасными поклонницами. Но одна из девушек, входившая в круг общения королевской семьи, все же всерьез зацепила его. Судьбоносное знакомство состоялось летом 1970 года на матче по игре в поло. 23-летняя дочь майора британской армии Брюса Шанда, Камилла, очаровала наследника британского престола во время первой встречи.

Камилла Шанд совсем не была похожа на девушек, с которыми обычно общался принц Чарльз. Она привлекла его своей непосредственностью и честностью

«Ему нравилось, что Камилла обладает удивительной способностью улыбаться и глазами, и губами. А еще его радовал тот факт, что у них похожее чувство юмора. В отличие от других девушек, Камилла не пыталась чем-то впечатлить Чарльза — она вела себя естественно и была лишена раздражавшего его аристократического снобизма», — писала биограф Пенни Джунор в книге «Герцогиня: нерассказанная история».



Чарльз и Камилла постоянно созванивались и старались встречаться как можно чаще — казалось, что так будет продолжаться еще долго. Однако в 1971 году принц поступил на военную службу, и влюбленным пришлось взять паузу в отношениях из-за его постоянных разъездов. Мисс Шанд прекрасно понимала, что у нее мало шансов выйти замуж за наследника британской короны: в ее семье не было аристократов, да и к тому же Камилла не проходила по другому пункту — она давно не являлась девственницей, что оказалось принципиальным моментом для титулованных родных ее бойфренда.

В молодости принц был очень чувствительным и слабохарактерным — своим родителям он никогда не перечил, и на этот раз не стал.

Именно поэтому Камилла и не ждала, что ее избранник откажется от титулов ради брака с «простолюдинкой», как это сделал в свое время его двоюродный дед, Эдуард VIII. Как известно, в 1936 году он отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной актрисе Уоллис Симпсон, публично заявив: «Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю».



Во время очередной длительной экспедиции Чарльза Камилла возобновила отношения со своим бывшим возлюбленным, красавцем-офицером Эндрю Паркером Боулзом, перед обаянием которого в свое время не смогла устоять и принцесса Анна, дочь Елизаветы II. Статный военный решил, что созрел для брака и предложил подруге руку и сердце. Шанд без всяких раздумий ответила согласием. Незадолго до свадьбы она написала письмо находившемуся на Карибах британскому принцу, в котором рассказала о своих планах. Молодой человек эмоционально отреагировал на это послание — у него в голове не укладывалось, как девушка его мечты могла так быстро забыть все, что между ними было. На самом же деле Камилла ни о чем не забывала…



В июле 1973 года харизматичная блондинка и ее светловолосый ухажер связали себя узами брака. Несмотря на то, что Камилла стала замужней женщиной, она по-прежнему продолжила тесно общаться с Чарльзом.



В 1974-м Паркер Боулз родила мужу сына Тома. Крестным отцом малыша стал принц Чарльз. Еще через четыре года Камилла подарила Эндрю дочь Лауру. Вскоре после появления на свет девочки женщина осознала, что охладела к супругу. И в конце 1978-го миссис Паркер Боулз возобновила свидания с будущим королем Великобритании. Интересно, что ее благоверный прекрасно знал об этих рандеву, но не препятствовал им — он и сам любил сходить налево. До поры до времени участников любовного треугольника все устраивало: они спокойно общалась на светских мероприятиях, и почти ни у кого не возникало подозрений, что между Чарльзом и замужней Камиллой может быть что-то большее, чем обычная дружба.

Непара

О том, какой образ жизни ведет принц Чарльз, прекрасно знали и его родители. В начале восьмидесятых королева Елизавета II и принц Филипп стали деликатно намекать сыну, что пора бы подумать и о будущем. Тогда молодой мужчина начал встречаться с подходящей по социальному статусу девушкой — леди Сарой Спенсер. Вскоре он разорвал с ней отношения, поскольку положил глаз на ее младшую сестру Диану. Очаровательная блондинка с глазами испуганной лани казалась принцу чрезвычайно привлекательной, и он поверил в то, что когда-нибудь сможет полюбить ее.



Диана очень понравилась и родным будущего наследника престола. В какой-то момент принц Филипп написал сыну письмо, в котором попросил либо мирно расстаться с 19-летней воспитательницей детского сада, чтобы не портить ее репутацию, либо жениться на ней. «Чарльз не был влюблен в Диану. Он вообще не был готов к браку. Но в тот момент он решил, что не может дать отпор отцу», — вспоминала в одном из интервью приятельница принца Памела Хикс.

Летом 1981-го принц Чарльз женился на Диане Спенсер. Накануне свадьбы наследник британского престола признавался приятелю, что не любит свою невесту

Но молодой мужчина все же решил расстаться со статусом завидного холостяка. Он попросил Диану Спенсер стать его законной супругой. В июле 1981 года пара сыграла сказочную свадьбу. По слухам, накануне торжества Чарльз расплакался в присутствии друга и признался, что ничего не чувствует к невесте. Он сознался, что по-прежнему горячо любит Камиллу — веселую, непосредственную женщину, которая совсем не интересуется модой и дорогими нарядами.



Леди Ди знала, что ее супруг по-прежнему неравнодушен к бывшей пассии. Во время их брака она пыталась бороться с нездоровой привязанностью мужа к миссис Паркер Боулз, но все тщетно. Пробудить хоть какие-то нежные чувства не помогло и рождение двоих сыновей. Аккурат через год после свадьбы Диана подарила Чарльзу наследника, которого нарекли Уильямом. А в сентябре 1984-го в семье появился второй малыш, принц Гарри. Позже Принцесса сердец признавалась, что только первые четыре года брака можно было назвать счастливыми, и то — с большой натяжкой.



Как утверждает журналистка Салли Беделл Смит, которая посвятила принцу Чарльзу биографическую книгу, с 1986 года титулованные супруги спали в разных комнатах и вообще вели себя как чужие друг другу люди. Чарльз изменял жене с Камиллой, да и Диана не теряла времени даром. Принцесса, склонная к унынию и депрессивным состояниям, сблизилась со своим учителем по верховой езде, бывшим офицером британской армии Джеймсом Хьюиттом.



Примерно в тот же период леди Ди закатила обсуждаемую и по сей день сцену ревности. Во время одного из приемов Диана подошла к сопернице и высказала ей в лицо все, что о ней думала. «Я прекрасно знаю, что происходит между тобой и Чарльзом, и хочу, чтобы ты была в курсе этого. Не принимайте меня за полную дуру», — говорила она Камилле. На что Паркер Боулз ответила жене своего любовника: «У тебя есть все, о чем только можно мечтать. Любой мужчина готов упасть к твоим ногам, и у тебя есть двое прекрасных детей. Чего тебе еще нужно?». Ответ был лаконичным: принцесса Уэльская заявила, что хочет лишь своего мужа.



Беседа не принесла никаких плодов — Камилла продолжила принимать любовника с распростертыми объятиями.

Отрезвляющим ударом для обоих стал громкий скандал, получивший название «Камиллагейт».

В 1992 году в распоряжении британских журналистов оказались записи телефонных разговоров принца и его давней возлюбленной. Все бы ничего, вот только содержание этих бесед было чрезмерно откровенным. Во время одной из них Чарльз делился с пассией своей довольно специфической фантазией — он мечтал быть… тампоном избранницы. «Ох, как бы мне хотелось жить внутри тебя. Все было бы намного легче!» — говорил представитель монаршей семьи Камилле.



После того, как эти переговоры стали достоянием общественности, Чарльзу и Диане ничего не оставалось, как развестись. На этом настояла Елизавета II, которая только тогда начала понимать, как же на самом деле был несчастен ее сын в отношениях с нелюбимой женщиной. Об официальном расставании пары объявил премьер-министр Великобритании Джон Мейджор — он зачитал заявление королевской семьи на одном из парламентских заседаний в декабре 1992 года.



Родственники принца Чарльза, да и весь британский народ, обожали принцессу Уэльскую и сочувствовали ей. В то время как разлучницу Камиллу Паркер Боулз смешивали с грязью. В прошлом году она дала интервью изданию The Daily Mail, в котором призналась, что тяжело переживала публичную травлю. «Я не могла никуда выйти из дома. Ко мне только приезжали дети и близкие друзья. Это было ужасное время. Такого и врагу не пожелаешь. Без поддержки со стороны близких я бы не справилась», — откровенничала герцогиня Корнуольская.

Разошлись, как в море корабли

В 1995-м, когда страсти немного утихли, Камилла Паркер Боулз официально развелась со своим мужем. Бывшие супруги заявили, что расстались без ссор и взаимных претензий — просто теперь у них разные интересы.



Вскоре после того, как любовница принца Чарльза стала свободной женщиной, леди Ди дала предельно откровенное интервью журналисту телеканала BBC Мартину Баширу. Народная принцесса впервые призналась, что сама была неверна мужу, а также рассказала о том, как он годами водил ее за нос.

«В этом браке нас было трое. Немного тесновато», — резонно подмечала мать принцев Уильяма и Гарри.

В августе 1996 года Чарльз и Диана официально развелись. Принц начал разрабатывать план того, как бы грамотно представить свою пассию публике. Старший сын Елизаветы II решил выждать время, чтобы неравнодушные к жизни британской монаршей семьи успели забыть о его громком разрыве с женой. Однако из-за гибели бывшей супруги в страшной автокатастрофе в Париже он еще долго не мог появляться в свете с другими женщинами. В тот период только ленивый не обвинял Чарльза в том, что трагедия произошла и по его вине тоже.

Если свекровь — монстр?

Незадолго до гибели Дианы Чарльз предпринял попытку восстановить доброе имя своей любовницы, которая, как он считал, была единственной в мире понимающей его женщиной. Правда, для начала ему нужно было заручиться поддержкой матери. В 1995 году он решился на откровенный разговор с ней. Принц, будучи уже взрослым и самостоятельным мужчиной, деликатно поинтересовался у родительницы, как она отнесется к тому, что его пассия переедет к нему.



Разговаривать на больную тему Елизавете II, которая в этой ситуации была на стороне бывшей невестки, совсем не хотелось. Королева заявила сыну, что адюльтер не признает и никогда не простит Камиллу за то, что она разрушила его брак.

«Я не хочу иметь ничего общего с этой злой женщиной», — сказала в сердцах правительница Великобритании.

Как сообщают биографы Чарльза, этот инцидент довел его до слез. Он позвонил Паркер Боулз и пожаловался на мать, которая и вовсе начала сомневаться в том, что сын заслуживает права наследовать престол. Камилла поддержала избранника в столь непростой для него момент, сообщив, что будет любить его несмотря ни на что.



С середины девяностых между принцем Чарльзом и Елизаветой II началась своего рода холодная война. Монархиня отказывалась посещать мероприятия, на которых присутствовала любовница старшего сына. Королева даже проигнорировала пятидесятый день рождения наследника. Чарльз же демонстративно отстаивал права любимой женщины. В 1998-м он тайно представил избранницу сыновьям, которые быстро нашли с ней общий язык. А через год влюбленные были замечены вместе на праздновании юбилея сестры Камиллы — этот выход в свет стал первым для пары после трагических событий прошлых лет.



Лед тронулся в 2000 году, когда Елизавета II оказалась на том же приеме, что и Чарльз с Камиллой. Правительница Великобритании постепенно пришла к выводу, что Камилла не такой уж и плохой человек, а главное — она любит ее сына и горячо любима им.

Королева Елизавета II все же смогла смириться с выбором старшего сына. В 2005 году она позволила Чарльзу и Камилле официально зарегистрировать отношения

В 2005-м, после более чем 30 лет отношений, принц Уэльский и его избранница наконец поженились. Королева Елизавета II и принц Филипп не появились на гражданской церемонии, что очень расстроило их сына. Однако королевская чета все же прибыла на службу, во время которой архиепископ благословил Чарльза и Камиллу, в церковь Святого Георгия. Позже Елизавета II приехала и на прием. «Мой сын в хороших руках. С ним женщина, которая его любит», — заявила монархиня во время празднования, чем многих удивила.



С тех пор прошло 13 лет, и любимые женщины принца Чарльза, кажется, и не вспоминают о былом. Судя по свежим совместным снимкам, королева Елизавета II хорошо относится к невестке, которая добросовестно исполняет свои обязанности. Да и британский народ полюбил Камиллу, ведь она никогда не пыталась занять место леди Дианы и даже отказалась от титула принцессы Уэльской, который полагался ей после замужества.



Пережив травлю и издевательства, герцогиня Корнуольская не озлобилась — напротив, она охотно помогает нуждающимся. Самое же важное, что Камилла всегда поддерживает мужа и пасынков. В одном из интервью принц Гарри признавался, что у него прекрасные отношения с мачехой: «Мы благодарны, что она у нас есть. Она сделала нашего отца по-настоящему счастливым».



Похоже, Камилле должны быть благодарны не только принцы Гарри и Уильям, но и их избранницы, выросшие в обычных семьях. Возможно, если бы герцогиня в свое время не приняла весь удар на себя, королева Елизавета II по-прежнему бы запрещала детям и внукам связывать свои судьбы с людьми неблагородных кровей.